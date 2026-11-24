Un hombre de edad avanzada revisa su cuenta bancaria en el teléfono móvil junto a varios documentos financieros sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este fin de año son muchos los adultos mayores beneficiados con alguno de los muchos programas sociales que ya existen en el país.

Algunos reciben Pensiones del IMSS o Pensiones del ISSSTE con su respectivo aguinaldo, mientras que otros son beneficiados con las Pensiones del Bienestar e incluso ahora otros más reciben una ayuda gracias al programa Ingreso Ciudadano Universal.

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Pero además de ellos, hay otros adultos mayores que también se verán beneficiados con un apoyo durante este fin de año, para poder cubrir sus gastos navideños.

Se trata del personas adultas mayores que cuenten con la tarjeta del INAPAM aunque únicamente aquellas que se encuentren Vinculación Productiva del INAPAM.

Una mujer sostiene una credencial institucional y billetes de pesos mexicanos junto a un logotipo alusivo a los programas sociales para adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto reciben los Adultos Mayores del Programa de Vinculación Productiva del INAPAM

El pago está dirigido a quienes además de contar con la acreditación vigente estén inscritos formalmente en los padrones de apoyo y tengan actualizado su expediente en la plataforma federal.

El recurso formaría parte de esquemas de vinculación productiva y asistencial articulados entre el INAPAM, la Secretaría del Bienestar y otras instancias.

Estos adultos mayores podrían recibir un depósito de $4,791 antes del 20 de diciembre de 2026 como aguinaldo, siempre que cumplan los requisitos administrativos y bancarios señalados por el programa.

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Es importante recordar que la credencial del instituto, por sí sola, no otorga un apoyo económico.

Para recibir la transferencia en la cuenta asignada, las personas beneficiarias deben tener una tarjeta del Banco del Bienestar o una cuenta de débito activa a su nombre. La falta de este requisito puede impedir la dispersión electrónica del dinero.

El aguinaldo es una obligación para los patrones que mantienen una relación laboral subordinada con sus trabajadores. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que ese pago debe realizarse cada año antes del 20 de diciembre.

El programa de Vinculación Productiva está dirigido a personas de 60 años o más que desean incorporarse a una actividad laboral; su objetivo es vincular sus habilidades y experiencia con empresas que requieren personal.

Cómo puede un adulto mayor registrarse al programa de Vinculación Productiva del INAPAM

Si deseas tener la posibilidad de recibir este apoyo al final de año, así como un montó mensual, puedes inscribirte al programa.

Una persona adulta mayor puede registrarse al Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM de forma gratuita y presencial.

Requisitos

Tener 60 años o más .

Presentar la credencial INAPAM .

Llevar la CURP.

Pasos para registrarse

Acudir a un Módulo de Vinculación Productiva del INAPAM. Solicitar y llenar la solicitud de vinculación. Realizar una entrevista con el personal promotor, que revisa la experiencia, oficio, habilidades e intereses de la persona. El INAPAM busca opciones disponibles según el perfil de la persona solicitante.

El servicio contempla dos modalidades:

Empleo formal , con remuneración y prestaciones de ley, sujeto a la vacante y al proceso de selección de cada empresa.

Personas voluntarias empacadoras de mercancía en tiendas de autoservicio, quienes reciben aportaciones voluntarias de los clientes.

El registro no garantiza una contratación inmediata: depende de las vacantes y de las empresas participantes. El horario de atención señalado por el Instituto es de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas. Conviene confirmar la sede y el horario antes de acudir.

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Una infografía detalla los requisitos y el proceso presencial para la incorporación al Servicio de Vinculación Productiva de INAPAM en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La credencial también permite descuentos en transporte, salud y servicios

Si bien no todos los adultos mayores recibirán el aguinaldo la credencial activa del INAPAM permite obtener otro tipo de beneficios que aplican para todos los que cuenten con la credencia, tales como descuentos en comercios y servicios.

En transporte público urbano y foráneo, las rebajas pueden ir de 50% a 100% en líneas de autobuses interurbanos y sistemas locales. En farmacias, laboratorios clínicos y consultas médicas privadas, los descuentos oscilan entre 10% y 50%.

Los establecimientos participantes también pueden ofrecer precios preferenciales en supermercados, tortillerías, carnicerías y tiendas de abarrotes. Algunos municipios aplican descuentos en el pago de agua potable y predial.

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