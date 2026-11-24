Suprema Corte sesiona sobre la posibilidad de que obras de Frida Kahlo estén en el extranjero. Crédito: X/@SCJN

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobre un crédito fiscal de más de 2 mil 500 millones de pesos a Administradora Picsa, filial de la desarrolladora de vivienda Homex, luego de revocar una sentencia que había anulado parte del adeudo.

La resolución fue aprobada este lunes, después de que el máximo tribunal del país revisara un recurso promovido por la autoridad tributaria. Con esta decisión, la Corte ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitir una nueva sentencia sobre el caso, al considerar que no valoró adecuadamente las pruebas presentadas por el SAT.

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El litigio se relaciona con un crédito fiscal determinado en 2017, correspondiente al ejercicio de 2010, por presuntos impuestos omitidos, recargos y multas. Aunque el monto total supera los 2 mil 500 millones de pesos, la controversia que revisó la SCJN se concentra en depósitos bancarios por 647 millones 576 mil 284 pesos que la autoridad consideró ingresos no declarados.

Por ahora, la decisión no significa que el SAT haya recuperado el dinero ni que Administradora Picsa deba realizar un pago inmediato. El tribunal administrativo tendrá que estudiar nuevamente el expediente y determinar si el cobro es legal.

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¿Por qué la SCJN ordenó revisar el crédito fiscal de Homex?

De acuerdo con la información de medios nacionales, el origen de la controversia se encuentra en una revisión fiscal realizada por el SAT a Administradora Picsa, empresa vinculada a Desarrolladora Homex.

La autoridad tributaria determinó en 2017 un crédito fiscal superior a 2 mil 500 millones de pesos por conceptos relacionados con impuestos que presuntamente no fueron declarados, además de recargos y multas.

Dentro de ese procedimiento, el SAT identificó depósitos bancarios por 647 millones 576 mil 284 pesos cuyo origen, según la autoridad, no había sido justificado por la compañía. Por ello, presumió que correspondían a ingresos gravados que debían pagar impuestos.

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Sin embargo, el 27 de noviembre de 2024, la Sala Superior del TFJA anuló la parte del adeudo relacionada con esos movimientos bancarios, al considerar que la autoridad fiscal no había identificado suficientemente los depósitos cuestionados.

Ante esa resolución, el SAT interpuso un recurso de revisión fiscal el 18 de junio de 2025. La Suprema Corte decidió atraer el asunto el 23 de abril de 2026, por mayoría de seis votos, debido a la relevancia económica del litigio.

El proyecto fue elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien sostuvo que la autoridad tributaria sí había proporcionado elementos suficientes para identificar los depósitos bancarios y presumir que constituían ingresos no declarados.

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La discusión llegó al Pleno de la SCJN, que finalmente determinó que el tribunal administrativo debía revisar nuevamente las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes.

A cuánto asciende el crédito fiscal que podría cobrar el SAT

Aunque el crédito fiscal determinado por el SAT asciende a más de 2 mil 500 millones de pesos, es importante distinguir entre el monto total del adeudo y la cantidad específica que se encuentra en controversia ante la Suprema Corte.

De acuerdo con los datos publicados por La Jornada, las cantidades involucradas son:

Más de 2 mil 508 millones de pesos: monto del crédito fiscal determinado por el SAT a Administradora Picsa en 2017.

647 millones 576 mil 284 pesos: cantidad correspondiente a los depósitos bancarios que la autoridad consideró ingresos no declarados.

2010: ejercicio fiscal al que corresponde la controversia.

27 de noviembre de 2024: fecha en que el TFJA anuló la parte del adeudo relacionada con los depósitos.

18 de junio de 2025: fecha en que el SAT interpuso el recurso de revisión fiscal.

23 de noviembre de 2026: fecha en que la SCJN ordenó emitir una nueva sentencia.

El ministro Irving Espinosa Betanzo argumentó que el SAT había identificado las instituciones bancarias, los números de cuenta y los montos de los depósitos cuyo origen no fue acreditado.

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Desde esa perspectiva, correspondía a la empresa aportar elementos para demostrar que esos movimientos no constituían ingresos sujetos al pago de impuestos.

La resolución de la Corte no establece que el adeudo esté definitivamente confirmado. El TFJA deberá analizar nuevamente el expediente y resolver, con libertad de jurisdicción, si el cobro realizado por la autoridad fiscal se ajusta a derecho.

¿Qué argumentos hubo en contra de la resolución de la Suprema Corte?

La decisión no fue unánime. Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra del proyecto y cuestionó que se considerara suficiente la información presentada por el SAT para justificar los depósitos bancarios.

La ministra recordó que los nueve integrantes de la Sala Superior del TFJA habían resuelto por unanimidad, en noviembre de 2024, anular la parte del crédito fiscal relacionada con esos movimientos.

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Uno de sus argumentos fue que la empresa había registrado más de 31 mil depósitos bancarios durante el ejercicio fiscal revisado, por un monto acumulado de 9 mil 287 millones de pesos. En ese contexto, consideró que la autoridad debía proporcionar un desglose suficientemente detallado de los movimientos que presumía como ingresos gravados.

También advirtió sobre las implicaciones del criterio para los contribuyentes, pues consideró que podría obligarlos a aceptar actuaciones de la autoridad fiscal que no estuvieran debidamente justificadas.

Por su parte, Irving Espinosa Betanzo defendió su proyecto y señaló que la resolución no cuestionaba la actuación ni la honorabilidad de los magistrados del tribunal administrativo, sino la valoración de las pruebas que ya estaban incorporadas al expediente.

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La votación para admitir el recurso de revisión fiscal fue de cinco votos contra cuatro, mientras que la decisión de ordenar una nueva sentencia al TFJA obtuvo seis votos a favor y tres en contra.

El caso de Homex y por qué fue declarada en quiebra

El caso de Administradora Picsa también vuelve a poner atención sobre la situación financiera de Homex, una de las empresas desarrolladoras de vivienda que tuvo una importante expansión en México durante las primeras décadas del siglo XXI.

Fundada en Culiacán, Sinaloa, en 1989, la compañía llegó a construir más de 50 mil viviendas anuales y cotizó tanto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como en la Bolsa de Nueva York.

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Sin embargo, sus operaciones comenzaron a deteriorarse durante la década de 2010, en medio de los cambios en la política de vivienda y los problemas financieros que afectaron a distintas desarrolladoras inmobiliarias del país.

Homex solicitó un primer concurso mercantil en abril de 2014, junto con 11 de sus filiales, y salió del procedimiento en octubre de 2015 bajo nuevos accionistas y con una operación considerablemente menor.

Posteriormente, el 7 de febrero de 2025, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles declaró la quiebra de Desarrolladora Homex, luego de que concluyera sin éxito la etapa de conciliación de su segundo concurso mercantil, iniciado en enero de 2024.

Además, en junio de 2025, la BMV suspendió la cotización de sus acciones debido al incumplimiento en la entrega de información financiera.

En este contexto, el eventual cobro del crédito fiscal a Administradora Picsa podría representar otro frente para el grupo empresarial. Sin embargo, todavía no está definido sobre qué bienes podría ejecutarse el adeudo si el SAT obtiene una resolución favorable.

El procedimiento podría prolongarse durante meses o incluso años, debido a que la nueva sentencia del TFJA podrá ser impugnada y el expediente tendría la posibilidad de regresar a la Suprema Corte.

Por lo tanto, la resolución del 23 de noviembre representa un nuevo avance procesal para la autoridad tributaria, pero no constituye todavía una orden definitiva de pago por los más de 2 mil 500 millones de pesos.