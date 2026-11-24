Habitantes de Yoricostio, en Tacámbaro, bloquearon el acceso a terrenos donde trabajadores intentaban realizar la cosecha de aguacate, en medio de un litigio por la propiedad de las tierras. (Imagen ilustrativa | Crédito: Reuters)

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La disputa por varias huertas de aguacate en Tacámbaro, Michoacán, escaló a enfrentamientos, denuncias de amenazas de muerte y detenciones, luego de que pobladores bloquearan el acceso a terrenos cuya propiedad permanece bajo litigio.

El conflicto se intensificó el 18 de noviembre en la zona de Yoricostio, donde la intervención de corporaciones de seguridad terminó con seis hombres detenidos, armas aseguradas y acusaciones enfrentadas sobre quién tiene derecho a trabajar y ocupar las tierras.

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Luis Mario, quien se ostenta como propietario de los predios, asegura que lleva años intentando recuperar las huertas que compró en 2014 y que desde 2018 enfrenta un litigio para obtener su posesión. Según su versión, el conflicto se agravó cuando buscó ingresar a los terrenos acompañado de trabajadores y bajo resguardo de autoridades federales, diligencia que derivó en agresiones y amenazas contra él, de acuerdo con una publicación de Guanajuato ROjo

El hombre denunció que durante el enfrentamiento escuchó amenazas de muerte y expresiones para que lo asesinaran. Por ello, pidió protección para él y su familia, mientras su defensa sostiene que existen irregularidades en los documentos utilizados por otras personas para reclamar la propiedad de parte de las tierras.

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La confrontación ocurrió en medio de versiones opuestas sobre la cosecha de aguacate. Mientras el propietario afirma que buscaba realizar labores en los predios que reclama legalmente, habitantes de la zona acusaron a los trabajadores de intentar cortar fruta en terrenos que consideran suyos y bloquearon el acceso a las huertas.

Seis detenidos, armas y presunta droga tras el enfrentamiento

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Civil acudió a la tenencia de Yoricostio para brindar apoyo operativo a la Fiscalía General de la República (FGR) durante labores de corte y cosecha de aguacate.

De acuerdo con el reporte oficial, al llegar a Cerro de María, los agentes encontraron a alrededor de 100 pobladores que bloqueaban el acceso a una huerta. Cuatro trabajadores que contaban con acompañamiento de autoridades federales fueron agredidos a pedradas, mientras dos camionetas particulares sufrieron daños, por lo que los policías intervinieron para retirar a los afectados.

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Seis hombres fueron detenidos en la huerta Blancas; Luis Mario sostiene que eran trabajadores que resguardaban el terreno y cuestiona el aseguramiento de armas. (Crédito: fiscalía de Michoacán)

Posteriormente, la corporación atendió un reporte sobre la presunta presencia de civiles armados en la huerta Blancas, ubicada aproximadamente a tres kilómetros del primer punto. En el lugar fueron detenidos seis hombres y aseguradas dos armas de fuego con cargadores abastecidos, además de 28 envoltorios con una sustancia con características similares a la metanfetamina.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Sin embargo, Luis Mario y su defensa cuestionaron la versión oficial sobre las armas aseguradas. Sostienen que los seis detenidos eran trabajadores que habían acudido a resguardar el terreno y que fueron sometidos por civiles antes de la llegada de los policías. También aseguran que los videos del episodio no muestran que portaran armas y cuestionaron cómo se produjo el aseguramiento.

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Un litigio por cientos de hectáreas y escrituras cuestionadas

El conflicto territorial tiene como trasfondo un litigio por terrenos de cultivo que, según las distintas versiones difundidas, abarcan alrededor de 400 a 450 hectáreas. Luis Mario sostiene que adquirió la propiedad en 2014 y que desde 2018 ha buscado recuperarla, luego de que otras personas ocuparan parte de las huertas y le impidieran ingresar.

Su abogado cuestiona la documentación con la que otras partes respaldan sus reclamos de posesión, particularmente una escritura que, según la defensa, se remonta a 1953 y estaría vinculada con un juicio testamentario.

La representación legal del propietario afirma que solicitó revisar los antecedentes notariales del documento y que encontró inconsistencias en la información sobre quien habría intervenido en su protocolización. A partir de esos señalamientos, promovió una acción civil para impugnar la escritura, procedimiento que continúa sin una resolución definitiva.

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Un perito contratado por la defensa también sostiene que las coordenadas geográficas de algunos documentos relacionados con los terrenos no corresponden a la superficie que se disputa y que ubicarían parte de las propiedades reclamadas a varios kilómetros de distancia.

Estos señalamientos forman parte de la argumentación de Luis Mario y sus representantes legales; no constituyen por sí mismos una resolución judicial sobre la titularidad de las huertas.

La intervención de la FGR antes del choque por la cosecha

La presencia de autoridades federales en las huertas también se relaciona con medidas previas sobre los inmuebles. Según la defensa de Luis Mario, la FGR aseguró terrenos en 2025 y posteriormente modificó el resguardo de uno de los predios el 12 de noviembre de 2026, decisión que habría permitido nuevas diligencias para revisar la posesión y ubicación de las superficies en disputa.

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El abogado sostiene que ese cambio fue determinante para que su cliente intentara ingresar a los terrenos días después, acompañado de trabajadores y de elementos de seguridad. La intervención de la Guardia Civil fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que señaló que el despliegue respondió a labores de apoyo a la Fiscalía federal.

La defensa también refiere un oficio del 12 de noviembre relacionado con la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0002091/2026, en el que se habría solicitado un peritaje en materia de ingeniería y arquitectura. El contenido y alcance de las diligencias forman parte de los puntos que deberán esclarecer las autoridades.

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La disputa por las huertas ocurre en una región marcada por conflictos ambientales

El enfrentamiento en Yoricostio no es el único conflicto por el aprovechamiento de los recursos naturales en Tacámbaro. En el ejido San Rafael Tecario, habitantes mantienen una guardia para impedir la tala de árboles en el bosque de La Vieja Iglesia, donde se ha denunciado el corte de alrededor de mil pinos en una superficie de 67 hectáreas.

Los pobladores se oponen a los trabajos, aunque la actividad cuenta con permisos oficiales, y argumentan que la extracción forestal puede afectar los manantiales y el abastecimiento de agua de la región. La comunidad presentó un amparo para intentar detener la tala.

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Ambos conflictos tienen como punto en común la disputa por el uso y aprovechamiento de tierras y recursos naturales, aunque corresponden a controversias distintas y no existe información que permita establecer una relación directa entre sus protagonistas.

En la zona aguacatera, mientras continúan los reclamos por la posesión de las huertas, las denuncias de amenazas y las acusaciones derivadas del enfrentamiento, la propiedad definitiva de los terrenos permanece pendiente de resolución judicial.