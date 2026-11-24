Gómez Mont abandonó las instalaciones de ICE en Florida, pero el trámite migratorio no suspende el proceso de extradición internacional promovido por la FGR. (@inesgomezmont, Instagram)

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La exconductora Inés Gómez Mont obtiene su libertad condicional bajo fianza en Florida, mientras permanecen vigentes en territorio nacional tres órdenes de aprehensión federales que impiden su retorno sin enfrentar prisión preventiva oficiosa inmediata.

El expediente penal mexicano acumula un presunto daño patrimonial calculado en 2,450 millones pesos, derivados de contratos asignados durante 2016 a empresas fachada por el órgano administrativo encargado de los penales federales de la Secretaría de Gobernación.

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Gómez Mont abandonó este 24 de noviembre el Centro de Detención de Broward, dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Florida, tras pagar una garantía económica fijada por un juez migratorio para evitar una deportación sumaria hacia territorio mexicano.

La fianza migratoria frena la deportación pero mantiene activa la solicitud de extradición

La resolución del tribunal estadounidense atiende exclusivamente la situación administrativa de la presentadora en suelo norteamericano.

Su arresto ocurrió el 30 de octubre por anomalías en su visado y estancia legal, sin que la fianza extinga los requerimientos judiciales interpuestos desde la capital mexicana.

El proceso migratorio continúa su curso en cortes de Miami, donde la defensa legal busca asilo o medidas de protección humanitaria. La autoridad estadounidense determinará en audiencias posteriores si ratifica su permanencia o si concede la entrega formal a las autoridades requirentes.

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La Fiscalía General de la República mantiene activo el intercambio de información con el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde septiembre de 2025, fecha en la que solicitó de manera oficial su detención provisional con fines de extradición internacional.

Salir de la cárcel migratoria permite a la exconductora llevar el juicio en libertad dentro del estado de Florida, sujeta a restricciones de desplazamiento, retención de documentos de viaje y monitoreo periódico ante los supervisores de la corte.

La garantía económica otorgada por un juez de Florida permite a la conductora litigar su estancia fuera de reclusión, sujeta a restricciones de viaje y supervisión judicial. (Red social X)

Tres órdenes de captura federales esperan a la exconductora en los juzgados mexicanos

El panorama judicial en los tribunales federales de la Ciudad de México contempla tres mandamientos judiciales emitidos por jueces de control a petición de dos fiscalías especializadas, según confirmó la titular de la FGR Ernestina Godoy Ramos.

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“Inés cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, todas ellas libradas por jueces federales. Una solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, y dos más por defraudación fiscal equiparada”, detalló la Fiscal General.

La causa penal más severa corresponde a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La legislación mexicana clasifica estas conductas como ilícitos graves, lo que cancela cualquier derecho a libertad bajo caución al momento de pisar el país.

“De acuerdo con nuestras investigaciones, recibió en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos”, expuso la fiscal Godoy Ramos en un mensaje institucional.

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Las otras dos órdenes judiciales corresponden a investigaciones radicadas en la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

La autoridad hacendaria detectó declaraciones fiscales con ingresos notablemente inferiores a los percibidos en las cuentas personales de la conductora.

La fiscal Ernestina Godoy confirmó que los mandamientos judiciales por delincuencia organizada y lavado conllevan prisión preventiva oficiosa inmediata si la exconductora pisa suelo mexicano. (Especial)

La fiscalía rastrea 178 millones de pesos depositados en cuentas bancarias personales

Las indagatorias financieras documentan la dispersión de fondos desde la estructura de desvío penitenciario hacia las cuentas bancarias de la comunicadora, detectando depósitos directos que suman más de 178 millones de pesos a través de 27 transferencias electrónicas.

Los recursos provinieron de las razones sociales Gupea Construcciones y Seguridad Privada Cibernética, entidades catalogadas como empresas que facturan operaciones simuladas al carecer de infraestructura física, activos comprobables y personal operativo contratado para prestar servicios de seguridad.

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En el rubro de impuestos, el Servicio de Administración Tributaria cuantificó una evasión fiscal por más de 13 millones de pesos, correspondiente a las declaraciones de los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, donde se omitió el entero de contribuciones sobre ingresos millonarios.

El matrimonio abandonó la República Mexicana a finales de 2019, estableciendo su residencia en zonas residenciales del sur de Florida, donde permanecieron alejados de apariciones públicas hasta el registro de las detenciones administrativas por parte de los agentes federales norteamericanos.

Las indagatorias ministeriales documentan 27 transferencias bancarias a cuentas personales de Gómez Mont procedentes de empresas fachada ligadas al sistema penitenciario federal. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El antecedente de Álvarez Puga marca la misma ruta de defensa en tribunales de Florida

La estrategia jurídica de Gómez Mont replica el esquema procesal utilizado por su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quien enfrentó un arresto migratorio idéntico en septiembre de 2025 en el mismo condado de Florida.

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Álvarez Puga recurrió a la representación del abogado John Patrick Pratt para tramitar un recurso de protección judicial, argumentando ser blanco de una supuesta persecución política en México para frenar su retorno forzado.

La defensa de Gómez Mont replicó la vía judicial de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien obtuvo fianza migratoria en 2025 mediante un litigio contra la deportación en Florida. (Especial)

Tras permanecer varias semanas en reclusión administrativa, el litigante obtuvo la libertad bajo fianza mientras su expediente de asilo permanece abierto y sin resolución definitiva en los tribunales migratorios estadounidenses.

La pareja enfrenta de forma paralela el proceso de extradición solicitado por las autoridades diplomáticas mexicanas. Si un juez federal estadounidense determina que las acusaciones de lavado y delincuencia organizada cumplen los requisitos del tratado bilateral, la fianza migratoria quedará revocada de inmediato para autorizar el traslado y la entrega de Gómez Mont a los agentes de la Policía Federal Ministerial.

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