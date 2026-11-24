El tricolor buscará que la historia sea diferente para regresar a un Mundial Femenil, al cual no asiste desde hace 11 años. (REUTERS/Pilar Olivares)

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La Selección Mexicana Femenil se prepara para uno de los partidos más trascendentes de los últimos 11 años. Este sábado enfrentará a Haití en un duelo que definirá el boleto tanto al Mundial como a Juegos Olímpicos.

El Tricolor parte como favorito, aunque llega con un antecedente adverso ante el conjunto caribeño. Haití dejó fuera a México de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023, por lo que el encuentro representa una oportunidad para cambiar esa historia y sostener sus aspiraciones internacionales.

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Haití dejó a México sin Mundial ni Juegos Olímpicos en 2022

Haití dejó sin Mundial a México para el 2023. ( REUTERS/Daniel Becerril)

La Selección Mexicana Femenil buscará ante Haití evitar una nueva eliminación rumbo a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027. El antecedente más reciente entre ambos equipos terminó con una derrota mexicana por 3-0 en el Campeonato W de Concacaf, disputado en Monterrey.

Roselord Borgella, Nérilia Mondésir y Sherly Jeudy marcaron los goles con los que Haití dejó sin opciones a México para clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, así como a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La derrota ante el cuadro caribeño fue parte de una fase de grupos sin puntos para el Tricolor. México inició el torneo con una caída por 1-0 frente a Jamaica y después perdió 3-0 ante Haití.

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El equipo mexicano cerró su participación con otra derrota, esta vez por 1-0 ante Estados Unidos. El plantel no logró imponer condiciones como local ni aprovechar el respaldo de la afición en Monterrey.

Haití y Panamá avanzaron posteriormente al repechaje, instancia en la que se sumaron a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Jamaica. México quedó fuera de esa ruta y no disputó la Copa Mundial Femenina por segunda edición consecutiva.

Pedro López encabeza una nueva etapa rumbo a Brasil 2027

México busca regresar a un Mundial Femenil por primera vez en 11 años. (EFE/ Carlos Ramírez)

La eliminación en el Campeonato W provocó la salida de Mónica Vergara como directora técnica de la Selección Mexicana Femenil. La Federación Mexicana de Futbol realizó una reestructura para modificar el rumbo del representativo nacional.

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Andrea Rodebaugh asumió como directora de selecciones femeniles y Pedro López llegó al banquillo. El entrenador español venía de ser campeón mundial con España Sub-17 y recibió la responsabilidad de construir un equipo con opciones de competir en los torneos internacionales.

El proceso de López busca dejar atrás el resultado de 2022 y recuperar la presencia de México en las principales competencias. El partido ante Haití representa una nueva oportunidad para medir el avance del equipo frente a un rival que le causó una de sus eliminaciones más dolorosas.

México parte como favorito por el momento que atraviesa, aunque el antecedente obliga al equipo a mantener atención durante los 90 minutos. Haití ya mostró que puede competir ante el Tricolor y ser un rival de peligro sobre todo en las transiciones, debido a la velocidad de sus futbolistas, encabezadas por Melchie Dumornay, futbolista del Olympique de Lyon.

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