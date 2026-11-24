Alessandra Rojo de la Vega abandona comparecencia en el Congreso de la CDMX

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Morena CDMX rechazó los señalamientos de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien afirmó que el partido estuvo detrás de los hechos ocurridos afuera del Congreso local, en Donceles, durante su comparecencia. En un comunicado fechado el 23 de noviembre de 2026, el partido los calificó de “sin sustento” y le pidió cumplir con su obligación de rendir cuentas.

“Es absurdo”: la postura de Morena CDMX

El dirigente capitalino Paulo García sostiene que la alcaldesa busca evadir su obligación de informar sobre la administración de Cuauhtémoc ante el Congreso local y afirma que el material presentado carece de pruebas

El presidente de Morena en la capital, Paulo García, sostuvo que los señalamientos son excusas para evadir responsabilidades constitucionales, entre ellas informar sobre su administración ante el Congreso. Según el comunicado, Morena era “el primer interesado” en que la comparecencia se realizara en condiciones de diálogo democrático.

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García cuestionó además a quién beneficiaría que la alcaldesa no rinda cuentas: “Es absurdo”. También afirmó que, en su conferencia, la alcaldesa no presentó una sola prueba, salvo un chat que, dijo, fue generado con inteligencia artificial.

El dirigente se sumó a lo expuesto por la presidenta de la Jucopo, Xóchitl Bravo, en el sentido de que la reconstrucción del material videográfico mostrará la verdad sobre la violencia. Morena reiteró su compromiso con la transparencia, la no violencia y el esclarecimiento de los hechos.

Qué pasó el 20 de noviembre en Donceles

Así abandonó Alessandra Rojo de la Vega comparecencia en el Congreso ante acusaciones de falta de seguridad (@TaniaLariosMX)

La comparecencia estaba programada para las 11:00 horas en el salón Heberto Castillo, para revisar el presupuesto 2027 de la demarcación. Rojo de la Vega denunció agresiones contra personas que acudieron a respaldarla y reportó 15 lesionados. Otros medios consignaron cifras iniciales de al menos 10 vecinos y trabajadores de la alcaldía lesionados afuera del recinto.

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La alcaldesa abandonó la comparecencia tras acusar a la diputada de Morena Diana Sánchez Barrios de llevar “acarreados” que golpearon a sus simpatizantes. También lamentó que el grupo parlamentario de Morena sea cómplice de la violencia. Diputados del PAN, partido de la alcaldesa, respaldaron sus señalamientos.

Esa tarde, Rojo de la Vega permaneció resguardada en las oficinas del grupo parlamentario del PAN dentro del Congreso.

Del chat filtrado a la denuncia

El chat que circula en redes fue calificado como falso por Citlalli Hernández

El mismo día circuló en redes un chat en el que supuestamente integrantes de Morena coordinaban un ataque. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, lo desmintió y lo calificó de fabricación. La dirigente afirmó que su difusión buscaba construir una narrativa para vincular a Morena con las agresiones.

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Hernández también escribió que le era difícil no pensar en una “operación política” y una serie de montajes detrás de los hechos. Por su parte, legisladores de Morena presentaron en conferencia un audio entregado, según dijeron, por comerciantes de la demarcación.

Después, Rojo de la Vega acudió a medios y acusó a Diana Sánchez Barrios de ordenar las agresiones, pidió a la Fiscalía investigarla y solicitó medidas de protección. Según Excélsior, afirmó que las agresiones fueron organizadas por integrantes del grupo parlamentario de Morena. También planteó que había pedido a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, garantizar condiciones de seguridad para futuras comparecencias.

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Antecedentes: un conflicto que venía de octubre

El choque no surgió de la nada. Según Uno TV, el conflicto tiene antecedentes en las protestas de octubre frente a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, vinculadas a diferencias de la alcaldesa con organizaciones de la comunidad trans. El 12 de noviembre, el Congreso aprobó un punto de acuerdo para exhortarla a garantizar los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTIQ+ y evitar la criminalización de sus protestas.

En medios previos a esta comparecencia ya se hablaba de tensión. La Razón informó que un choque entre Sánchez Barrios y la alcaldesa provocó la suspensión de la comparecencia presupuestal para 2027.

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¿Qué sigue?

La disputa se mueve en tres frentes:

Congreso local: Xóchitl Bravo informó que solicitó formalmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública citar nuevamente a Rojo de la Vega.

Fiscalía: la alcaldesa anunció que denunciará las agresiones ante la FGJ CDMX, por lo que las responsabilidades deberán determinarse por la vía legal.

Pruebas: Morena sostiene que la reconstrucción del material videográfico aclarará lo ocurrido, mientras la alcaldesa insiste en responsabilizar a la bancada guinda.

Hasta ahora, las versiones son contrapuestas y no hay una determinación de autoridad que establezca quién organizó las agresiones. Morena niega cualquier participación y exige a la alcaldesa rendir cuentas. Rojo de la Vega responsabiliza a legisladores del partido y pide protección y una investigación.