En la apertura del día, el euro se cotiza en 21,11 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 0,86% respecto al precio de cierre anterior de 20,93 pesos mexicanos, según informa Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 4,28%, mientras que su variación interanual se sitúa en el 2,36%.
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El euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva en los últimos días, marcando su primer día de incremento consecutivo.
Con una volatilidad actual del 14,88%, notablemente superior al 7,1% de referencia, se observa un contexto de inestabilidad en el tipo de cambio.
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