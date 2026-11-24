El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

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Luis Miguel prepara el anuncio de una nueva etapa y su lanzamiento estaría previsto para el 3 de diciembre, según el periodista Alex Rodríguez, mientras el cantante alista el Luis Miguel Tour 2027 tras nueve años sin publicar un álbum de estudio con música inédita.

La campaña incluye convocatorias de fans en ciudades de México, Estados Unidos, Europa y Argentina, además de una imagen promocional difundida por Spotify que alimenta las versiones sobre su regreso discográfico.

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El tema es viral en redes sociales, luego de que se diera a conocer una imagen nueva del cantante el pasado lunes 23 de noviembre de 2026, los fans ya han iniciado a especular de qué se trata.

El comunciador asegura que el intérprete de “La incondicional” dará a conocer una sorpresa vinculada con una acción coordinada entre sus seguidores. La información aún no cuenta con una confirmación pública de Luis Miguel, su equipo de representación ni la productora Fenix Entertainment.

El último álbum de estudio del cantante es ¡México por siempre!, publicado en noviembre de 2017. Desde entonces, el artista mantiene actividad en los escenarios con giras internacionales, pero no presenta canciones inéditas como parte de una nueva producción.

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Luis Miguel anunciará de qué se trata su nueva sorpresa el 3 de diciembre

El periodista sostiene que Luis Miguel lanzaría una nueva canción el próximo 3 de diciembre de 2026. La fecha coincide con publicaciones y materiales promocionales que comenzaron a circular entre seguidores del artista durante las últimas horas.

Luis Miguel anunciará de qué se trata su nueva sorpresa el 3 de diciembre (RS)

“Luis Miguel regresa con nuevo tema el 3 de diciembre”, publicó Rodríguez en sus redes sociales al presentar la información como una exclusiva. El comunicador afirma que el anuncio sería difundido el pasado lunes 23 de noviembre de 2026.

En un video dirigido a sus seguidores, Rodríguez dijo que tenía información actualizada sobre el proyecto. “Ahora sí familia, tengo toda la información, actualizado y atentos porque esto es una primicia, una bomba mundial”, expresó.

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El periodista precisó que el lanzamiento correspondería a una canción y no necesariamente a un álbum completo. El dato abre la posibilidad de que el sencillo funcione como adelanto de una producción posterior, aunque esa versión tampoco ha sido confirmada por el cantante.

Rodríguez recordó que han pasado nueve años desde la publicación de ¡México por siempre!. “Ojo porque estamos hablando de una nueva canción, no de un nuevo álbum, pero ya hace nueve años, nueve, que no sacaba nueva música”, afirmó.

Fans de Ciudad de México, Madrid y Nueva York participan en convocatoria

La versión sobre el próximo sencillo surge después de una convocatoria dirigida a seguidores de Luis Miguel en distintas ciudades. De acuerdo con Rodríguez, las reuniones fueron programadas para generar una acción simultánea en puntos estratégicos.

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La campaña contempla a Ciudad de México, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Madrid y ciudades de Argentina. Los horarios fueron ajustados de acuerdo con cada región para permitir la participación de los fans.

En Madrid, la convocatoria estaría prevista para la 1:00 de la madrugada. En Las Vegas, los seguidores serían citados a las 16:00 horas. Nueva York y Miami tendrían actividades a las 19:00 horas, según los datos difundidos por Rodríguez.

“¿Quieren saber qué es? Hoy va a anunciar nuevo tema, por eso la acción coordinada de hoy. Fans convocados en Las Vegas, en Los Ángeles, en Ciudad de México, Nueva York, en Madrid y también en Argentina”, comentó el periodista.

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Las fotografías y materiales promocionales relacionados con la campaña muestran referencias visuales al apodo de “El Sol”, utilizado para identificar a Luis Miguel desde hace décadas. Una imagen difundida por Spotify con la fecha del 3 de diciembre también provocó especulaciones entre sus seguidores.

Fans de Ciudad de México, Madrid y Nueva York participan en convocatoria (RS)

Hasta ahora, Spotify no ha detallado si el material corresponde a un sencillo, un álbum, una reedición o un anuncio vinculado con la gira de 2027. La imagen, junto con las convocatorias internacionales, concentra la atención de los fans a la espera del mensaje oficial.

Luis Miguel Tour 2027 prevé fechas en México, Estados Unidos y Europa

El posible estreno de música inédita ocurre mientras Luis Miguel ya tiene confirmado su regreso a los escenarios con el Luis Miguel Tour 2027, una gira mundial anunciada el 21 de septiembre de 2026 y producida por Fenix Entertainment.

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La empresa repite alianza con el cantante después de la gira que realizó entre 2023 y 2024. El nuevo recorrido contempla presentaciones en México, Estados Unidos, América Latina y Europa, de acuerdo con la información disponible sobre el proyecto.

Las fechas específicas, las ciudades y el inicio de la venta de boletos todavía no han sido anunciados en las cuentas oficiales del intérprete ni de Fenix Entertainment. Los reportes señalan que el tour podría prolongarse hasta 2028, aunque ese calendario tampoco ha sido confirmado.

Luis Miguel suma más de cuatro décadas de carrera y mantiene una base de seguidores en distintos mercados de habla hispana. Su actividad reciente ha estado concentrada en conciertos, con repertorios que incluyen baladas, boleros, pop y canciones de autores mexicanos.

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Rodríguez considera que el lanzamiento tendría una dimensión distinta por el tiempo transcurrido desde el último álbum del cantante. “Su regreso con música inédita no es cualquier lanzamiento”, dijo al referirse a la expectativa que existe entre los seguidores.

La confirmación dependerá del anuncio que Luis Miguel realizaría este lunes 23 de noviembre. Por ahora, la fecha del 3 de diciembre se mantiene como una versión difundida por Alex Rodríguez y reforzada por la promoción que circula en Spotify.