El mercado ilegal de gas LP deja pérdidas millonarias al sector formal en México. Crédito: Roberto Hernández / El Sol de México

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Este martes, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) reveló que el mercado ilícito de gas licuado de petróleo (LP) genera pérdidas anuales cercanas a los 12 mil millones de pesos para la industria formal en México.

Carmen Espinosa, presidenta del Consejo de Amexgas, advirtió que “de acuerdo con cifras reportadas por Petróleo Mexicanos (Pemex) al año se pierden 12 mil millones de pesos por esta situación (mercado ilícito)”.

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Mercado ilícito de gas LP genera pérdidas millonarias al sector formal

Desde el punto de vista de Espinosa, la venta irregular o “pirata” del combustible representa una competencia desleal que únicamente agrava la crisis financiera que ya enfrentan los distribuidores establecidos, como consecuencia del retraso de tarifas y el incremento en los costos operativos.

Además, explicó que, en el marco del Congreso GLP 2026, los participantes en el mercado informal comercializan el energético a precios más bajos porque operan al margen de la regulación, evadiendo inversiones obligatorias en seguridad, capacitación y mantenimiento.

“Estas personas no se dan de alta, no hacen todo lo que nosotros tenemos que hacer para capacitación, zapatos con casquillo para seguridad, ropa especial o instalaciones eléctricas adecuadas para evitar explosiones. Existe una inversión y un trabajo detrás de la industria formal; todo lo que no esté dentro de esta regulación es una competencia desleal”, agregó la presidenta de Amexgas.

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Gremio Gasero Nacional anuncia paro de labores por falta de un margen operativo adecuado. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

Venta ilegal, duro golpe para un mercado que opera con márgenes insuficientes

Espinosa también explicó que la presencia del combustible robado y la distribución fuera de norma golpean directamente a un sector que actualmente opera con márgenes insuficientes.

También denunció que las empresas legalmente constituidas deben destinar recursos de manera regular para cumplir con normas de medición volumétrica, certificaciones técnicas y renovación de equipos; mientras que el mercado ilegal capta consumidores atraídos por precios más bajos, pero exponiendo a los hogares y comercios a altos riesgos de accidentes por el manejo inadecuado de cilindros y vehículos.

En medio de este entorno adverso, añadió Carmen Espinosa, se suma la incidencia delictiva en regiones específicas del país, como Sinaloa y la zona centro, donde las empresas también enfrentan diferentes dificultades como el cobro de piso durante sus operaciones de reparto y traslado.

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Huachigas es real y tiene participación importante en la industria: Amexgas

Por su parte, Francisco Melión Orozco, vicepresidente del Comité Jurídico de Amexgas, afirmó que el “huachigas” es real en diferentes regiones de México y, en consecuencia, tiene una participación importante en la industria.

Aseguró que al precio al que se vende el huachigas no hay forma de que las empresas formales de la industria puedan competir, pero lo más preocupante, a su consideración, es que el producto llega a los hogares sin un esquema de control.

Esta es la forma para pedir Gas Bienestar en tu hogar Crédito: Cuartoscuro

“Esto causa un impacto en la industria regulada, porque todo lo que se vende en ese segmento lo deja de vender una empresa regulada, y si el regulado vende menos evidentemente por compensación el gasto de distribución se eleva”, declaró el integrante de la Amexgas.

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Lo anterior, detalló, porque cada unidad vende menos y sigue costando casi lo mismo, y eso hace más complicado poder llegar de manera competitiva al mercado.

Problema es un “cáncer” para la industria y ya representa hasta un 15 por ciento del negocio

Melión Orozco consideró que este problema es un “cáncer” para la industria, en donde el tamaño estimado del huachigas ya oscila entre el 10 y el 15 por ciento.

Mientras que Rosanety Barrios, especialista independiente en el sector energético, enfatizó que el combustible robado es un tema fundamental, que ya generó un daño en la percepción de seguridad.

Expertos en el sector le solicitaron a Pemex que combata el robo de combustibles en las aduanas y refinerías de Pemex. Crédito: X/ AP

“Pero el gobierno no lo percibe así en el gas LP. La participación del combustible robado ha venido mutando en México. Hay una falta de comunicación y percepción para el gobierno de por qué este es un tema que también es tema fundamental y hace daño a la percepción de seguridad. Es un problema que ha crecido por encima de lo que ve el gobierno”, explicó la experta.

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Mientras la autoridades siguen batallando para frenar el robo de combustibles, la Amexgas advierte que el mercado ilícito de gas LP genera pérdidas anuales cercanas a los 12 mil millones de pesos al sector formal.