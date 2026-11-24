Samuel "N" es acusado de mantener vínculos con Los Mayos. Foto: Gabinete de Seguridad

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Samuel “N”, identificado como objetivo prioritario por las autoridades, fue detenido por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Sinaloa.

Su arresto se llevó a cabo durante patrullajes de vigilancia terrestre y aérea en las inmediaciones de Vado Hondo, municipio de Cosalá, donde los militares identificaron a Samuel “N”, señalado como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, también vinculado con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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En la acción también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes le aseguraron al detenido un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas que contenían una sustancia granulada con características de una droga.

Tras su detención, Samuel “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para que determine su situación jurídica.

Objetos decomisados al detenido. Foto: Marina

El Gabinete de Seguridad informó que mantendrán su presencia en Sinaloa y continuarán realizando acciones coordinadas para debilitar estructuras criminales y reducir la violencia.

Corporaciones de seguridad federal visitarán Culiacán este martes

Cabe señalar que Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que este martes el Gabinete de Seguridad visitará la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, para analizar la situación de violencia en el estado y la entrega de patrullas para las corporaciones estatal y municipales de la capital y Mazatlán.

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El funcionario explicó que su visita se debe a una instrucción directa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que también sostendrán una reunión sobre la seguridad con la gobernadora del estado, Graciela Domínguez Nava, y con los equipos que se mantienen desplegados en la entidad.

La entrega de los equipos se informó de manera previa durante una visita a Mazatlán de Harfuch y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo.

Foto: SSPC

En los próximos días comenzará la entrega de más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas para la Policía Estatal, la Policía Municipal de Culiacán y de Mazatlán, explicó el secretario.

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Entre los equipos que serán distribuidos se encuentran camionetas tácticas blindadas y una unidad Águila para cada corporación, la cual está equipada con drones de vigilancia.

La visita del Gabinete de Seguridad a Sinaloa se realizará cuatro días después de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alías “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave. Su arresto provocó narcobloqueos en los municipios de Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato, así como diversos enfrentamientos entre miembros del Ejército e integrantes del grupo criminal.

Las autoridades del estado informaron que fueron cerca de 100 los vehículos que resultaron con daños, además de que se registraron 21 bloqueos derivado de los intentos del cártel por evitar el traslado de “El Chapo Isidro” a la Ciudad de México.

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Video grabado durante la noche que muestra la perspectiva desde una edificación hacia un estacionamiento con vehículos y estructuras urbanas en Guasave, Sinaloa. En el cielo oscuro se aprecian destellos vinculados al uso de armamento desde una aeronave oficial en medio de un despliegue de seguridad.

Trevilla Trejo detalló en la conferencia matutina de este lunes que el despliegue para lograr la captura del líder criminal se ejecutó como parte de la denominada “Operación Centella”, la cual se desarrolló con el intercambio de información entre el Ejército mexicano y agencias estadounidenses.

El titular de la Defensa informó que en los últimos tres meses se incrementó el intercambio de datos entre ambas naciones, lo que favoreció su solicitud para el sobrevuelo de drones de Estados Unidos en la zona de Guasave para lograr la ubicación exacta de “El Chapo Isidro”.

De acuerdo con The New York Times, estos vuelos permitieron identificar al líder criminal a través de su complexión, su voz y su forma de caminar. Esto derivó en intercepciones telefónicas que mantuvo con su esposa, su madre y hermana, que también facilitó a las autoridades conocer las reuniones y fiestas a las que planeaba asistir.

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"El Chapo Isidro" no puso resistencia durante su captura. Foto: Captura de pantalla / Defensa

Desde septiembre de 2024, el estado de Sinaloa vive jornadas violentas que comenzaron por una disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos.

El exlíder del Cártel de Sinaloa acusó a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de engañarlo para trasladarlo a la fuerza a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

A dos años del inicio de la guerra del cártel, la violencia continúa en el estado, que ya pasó los 4 mil homicidios y que cuenta con registros de más de 3 mil desaparecidos desde esa fecha.

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