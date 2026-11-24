Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 24 de noviembre en Palacio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer más detalles sobre su petición a su homólogo chino, Xi Jinping respecto al préstamo de un panda durante su reunión bilateral previo al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

Durante la mañanera del pueblo de este 24 de noviembre en Palacio Nacional, la mandataria mexicana recordó que en 1975, el país asiático regaló a México dos ejemplares (un macho y una hembra). “Ustedes son muy jóvenes. Yo también”, dijo con risas a los reporteros mientras contaba la historia de estos animales en el país.

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Agregó que esta pareja tuvo descendencia, catalogando este suceso como un “gran acontecimiento” que hasta una canción compuesta por la cantante Yuri llamada ‘El Pequeño Panda de Chapultepec’.

“Era la pandomanía, vamos a decir así, en México. Era algo muy hermoso. Es un símbolo de amistad de China con los diferentes gobiernos o pueblos del mundo”, expresó.

Xin Xin la única panda de México

Estas declaraciones se dan en un contexto donde la jefa de Estado informó, el pasado 17 de noviembre, que durante su encuentro con el presidente de China que le había pedido un panda para el zoológico de Chapultepec, ya que el país solo cuenta con un ejemplar hembra llamada Xin Xin, de 36 años.

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“Yo comenté en la reunión que tenía treinta y cuatro años y me corrigió el presidente Xi y me dijo: “No, tiene treinta y seis años”. O sea, estaba muy enterado. Ahora China no regala ejemplares, sino los presta. Y además es en una misión mucho más allá de la propia amistad, es la conservación de una especie", señaló en su conferencia matutina de este martes.