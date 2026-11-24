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Eugenio Derbez habló meses atrás sobre violencia sexual, desigualdad ante la justicia y los cuestionamientos que enfrentan las mujeres cuando denuncian, declaraciones que resurgen en medio de la polémica por las investigaciones abiertas contra su hijo Vadhir Derbez.

El actor participó en la promoción de la serie El juicio, una producción que aborda una denuncia de agresión sexual y los efectos del poder en el acceso a la justicia.

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En la entrevista concedida a La prensa de Houston, Eugenio Derbez explicó que el proyecto, protagonizado junto a Pedro Alonso, parte de una investigación periodística y busca abrir una conversación sobre abuso sexual, violencia estructural y falta de impartición de justicia. Sus comentarios ocurrieron antes de que se conocieran públicamente las nuevas acusaciones contra Vadhir Derbez.

Eugenio Derbez habló de abuso sexual y desigualdad ante la justicia

Durante la conversación, Eugenio Derbez señaló que la serie no aborda un solo asunto, sino varios problemas relacionados con la respuesta institucional frente a denuncias por violencia sexual.

Eugenio Derbez compartió la ofrenda familiar de Día de Muertos con cempasúchil, papel picado y los retratos de figuras del espectáculo, parientes y mascotas. (IG: ederbez)

“Es el abuso, el abuso sexual y la falta de impartición de justicia pareja”, declaró el actor al explicar los temas que plantea la producción.

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Derbez sostuvo que la justicia no se aplica del mismo modo a todas las personas. “No tiene la misma justicia el pobre que el rico, no tiene la misma justicia el poderoso, aquel que tiene contactos, que el ciudadano de a pie”, afirmó.

El también productor de El juicio describió la historia como un relato sin una salida sencilla. Explicó que la serie busca retratar un escenario en el que la protección de un hijo puede confrontarse con la denuncia y con la búsqueda de justicia.

“No es una telenovela con final feliz”, señaló. “Es una historia cruda, cruel, fuerte, que te sacude porque está basada en hechos reales”.

El actor cuestionó las preguntas que se hacen a mujeres que denuncian

Eugenio Derbez también se refirió a los cuestionamientos que, según dijo, suelen hacerse a las mujeres cuando denuncian una agresión sexual. El actor destacó que este tipo de reacciones puede buscar invalidar el testimonio de una persona denunciante.

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(IG)

“¿Qué es de lo que se quejan las mujeres continuamente?”, planteó. “Se quejan de que, cuando van a denunciar, siempre se les cuestiona todo”.

El actor enumeró preguntas que, desde su perspectiva, se formulan para responsabilizar a las víctimas. “Cómo ibas vestida, que estabas en la fiesta, que estabas tomando, que igual tú lo provocaste”, expresó.

Derbez agregó que esos argumentos pueden utilizarse para justificar una agresión o para poner en duda a quien reporta los hechos. “Una cantidad de cosas con las que tratan de invalidar o de justificar que hubo un abuso sexual”, sostuvo.

Pedro Alonso, coprotagonista de la serie, señaló en la misma entrevista que la producción buscaba abrir una conversación sobre violencia de género y violencia estructural.

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El actor español sostuvo que la ficción puede ser un espacio para mostrar las contradicciones que surgen cuando hay una denuncia y personas cercanas al acusado o a la víctima.

(Redes sociales)

Vadhir Derbez enfrenta investigaciones distintas en Ciudad de México y ante la FGR

Las declaraciones de Eugenio Derbez vuelven a circular mientras Vadhir Derbez enfrenta una investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una denuncia de violación. La institución ha informado que la orden de aprehensión obtenida contra el actor quedó sin efectos por un juicio de amparo.

La Fiscalía CDMX sostiene que la carpeta no fue anulada y que conserva la facultad de presentar el caso ante un juez mediante citatorio. También afirma que el expediente contiene “datos de prueba sólidos” sobre el hecho investigado.

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La dependencia señala que Vadhir Derbez no ha comparecido ante el Ministerio Público, pese a gestiones de citación en más de 10 domicilios y lugares. La institución también sostiene que su defensa no ha incorporado a la carpeta los videos, dictámenes y otros datos que ha mencionado públicamente.

Derbez rechaza los señalamientos. El actor y su abogado, Enrique González Casanova, sostienen que cuentan con elementos para controvertir la acusación y afirman que enfrentan un presunto intento de extorsión.

La Fiscalía CDMX también mantiene una investigación por la denuncia de posible extorsión presentada por la defensa del actor. De acuerdo con la dependencia, ese expediente fue remitido por la FGR y hasta ahora cuenta con la denuncia inicial.

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La defensa de Vadhir Derbez dice que atenderá cualquier notificación por la vía legal

En medio de las publicaciones sobre un posible expediente federal separado, Vadhir Derbez afirmó que no tenía conocimiento formal de otro caso y que no había recibido una notificación.

“De esto no sabemos”, declaró el actor durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva. “No hemos sido notificados”.

(IG)

Representantes legales de una adolescente de 15 años informaron este 20 de noviembre que presentaron una denuncia ante la FGR por presunta violación contra una persona identificada públicamente como Vadhir Derbez. El despacho señaló que se trata de un caso distinto al expediente de la Fiscalía CDMX.

La existencia de una denuncia o una carpeta de investigación no acredita responsabilidad penal. La presunción de inocencia debe mantenerse mientras no exista una sentencia firme.

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