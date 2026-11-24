El senador Luis Donaldo Colosio Riojas participa en un acto público antes de dejar su lugar en el Senado. (@colosioriojas)

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Luis Donaldo Colosio solicitó este lunes licencia a su cargo como senador de la República por Movimiento Ciudadano (MC), con efectos a partir del jueves 26 de noviembre, para buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora. La decisión cierra la puerta a una posible contienda en Nuevo León, estado al que representa actualmente en el Senado.

La solicitud de licencia ya fue ingresada formalmente, según confirmó el propio Colosio en declaraciones recogidas por Reforma. El registro de aspirantes ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC está previsto para ese mismo jueves en Ciudad de México.

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Colosio descarta alianzas y no teme una elección de Estado

El senador anticipó que será una contienda “dura” pero descartó un escenario de alianzas con otras fuerzas políticas. Movimiento Ciudadano competirá solo en Sonora, sin sumarse al bloque de Morena ni al de la oposición PAN-PRI.

“Hemos planteado que negamos que estamos obligados a esa narrativa que nos quieren imponer de que la elección solamente tenía que ser entre Morena o con los partidos de siempre; cuando la gente quiere una nueva alternativa”, declaró Colosio al medio Plano Informativo.

La decisión del legislador cierra la opción de una contienda electoral por la gubernatura de Nuevo León. (INE)

Al ser cuestionado sobre la reacción de su entorno, Colosio fue escueto: “Me apoyan al cien por ciento”, respondió en declaraciones difundidas en video.

Colosio Riojas, hijo del fallecido candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue alcalde de Monterrey y diputado local en Nuevo León antes de llegar al Senado. Su candidatura en Sonora (su estado natal) supone un giro en su trayectoria política, que hasta ahora había estado ligada al noreste del país.

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La elección en Sonora será en junio de 2027

La gubernatura de Sonora se definirá en junio de 2027. La elección se perfilaba como uno de los procesos más competidos del ciclo electoral, con Morena buscando consolidar posiciones en el norte y la oposición tradicional en busca de recuperar terreno. La entrada de MC como fuerza independiente añade una tercera variable al tablero.

El aspirante señala que mantiene respeto por el gobernador Alfonso Durazo y sostiene que entregó cuentas claras en su gestión municipal. (extrayendo crédito…)

En cuanto a su relación con el gobernador estatal, Alfonso Durazo, el senador dijo que prevé que no se verá afectada porque solo son adversarios políticos; afirmó que le guarda “un gran respeto” por él. Aunque el funcionario morenista lo ha criticado por su gestión en Nuevo León, Colosio asegura que ya rindió cuentas y están claras; apuntó a que, así como lo señalan, de la misma manera debería analizarse a las administraciones en Sonora.

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Con su licencia efectiva desde el jueves, Colosio quedará desvinculado formalmente del Senado para concentrarse en el proceso interno de su partido.