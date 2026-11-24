Una ilustración editorial sitúa a Fausto Isidro Meza Flores entre expedientes judiciales de Estados Unidos y referencias geográficas al estado de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un documento judicial de Estados Unidos reveló que Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, habría sido detenido y presentado ante una corte federal de San Diego, California, en mayo de 2025, más de un año antes de su captura por fuerzas mexicanas en Guasave, Sinaloa.

La información fue difundida por el semanario ZETA, que tuvo acceso a un escrito fechado el 13 de mayo de 2025 y presentado ante la Corte de Distrito Sur de California. En él, representantes del gobierno estadounidense solicitaron levantar el carácter reservado de una acusación formal y de una orden de detención relacionadas con el presunto narcotraficante.

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El elemento central del documento aparece en su último párrafo, donde los fiscales señalaron que el acusado ya había sido detenido y comparecido por primera vez ante el Tribunal en San Diego, California. A partir de esa situación, solicitaron que se hicieran públicos los documentos judiciales correspondientes, aunque únicamente en lo relacionado con Meza Flores, identificado como acusado número uno.

El escrito fue firmado por Adam Gordon, fiscal del Distrito Sur de California, y su asistente, Kyle B. Martin. En él también se detalló que el gran jurado había emitido una acusación formal contra el presunto capo desde el 10 de abril de 2019, bajo el expediente 19-CR-1272-WQH.

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La acusación contemplaba presuntos delitos de conspiración internacional para distribuir sustancias controladas y conspiración para el lavado de instrumentos monetarios.

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, habría sido detenido y presentado ante una corte federal de San Diego en mayo de 2025, según un documento judicial.

Sin embargo, el documento difundido no precisa cuándo ni dónde fue capturado Meza Flores en 2025, bajo qué circunstancias habría recuperado su libertad o qué resolución judicial se emitió después de su primera comparecencia. Tampoco permite establecer si el procedimiento derivó en algún acuerdo con las autoridades estadounidenses.

La revelación cobra relevancia debido a que, el 20 de noviembre de 2026, el presunto narcotraficante fue detenido nuevamente, esta vez en territorio mexicano, durante un operativo federal en Guasave, Sinaloa.

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La acusación en California y su inclusión en la lista del FBI

El antecedente judicial se remonta a una investigación que llevaba varios años abierta. De acuerdo con el expediente citado por ZETA, el 10 de abril de 2019 un gran jurado emitió una acusación formal contra Meza Flores, bajo reserva, y posteriormente se expidió una orden de arresto que tampoco era pública.

El caso de California, identificado con el número 3:19-cr-01272-WQH, contemplaba señalamientos por conspiración internacional para distribuir drogas y lavado de dinero. La solicitud de mayo de 2025 buscaba hacer públicos tanto la acusación como el mandamiento judicial, después de que los fiscales afirmaron que el acusado había sido localizado y presentado ante el tribunal.

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Este antecedente es distinto de otro proceso que enfrenta en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde fue acusado inicialmente en mayo de 2012. En noviembre de 2019, un gran jurado emitió una acusación sustitutiva por presunta conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana destinadas al mercado estadounidense, además de delitos relacionados con armas de fuego.

El expediente oculto de "El Chapo Isidro" La detención no revelada de mayo de 2025 en San Diego Línea de tiempo Dos expedientes Lo que no se sabe Mayo de 2012 Meza Flores es acusado por primera vez en el Tribunal de Distrito de Columbia. 10 de abril de 2019 Un gran jurado en California emite, bajo reserva, la acusación formal 19-CR-1272-WQH por narcotráfico y lavado de dinero. Noviembre de 2019 En Columbia, el gran jurado emite una acusación sustitutiva por fabricación y distribución de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana. 4 de febrero de 2025 El FBI lo incorpora a su lista de los diez fugitivos más buscados, con recompensa de cinco millones de dólares. 13 de mayo de 2025 Fiscales de San Diego presentan un escrito donde afirman que Meza Flores ya fue detenido y compareció ante la corte. Piden desclasificar el expediente. Mayo 2025 – noviembre 2026 Vacío informativo de 18 meses. No se sabe qué pasó con el proceso en San Diego ni cómo Meza Flores recuperó su libertad. 20 de noviembre de 2026 Es capturado en Guasave, Sinaloa, durante la Operación Centella, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. 23 de noviembre de 2026 La fiscal general Ernestina Godoy anuncia que será procesado en México, pese a la solicitud de extradición de Estados Unidos. Toca cada expediente para ver el detalle DISTRITO SUR DE CALIFORNIA Expediente 19-CR-1272-WQH Abierto: 10 de abril de 2019 DISTRITO DE COLUMBIA Acusación sustitutiva Abierto: mayo de 2012 / sustituido en 2019 El documento difundido por ZETA no responde estas preguntas ¿Cuándo y dónde fue detenido Meza Flores en 2025? ¿Bajo qué circunstancias habría recuperado su libertad? ¿Qué resolución judicial se emitió tras su primera comparecencia? ¿Hubo algún acuerdo con las autoridades estadounidenses? ¿Por qué siguió en la lista de fugitivos del FBI después de esa detención? ¿Cómo pudo regresar a territorio mexicano tras el proceso en San Diego?

La existencia de ambos expedientes muestra que las autoridades estadounidenses mantenían investigaciones contra el presunto narcotraficante en distintas jurisdicciones. Sin embargo, la información pública disponible no permite reconstruir qué ocurrió con la supuesta detención de mayo de 2025 ni establecer si hubo una liberación, un cambio en su situación procesal o alguna otra determinación judicial.

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Del fugitivo más buscado a su captura en Guasave

Otro elemento que llama la atención es que el 4 de febrero de 2025, el FBI incorporó a Meza Flores a su lista de los diez fugitivos más buscados. La agencia estadounidense lo identificó como presunto líder de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, con operaciones en Sinaloa y vínculos con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En aquella ocasión, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. El FBI lo relacionó con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, además de otros delitos violentos atribuidos a su organización.

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La inclusión en el listado ocurrió tres meses antes del escrito judicial que refiere su presunta detención y comparecencia en San Diego. Este dato vuelve más relevante conocer qué ocurrió posteriormente con el procedimiento californiano, pues el expediente público no explica por qué Meza Flores continuó siendo considerado fugitivo ni cómo pudo regresar a México.

Finalmente, el 20 de noviembre de 2026, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional lo capturaron en Guasave, Sinaloa, durante la denominada Operación Centella. El despliegue contó con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, según reconocieron las autoridades mexicanas.

“El Chapo Isidro” fue capturado el 20 de noviembre de 2026 durante un operativo de fuerzas especiales en Guasave, Sinaloa. REUTERS/Jorge Alvarado

La detención provocó enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos municipios de Sinaloa. También derivó en la captura de dos presuntos colaboradores, identificados como Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”, señalado como operador financiero.

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Tras su traslado a la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República informó que Meza Flores sería procesado en territorio mexicano, pese a que Estados Unidos mantiene una solicitud de extradición. La titular de la institución, Ernestina Godoy, señaló el 23 de noviembre que, por el momento, el presunto narcotraficante sería juzgado en el país.

Así, el documento judicial de California abre una interrogante sobre el historial de detenciones de uno de los objetivos prioritarios de Washington: si ya había sido arrestado y presentado ante una corte estadounidense en 2025, ¿qué ocurrió para que permaneciera libre hasta su captura en México en noviembre de 2026?

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