Una representación conceptual aborda la vulneración del deber de cuidado y la prevención del reclutamiento infantil en el entorno escolar del Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Padres, madres, tutores y cualquier persona que ejerza labores de cuidado o autoridad sobre niñas, niños y adolescentes en el Estado de México podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión si los obligan, inducen o entregan para formar parte de grupos delictivos o pandillas.

Esta medida forma parte de una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México presentada ante el Pleno del Congreso mexiquense. El proyecto busca cerrar el paso al reclutamiento infantil que ocurre desde el propio entorno familiar o escolar, agravando drásticamente las sanciones vigentes cuando el responsable de cooptar al menor tiene el deber legal o moral de protegerlo.

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Actualmente, la legislación estatal ya sanciona el reclutamiento forzado de menores; sin embargo, la propuesta legislativa plantea un incremento de hasta dos terceras partes en la penalidad cuando exista un vínculo de parentesco, tutela o autoridad educativa sobre la víctima.

Diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) (Congreso del Estado de México)

¿Cómo se calcularían las nuevas sanciones en el Edomex?

Para dimensionar el alcance de la reforma, es necesario revisar cómo opera actualmente la ley mexiquense y de qué manera se sumarían las agravantes propuestas en el documento legislativo.

En la actualidad, el Código Penal estatal establece una sanción base de cinco a 10 años de prisión, además de una multa económica que va de los 500 a los 2 mil días, para cualquier persona que, sin importar su relación con la víctima, obligue por cualquier medio a un menor de edad a integrarse a una asociación delictuosa o pandilla.

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De aprobarse la modificación en los términos planteados, el esquema de castigos quedaría estructurado en tres niveles de gravedad:

Sanción base vigente: De cinco a 10 años de cárcel para cualquier particular que reclute a un menor de edad.

Agravante por vínculo familiar o de cuidado: La pena máxima se incrementaría hasta en dos terceras partes, alcanzando los 16 años y ocho meses de prisión si el responsable ejerce patria potestad, tutela, custodia o educación.

Concurrencia por delitos graves: Si la asociación delictuosa o pandilla tiene como finalidad cometer delitos graves —una agravante ya existente que suma una tercera parte a la condena—, la pena acumulada toparía en los 20 años de cárcel.

¿A quiénes alcanzaría esta reforma penal?

El texto de la iniciativa detalla un abanico amplio de sujetos que podrían ser procesados bajo esta agravante. No se limita únicamente a los padres biológicos, sino que abarca a toda la red de protección y autoridad inmediata que rodea a la infancia y adolescencia.

La propuesta especifica que el aumento de pena aplicará para quien ejerza:

Patria potestad, tutela, guarda o custodia legal.

Funciones de educación, docencia o formación.

Cualquier labor de cuidado cotidiano o autoridad directa (como abuelos, tíos u otros familiares a cargo).

Asimismo, las conductas sancionadas no se restringen al uso de la fuerza física o la amenaza directa. La reforma contempla castigar a quienes obliguen, procuren, induzcan o coaccionen al menor, así como a quienes soliciten, gestionen, oferten u ofrezcan su incorporación a estructuras criminales. Con esto, se busca tipificar tanto el reclutamiento directo como la entrega o negociación de menores de edad hacia células delictivas.

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Reinserta exige tipificar como delito en México el reclutamiento de menores por el crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la iniciativa en el Congreso mexiquense

La propuesta fue presentada formalmente ante el Pleno del Poder Legislativo estatal por la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y cuenta con el respaldo y suscripción del coordinador de esa misma bancada, el legislador Pablo Fernández de Cevallos González.

Durante su exposición de motivos en tribuna, Dávila Sánchez argumentó que cuando un adulto aprovecha su posición de autoridad o confianza para involucrar a personas menores de edad en actividades ilícitas, se configura una doble afectación: por un lado, se expone a la víctima a entornos de violencia y criminalidad; por otro, se vulneran de raíz los deberes jurídicos de protección, formación y desarrollo integral que el Estado y la familia deben garantizar.

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La legisladora subrayó que resulta inaceptable que figuras llamadas a ser el primer círculo de seguridad —como madres, padres, abuelos o cuidadores— actúen como facilitadores del crimen organizado, recordando que el entorno familiar debe funcionar como el espacio primario para la salvaguarda de la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes.

El camino legislativo de la propuesta

Tras su presentación oficial ante el Pleno de la Legislatura del Estado de México, la iniciativa de reforma al Código Penal deberá ser turnada a las comisiones legislativas correspondientes —principalmente las de Procuración y Administración de Justicia— para su análisis técnico, discusión y eventual dictaminación.

En caso de obtener un dictamen favorable en comisiones, el proyecto regresará al Pleno para su votación general y particular. Solo después de ser aprobada por la mayoría de los diputados locales y publicada en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, la nueva agravante de hasta 20 años de prisión entrará en vigor en todo el territorio mexiquense.

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