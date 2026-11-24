(Captura de pantalla / Paramount+)

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Santiago Luna cerró su 2026 con una victoria sobre Aleksandre Topuria en UFC Qatar y una actuación que reforzó su proyección dentro del peso gallo.

El mexicano, conocido como BorderBoy, consiguió su tercer triunfo en las 135 libras y comienza a perfilarse como una de las promesas más interesantes de la división.

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Con 22 años, el peleador tijuanense ha mostrado una evolución en su estilo de combate, caracterizado por el volumen de golpes y la precisión de su boxeo. Ante Topuria, logró mantener ese ritmo durante los 15 minutos de pelea, pese a los intentos del español por imponer presión y conectar su mano derecha.

Santiago Luna suma tres victorias en poco más de un año

(Captura de pantalla / Paramount+)

El triunfo ante Aleksandre Topuria llegó después de las victorias frente a Quang Le y Angel Pacheco. De esta manera, Luna dejó atrás la derrota que sufrió ante Bryce Mitchell y cerró el año con un resultado positivo.

Uno de los aspectos más destacados de su presentación ante el español fue su boxeo. Durante los tres asaltos conectó golpes técnicos y potentes con un volumen constante, una combinación de precisión y frecuencia que ha mostrado una evolución en cada una de sus peleas.

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La experiencia ante rivales de mayor recorrido y sus actuaciones en escenarios como San Antonio y Doha también forman parte del crecimiento que ha mostrado el mexicano desde su llegada a la élite.

¿Quiénes conforman el Top 15 del peso gallo de UFC?

El ranking de las 135 libras está integrado por los siguientes peleadores:

Campeón: Petr Yan

Merab Dvalishvili Song Yadong Sean O’Malley Mario Bautista Umar Nurmagomedov Cory Sandhagen David Martinez Raul Rosas Jr. Marcus McGhee Payton Talbott Montel Jackson Aiemann Zahabi Bryce Mitchell Marlon Vera Raoni Barcelos

Santiago Luna apunta a un 2027 prometedor

(@santiagolunamma / Instagram)

Con 22 años recién cumplidos, tres victorias en poco más de un año y una evolución constante en su striking, el futuro de Santiago Luna luce prometedor.

El mexicano ha demostrado hambre de protagonismo y temple para los intercambios de golpes. Su crecimiento mantiene la ilusión de que pueda convertirse en un nuevo representante nacional dentro del ranking del peso gallo.

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