Maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores preparan el terreno durante las obras de la Línea 4 del Cablebús para construir la estación Deportivo Independencia (X/ @SOBSECDMX)

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La Línea 4 del Cablebús es la apuesta que tiene el Gobierno de la Ciudad de México para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad, para que las colonias del Pedregal y zonas altas tengan facilidades para acercarse a otros servicios, por ello conectará con la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

El proyecto entró a una fase importante para la construcción de las nueve estaciones que componen el recorrido en su totalidad. Los avances más notorios son en la terminal Universidad, pues las columnas ya son notables y avanzan con la cimentación de la estructura. Pero en el resto de las estaciones también los trabajos mantienen avances sobresalientes.

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En el Deportivo Independencia de Tlalpan, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) ya delimitó el terreno en el que se construirá la estación que llevará el mismo nombre que la unidad deportiva. A través de redes sociales compartieron detalles de cómo lucen los primeros trabajos para la nivelación del suelo y dar paso a las maniobras de obra civil.

Maquinaria pesada realiza trabajos de excavación en el terreno destinado a la estación Deportivo Independencia de la Línea 4 del Cablebús entre viviendas de una zona urbana. (X/ @SOBSECDMX)

Este es el terreno donde construirán la estación Deportivo Independencia del Cablebús

Fue por medio de redes sociales que la Sobse explicó que las maniobras avanzan para la construcción de la estación Deportivo Independencia, actualmente se están realizando trabajos para nivelar el terreno, ya concluyeron los estudios técnicos y se perfilan para que en próximos días inicie la construcción del muro de contención que será vital para la cimentación de la estructura.

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“Avanzamos en la construcción de la Estación 6, Deportivo Independencia, de la Línea 4 del Cablebús. Ya concluyeron los estudios técnicos, cuyos resultados permitieron desarrollar los proyectos arquitectónico y estructural de esta estación. Actualmente, en la etapa inicial de obra civil, se realizan trabajos de nivelación del terreno de acuerdo con los niveles del proyecto y la construcción del muro de contención para la cimentación”, compartieron en redes sociales.

La Línea 4 del Cablebús conectará Pedregal de San Nicolás, en la parte alta de Tlalpan, con Metro Universidad y el CETRAM Universidad; su apertura al público está prevista para diciembre de 2027, con el objetivo de reducir los traslados hacia Ciudad Universitaria y la red de transporte del sur de CDMX.

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Maquinaria pesada y obreros realizan trabajos de excavación en las obras de la estación Deportivo Independencia de la Línea 4 del Cablebús. (X/ @SOBSECDMX)

La obra civil y electromecánica registra un avance cercano al 20% y la estimación oficial es llegar a 40% al cierre del año. El consorcio Alpa Liner está a cargo de los trabajos, que incluyen la fabricación de postes y motores electromecánicos, algunos de ellos importados para cumplir con los requerimientos técnicos.

La nueva ruta tendrá una longitud de 11.4 kilómetros y nueve estaciones. Está planeada para atender a más de 65 mil personas de zonas altas, entre ellas El Ajusco y Los Pedregales, donde los recorridos cotidianos han carecido de alternativas de transporte público eficientes.

La ruta tendrá nueve estaciones entre Universidad y Pedregal de San Nicolás

El recorrido contempla las estaciones Universidad, Cantera, Perisur, Vasco de Quiroga, Campo Xóchitl, CEFORMA, Deportivo Independencia, Cultura Maya y Pedregal de San Nicolás. La conexión en Universidad permitirá el enlace con el Metro y el CETRAM de esa zona.

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La línea salvará hasta 380 metros de desnivel entre Universidad y Los Pedregales. Para construirla se prevé instalar más de 70 postes a lo largo del trayecto y entregar 27,582 m² de obra entre estaciones y columnas.

Los trabajos de cimentación avanzan en la estación Deportivo Independencia de la Línea 4 del Cablebús con estructuras de acero y encofrado de madera. (X/ @SOBSECDMX)

La inversión asciende a 4,700 millones de pesos y corre a cargo del gobierno federal. El proyecto incorpora estudios urbanos, ambientales, hidrológicos y de protección civil para definir su ejecución y su relación con el entorno.

La ruta busca reducir de 70 a 35 minutos los tiempos de traslado para habitantes de más de 55 colonias y pueblos de Tlalpan. Las autoridades locales sostienen que la infraestructura facilitará el acceso a la zona universitaria y a otros medios de movilidad urbana.

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La operación será totalmente eléctrica y silenciosa. De acuerdo con los cálculos del proyecto, la Línea 4 mitigará 23,725 toneladas de CO₂ equivalente al año, como parte de los objetivos de movilidad limpia de la capital.