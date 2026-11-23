Terminó la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX, y con un único gol el equipo de las Chivas del Guadalajara le quitaron el liderato a Cruz Azul. Como parte de las actividades de la Jornada 17, la Máquina Cementera visitó al Rebaño en el Estadio Akron y con gol de Efraín Álvarez
Tabla de posiciones
- Chivas - 33 puntos
- Cruz Azul - 32 puntos
- América - 30 puntos
- Atlas - 28 puntos
- Toluca - 27 puntos
- Monterrey - 27 puntos
- León - 26 puntos
- Pachuca - 25 puntos
**INFORMACIÓN EN DESARROLLO
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