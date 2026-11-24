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La Liguilla del Apertura 2026 está cada vez más cerca y en el América no piensan conformarse con superar una ronda. El objetivo de las Águilas es pelear por el campeonato y Carlos Álvarez dejó claro que el plantel tiene la mirada puesta en levantar el título.

En entrevista para las redes sociales del club, el futbolista español procedente del Levante, habló sobre lo que representa disputar su primera fase final en el futbol mexicano. Aunque reconoció que la Fiesta Grande tiene una exigencia distinta a la temporada regular, también destacó que la posibilidad de conquistar el trofeo representa una motivación especial para los jugadores.

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Carlos Álvarez destaca la exigencia de jugar la Liguilla

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Para el español, quien llego a Coapa en el mercado de fichajes pasado, la fase final del torneo cambia por completo el escenario competitivo. Con apenas seis partidos por delante para alcanzar el campeonato, cada encuentro adquiere una importancia mayor y obliga a los futbolistas a mostrar su mejor versión.

“Por lo que he podido ver, al final es totalmente distinto a lo que es la Liga normal. Creo que la intensidad y el saber que hay en juego un título y que estás a seis partidos de poder hacerlo te da una extra motivación para que salga el mejor nivel del futbolista”, expresó.

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Álvarez tendrá la oportunidad de vivir por primera vez esta etapa del campeonato mexicano con la camiseta azulcrema, en una instancia donde el margen de error se reduce y cada resultado puede marcar el rumbo de las aspiraciones del equipo.

América busca el campeonato del Apertura 2026

(@ClubAmerica)

Más allá de la experiencia que representa jugar la Liguilla, el futbolista dejó claro que su expectativa es ver al América como protagonista y capaz de conseguir el título. También manifestó su deseo de que el equipo ofrezca buenas actuaciones para responder a las expectativas de sus seguidores.

“Espero que nos vean salir campeones, que es lo que digo. Y, sobre todo, que podamos brindarles buenas victorias y un juego en el que se vea un equipo”, señaló.

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El mensaje de Álvarez coincide con la exigencia que representa defender los colores del conjunto de Coapa, donde la pelea por los campeonatos forma parte de los objetivos de cada torneo.

La ambición de América: competir por todos los títulos

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El español reconoció que existe satisfacción por lo que el equipo ha conseguido hasta ahora, pero recordó que las aspiraciones de las Águilas no se limitan a cumplir con una buena participación en el Apertura 2026.

“Estamos muy felices, pero sí que es verdad que creo que este club aspira a ganar títulos, a pelear todos los títulos que sean posibles. Ahí tenemos nuestra mente y nuestro objetivo”, concluyó.

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De esta manera, Carlos Álvarez dejó claro que América afrontará la Liguilla con una sola meta: competir hasta el final y buscar un nuevo campeonato para su afición.