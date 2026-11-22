Murió Héctor "Super Ratón" Zamudio, histórico exbeisbolista mexicano (Redes sociales)

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El beisbol mexicano está de luto, este domingo 22 de noviembre se dio a conocer la muerte de Héctor Zamudio, mejor conocido como Super Ratón. El exbeisbolista mexicano falleció a los 78 años de edad en Tehuantepec, Oaxaca.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y externó un mensaje a la familia y amigos del Super Ratón Zamudio. “La Liga Mexicana de Beisbol Banorte lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Héctor ‘Súper Ratón’ Zamudio Carmona, destacado exbeisbolista mexicano y campeón con los Ángeles de Puebla en 1979”.

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Además, recordaron su trayectoria que marcó el beisbol mexicano. “Su trayectoria en el diamante y su invaluable impulso al beisbol en el Istmo de Tehuantepec dejan una huella imborrable en nuestro deporte. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Descanse en paz”.

El exjugador dejó una trayectoria de 14 años en la Liga Mexicana de Béisbol y se convirtió en una figura del deporte en el Istmo de Tehuantepec.

Zamudio mantuvo su vínculo con la Asociación Nacional de Beisbolistas (ANABE) después de la huelga de 1980 y llegó a proclamarse campeón con los Pericos de Puebla en la Liga Nacional. “Nací y moriré siendo anabista”, expresó en una entrevista al recordar su compromiso con el movimiento.

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¿Quién fue Héctor “Super Ratón” Zamudio?

Nacido el 23 de octubre de 1948 en Ignacio de la Llave, Veracruz, inició su carrera profesional en 1966 con los Tigres de la Ciudad de México y la terminó en 1980. Como jardinero acumuló 1,427 encuentros, promedio de bateo de .299, 24 cuadrangulares, 407 carreras producidas y 245 bases robadas.

Entre 1977 y 1980 defendió a los Ángeles de Puebla. En 1979 integró el equipo dirigido por Jorge Fitch que ganó el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol tras vencer en siete juegos a los Indios de Ciudad Juárez; esa temporada bateó para .288 y compartió vestidor con Francisco “Paquín” Estrada y Alfonso “Houston” Jiménez.

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