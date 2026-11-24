(Armando León)

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Las críticas que recibió Armando León después de ser convocado a la Selección Mexicana no parecen preocupar a su entrenador en Croacia. Federico Bessone, técnico del Osijek, salió en defensa del delantero y aseguró que tiene las condiciones y la mentalidad necesarias para ganarse un lugar en el Tricolor.

El estratega incluso se mostró convencido de que el atacante volverá a tener una oportunidad con el combinado nacional y pidió que no preste atención a los comentarios negativos que surgieron después de su convocatoria de noviembre, en la que no disputó minutos.

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“Desde que vino a Andorra, demuestra lo hambriento que está. Demostró el nivel que tiene y te aseguro que algún día jugará para la Selección de México, porque el corazón que él tiene, la mentalidad fuerte que tiene, seguramente lo llevarán ahí”, comentó Bessone ante los medios.

El entrenador del Osijek pide a Armando León mantenerse enfocado

(Especial)

La presencia de León en la convocatoria de México generó cuestionamientos, principalmente porque no participó en los encuentros frente a Jamaica. De igual modo, su llamado también provocó comparaciones con otros delanteros del equipo nacional, como Armando ‘Hormiga’ González y Santiago Giménez.

Frente a las críticas, Bessone contó que tuvo una conversación con el mexicano para recordarle lo que significaba haber recibido el llamado del Tricolor y animarlo a continuar con su trabajo sin dejarse llevar por las opiniones externas.

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“Hablé con él y le dije: ‘esto es un sueño hecho realidad para ti, este es un sueño para tu familia. Esto es por lo que luchas como jugador de futbol y necesitas seguir adelante. Así que no escuches a estos idiotas, que están hablando tonterías y sigue trabajando como lo estás haciendo’”, relató el entrenador.

Bessone también explicó que su confianza en León no se limita a lo que demuestra como futbolista. El técnico destacó su actitud dentro del campo y su comportamiento como profesional, además de recordar que fue él quien lo llevó al futbol de Croacia.

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De Andorra al futbol croata: el presente de Armando León

(NK Osijek)

La apuesta de Bessone por el delantero comenzó cuando lo incorporó a su proyecto en Andorra. Posteriormente, el mexicano dio el salto al Osijek, equipo con el que actualmente compite en la primera división de Croacia.

León ha conseguido destacar frente al arco y figura entre los goleadores de la liga croata, rendimiento que le permitió entrar en el radar de la Selección Mexicana. Ahora, su objetivo será mantener ese nivel para volver a recibir una convocatoria y buscar sus primeros minutos con el combinado nacional.