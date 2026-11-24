Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami. (Red social X)

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Inés Gómez Mont aceptó la salida voluntaria de Estados Unidos y fue removida del país el 23 de noviembre de 2026, confirmó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La exconductora de televisión había permanecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde su detención el 30 de octubre en Miami, Florida, donde cumplía 25 días de arresto por irregularidades en su estatus migratorio.

“Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y el 23 de noviembre de 2026, fue removida del país”, indicó la vocería del Departamento de Seguridad Nacional, informó El Universal.

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Cabe mencionar, que dicho comunicado no especifica el paradero de la exconductora de televisión; sin embargo, cabe mencionar que cuenta con nacionalidad española, por lo que no se descarta que viajara a dicho país. En México, Inés Gómez Mont cuenta con diversas ordenes de aprehensión.

ICE la detuvo el 30 de octubre tras más de cinco años de fuga

Inés Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan procesos individuales en Estados Unidos a pesar del expediente conjunto que tienen en México. (Especial)

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Inés Gómez Mont ingresó legalmente a territorio estadounidense el 13 de enero de 2021, con autorización para permanecer de forma temporal hasta el 14 de abril de ese año. No salió del país antes del vencimiento del permiso.

“Gómez-Mont Arena entró a Estados Unidos legalmente el 13 de enero de 2021, con permiso para permanecer de manera temporal. No salió antes del 14 de abril de 2021, en desafío a nuestras leyes”, señaló la vocería del DHS.

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Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, huyeron de México en 2021 luego de que un juez federal emitiera órdenes de aprehensión en su contra por su presunta participación en el desvío de recursos del erario público.

La FGR solicitó su detención provisional desde septiembre de 2025

FGR confirma entrega a EEUU de tres ordenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont. Captura de pantalla

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Inés Gómez Mont con fines de extradición desde septiembre de 2025, fecha en que la exconductora huyó de México. La funcionaria precisó que “decidir si la deportan corresponde a ese país” y advirtió que, de concretarse la deportación a México, “la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada”.

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Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos por defraudación fiscal equiparada. La FGR inició la investigación en noviembre de 2019, involucrando también a siete empresas vinculadas al caso.

Un juez federal rechazó el habeas corpus el 5 de noviembre

Inés Gómez Mont, las penas que enfrentaría por los delitos de los que la acusa la FGR. (Anayeli Tapia/Infobae)

Antes de aceptar la salida voluntaria, la defensa de Inés Gómez Mont presentó un recurso de habeas corpus ante los tribunales estadounidenses para impugnar su detención. El juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó la solicitud el 5 de noviembre al considerar que la exconductora no había agotado los procedimientos migratorios disponibles, entre ellos la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. La resolución también dejó constancia de que Inés Gómez Mont entró a Estados Unidos sin pasar por inspección migratoria en julio de 2021.

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El secretario de Seguridad pidió a la FGR informar detalles del proceso

El 10 de noviembre, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que “el caso lo tiene la Fiscalía General de la República” y que la institución realizaba gestiones para su traslado a territorio nacional. Agregó que solicitaría “a la FGR informar los detalles del proceso”.

Con la remoción de Inés Gómez Mont confirmada por el DHS el 24 de noviembre, la FGR deberá ahora activar gestiones de extradición ante las autoridades españolas, en tanto que las tres órdenes de aprehensión emitidas por tribunales mexicanos permanecen vigentes.

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