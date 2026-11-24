Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo presentaron una denuncia ante la Contraloría de la CDMX contra el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo

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Los diputados locales de Morena, Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo, denunciaron ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, por presuntamente promover su imagen personal mientras continúa desempeñando un cargo dentro de la administración pública.

La denuncia presentada ante la dependencia fiscalizadora señala la existencia de una estrategia de posicionamiento individual en la demarcación, mediante la cual el funcionario habría buscado incrementar su presencia pública a través de distintos canales de difusión.

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De acuerdo con el expediente integrado por los legisladores, entre los mecanismos utilizados se encuentran la colocación de carteleras espectaculares, la distribución de volantes, la realización de llamadas telefónicas automatizadas y la contratación de anuncios pagados en redes sociales que incluyen la identidad de César Garrido.

Los diputados consideraron que estas acciones deben ser revisadas por las autoridades correspondientes, debido a que el funcionario mantiene una responsabilidad dentro del gobierno de Miguel Hidalgo y, al mismo tiempo, presuntamente impulsa una campaña de promoción personal.

Morena acusa presunta promoción de imagen de César Garrido

Uno de los principales señalamientos de Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo está relacionado con la posible utilización de un cargo público para favorecer el posicionamiento individual del funcionario.

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Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo presentaron una denuncia ante la Contraloría de la CDMX contra el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo

Los legisladores sostienen que mantener una responsabilidad en la administración de la alcaldía mientras se desarrolla una estrategia de exposición personal podría contravenir los principios de imparcialidad y equidad que deben observar quienes ejercen funciones públicas.

Por ello, solicitaron la intervención de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, instancia que deberá revisar los elementos presentados y determinar si existen posibles irregularidades administrativas.

La documentación entregada incluye referencias a diferentes formas de publicidad y comunicación dirigidas a habitantes de Miguel Hidalgo, con las que presuntamente se habría buscado dar mayor visibilidad al nombre y la imagen del director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos.

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Solicitan investigar operaciones financieras por más de 14.5 millones de pesos

Además de la denuncia administrativa presentada en la capital, Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo solicitaron la intervención de otras autoridades federales para esclarecer operaciones financieras que, de acuerdo con los documentos exhibidos, superarían los 14.5 millones de pesos.

Las peticiones fueron dirigidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

El objetivo de estas solicitudes es que las instituciones revisen la procedencia de los movimientos económicos señalados y determinen si existe algún elemento que amerite una investigación dentro de sus respectivas competencias.

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Entre las pruebas presentadas por los diputados se encuentran comprobantes relacionados con registros fiscales y operaciones de nómina vinculadas con César Garrido.

Según los legisladores, aunque el funcionario habría intentado deslindarse de dichas transacciones, los registros consultados en el portal oficial del SAT todavía muestran vigentes pagos timbrados a su favor bajo el concepto de nómina.

Asimismo, señalaron que los certificados digitales de la empresa dispersora de los recursos continúan activos, un elemento que consideran relevante para solicitar la revisión de las operaciones financieras.

Contraloría, SAT, UIF y FGR deberán revisar los señalamientos

Las denuncias presentadas abren dos líneas de revisión: por una parte, la posible promoción de imagen personal de un servidor público mientras permanece en funciones y, por otra, el esclarecimiento de operaciones financieras que superan los 14.5 millones de pesos.

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La intervención de las autoridades capitalinas y federales fue solicitada por los diputados de Morena para que se analicen los documentos y registros que integran sus respectivos planteamientos.

En el ámbito local, la Contraloría General de la Ciudad de México deberá conocer los señalamientos relacionados con el ejercicio de la función pública. En el federal, las solicitudes buscan que el SAT, la UIF y la FGR revisen la información financiera y fiscal presentada.

Hasta que las instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes y emitan una determinación, los señalamientos contra César Garrido permanecen en el terreno de las denuncias formuladas por los legisladores.

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