Salario mínimo. Crédito: Getty Images

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El posible incremento del salario mínimo para 2027 cuenta con el respaldo de las principales cámaras empresariales de México, que consideran necesario mejorar los ingresos de los trabajadores, pero advierten que esta medida debe acompañarse de incentivos fiscales para evitar que los costos de contratación dificulten la generación de empleos formales, especialmente entre los negocios de menor tamaño.

A través de un pronunciamiento conjunto, representantes del sector privado solicitaron al Gobierno federal y a las autoridades estatales disminuir las cargas tributarias que enfrentan las micro y pequeñas empresas. Entre sus principales propuestas destaca una reducción gradual de al menos 50% al impuesto estatal sobre nóminas, con prioridad para los establecimientos familiares.

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El posicionamiento fue firmado por organismos como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que también plantearon medidas para proteger el empleo ante los próximos cambios laborales.

Cámaras empresariales proponen reducir 50% el impuesto sobre nóminas

Los empresarios consideraron que mejorar el poder adquisitivo de la población debe ir acompañado de condiciones que permitan a los empleadores contratar personal sin enfrentar mayores dificultades económicas.

Por ello, plantearon disminuir progresivamente al menos la mitad del impuesto estatal sobre nóminas, comenzando por las micro y pequeñas compañías, debido a que estos establecimientos tienen recursos más limitados para absorber nuevos gastos.

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En su comunicado, señalaron que el objetivo es conseguir que los trabajadores reciban mejores ingresos y puedan aprovecharlos, sin que esto represente un obstáculo para quienes ofrecen puestos de trabajo.

El sector empresarial en México propone reducir el impuesto sobre nóminas y aplicar exenciones fiscales ante la reducción de la jornada laboral para proteger a las pequeñas empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, propusieron ampliar el subsidio al empleo para que las personas con percepciones de hasta dos salarios mínimos queden exentas del impuesto sobre la renta (ISR). A esto sumaron la posibilidad de que las empresas deduzcan íntegramente las prestaciones laborales y que los hogares con menores ingresos reciban una devolución parcial del IVA por compras esenciales.

Reducción de jornada laboral aumentará gastos para las empresas

Otro de los factores que preocupan a las cámaras empresariales es la entrada en vigor de la siguiente etapa de la reducción de la jornada laboral, prevista para el 1 de enero de 2027.

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De acuerdo con el pronunciamiento, ese día el límite máximo de trabajo pasará de 48 a 46 horas semanales, un ajuste que coincidirá con la aplicación de las nuevas condiciones salariales.

Los organismos manifestaron que esta combinación obligará a distintos establecimientos a reorganizar sus operaciones, modificar turnos y revisar sus presupuestos, entre los negocios que podrían enfrentar estos desafíos mencionaron fondas, pequeñas fábricas y compañías familiares dedicadas al transporte de mercancías.

Mipymes representan 99% de los negocios en México

Las peticiones del sector privado cobran relevancia debido al peso que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la economía mexicana. Según las cifras citadas por las cámaras, en México existen 6.1 millones de estos establecimientos, equivalentes al 99% del total de negocios.

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A este panorama se suma la informalidad laboral, pues el 54.3% de la población ocupada se encontraba en esta condición durante septiembre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante este escenario, las organizaciones solicitaron instalar una mesa de diálogo antes de que concluya el año, con la participación del Gobierno federal, autoridades estatales y representantes de los trabajadores.