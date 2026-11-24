(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

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La atleta mexicana, Prisca Awiti anunció este lunes 23 de noviembre su retiro del judo profesional, con lo que pone fin a una carrera que alcanzó su momento más importante en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde conquistó la medalla de plata y se convirtió en la primera mujer mexicana en subir al podio olímpico de esta disciplina.

La judoca se despide del alto rendimiento después de escribir una de las páginas más importantes del deporte nacional. Su actuación en la capital francesa, el 30 de julio de 2024, marcó un antes y un después para el judo mexicano, luego de quedarse con el segundo lugar en la categoría de -63 kilogramos, tras enfrentar en la final a la eslovena Andreja Leški.

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¿Quién es Prisca Awiti y cómo llegó a representar a México?

(Cortesía)

Nacida el 20 de febrero de 1996 en Enfield, Londres, Inglaterra, Prisca tiene raíces kenianas por parte de su padre y mexicanas por parte de su madre, cuya familia es originaria de León, Guanajuato.

Su primer acercamiento al deporte fue a través de la gimnasia, pero la influencia de su hermano Philip la llevó a interesarse por el judo. Junto con sus hermanos comenzó a entrenar en el Enfield Judo Club, donde dio sus primeros pasos en esta disciplina.

Después de estudiar Ciencias del Deporte en la Universidad de Bath, en Inglaterra, tomó en 2017 la decisión de representar a México en competencias internacionales. Cinco años más tarde estableció su residencia en el país para fortalecer su vínculo con sus raíces maternas.

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Su trayectoria también estuvo acompañada de resultados importantes en el circuito internacional. En 2021 y 2023 consiguió medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Judo, mientras que en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 obtuvo el bronce.

París 2024, el logro que marcó la carrera de Prisca Awiti

(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La mexicana ya había participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero fue en París donde alcanzó el resultado más importante de su carrera. Su camino hasta la final de los -63 kilogramos terminó con una medalla de plata que hizo historia para México.

Con ese resultado, Awiti se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una presea olímpica en judo, un logro que puso los reflectores sobre una disciplina que buscaba mayor reconocimiento en el país.

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Ahora, tras anunciar su retiro profesional, deja atrás su etapa como atleta de alto rendimiento con un lugar asegurado en la historia del deporte mexicano. Su medalla en París y el camino que abrió para las próximas generaciones serán parte de su legado.