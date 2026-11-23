Mariposa Monarca llega a los bosques de México tras recorrer más de cuatro mil kilómetros. (Freepik)

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La temporada de hibernación de la mariposa Monarca comenzó en el Estado de México y Michoacán con la apertura de cinco santuarios que recibirán visitantes hasta el 31 de marzo de 2027.

Autoridades ambientales llamaron a respetar las medidas de conservación para proteger a esta especie durante su estancia en los bosques.

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Mariposa Monarca llega a los bosques del Estado de México tras recorrer más de cuatro mil kilómetros

Miles de mariposas Monarca comenzaron a llegar a los bosques del centro de México después de completar su migración desde Canadá y Estados Unidos, un recorrido de más de cuatro mil kilómetros que realizan para encontrar refugio durante el invierno.

Con motivo de este fenómeno natural, el 21 de noviembre inició oficialmente la temporada de hibernación 2026-2027, mediante una ceremonia de inauguración en el Santuario Piedra Herrada, ubicado en Temascaltepec, Estado de México.

La apertura fue encabezada por autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Gobierno del Estado de México, con lo que comenzaron las actividades para recibir a visitantes interesados en observar las colonias de mariposas.

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Los santuarios permanecerán abiertos del 21 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2027, en un horario de 08:00 a 17:00 horas.

¿Qué santuarios de la mariposa Monarca puedes visitar en Edomex y Michoacán?

En total, cinco espacios naturales de ambos estados fueron habilitados para recibir al público durante esta temporada de hibernación.

En el Estado de México, los visitantes podrán acudir a dos santuarios:

Piedra Herrada , ubicado en San Mateo Almomoloa, municipio de Temascaltepec.

La Mesa, en el municipio de San José del Rincón.

Mientras que en Michoacán estarán disponibles otros tres espacios:

El Rosario , en el municipio de Ocampo.

Senguio , ubicado en el municipio del mismo nombre.

Sierra Chincua , en Angangueo.

La llegada de las mariposas también representa una oportunidad para las comunidades cercanas a los bosques, debido a que la actividad turística genera ingresos para guías locales, prestadores de servicios y familias que participan en la conservación de estos espacios.

Colonias de mariposa Monarca aumentaron 64% durante el último periodo

Durante la inauguración en Piedra Herrada, la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely R. Arronis, destacó la importancia de mantener las acciones de protección de la especie y los ecosistemas donde permanece durante el invierno.

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Como referencia, informó que durante la temporada de hibernación 2025-2026 las colonias de mariposa Monarca ocuparon una superficie de 2.93 hectáreas en México, lo que representó un incremento de 64 por ciento respecto a las 1.79 hectáreas registradas en el ciclo anterior.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo mexiquense, Nelly Minerva Carrasco Godínez, señaló que la apertura de los santuarios contribuye a atraer visitantes y generar actividad económica en las localidades cercanas.

También destacó que la migración de esta especie constituye uno de los atractivos naturales de la entidad y permite mostrar la riqueza ambiental de sus bosques.

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Conanp establece reglas para proteger a las mariposas durante su hibernación

Ante el inicio de la temporada, la Conanp pidió a los visitantes cumplir con el Código del Turista Responsable, que contempla medidas para evitar alteraciones en las colonias y conservar las condiciones necesarias para la hibernación.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Respetar los senderos establecidos y seguir las indicaciones de los guías locales.

No ingresar con alimentos, bebidas alcohólicas, mascotas, armas de fuego u objetos punzocortantes.

Evitar extraer plantas, animales, hongos o cualquier otro elemento del bosque.

No fumar ni encender fogatas dentro de los santuarios.

Permanecer en silencio y respetar los límites de acceso a las áreas de observación.

No utilizar flash al tomar fotografías.

No tocar, molestar ni llevarse ejemplares de mariposa Monarca .

Evitar consumir alimentos dentro de los espacios de observación.

Visitantes podrán permanecer máximo 18 minutos en las áreas de observación

Otra de las disposiciones establece que las personas podrán permanecer un máximo de 18 minutos en las áreas de observación, con el propósito de permitir el acceso de otros visitantes y evitar alteraciones durante el periodo de hibernación.

Asimismo, las autoridades solicitaron no utilizar sanitizantes ni gel antibacterial cerca de las colonias de mariposas.

Las medidas buscan que la llegada de turistas sea compatible con la protección de la especie y su hábitat, especialmente durante los meses en que las mariposas permanecen agrupadas en los bosques de oyamel del Estado de México y Michoacán.

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De esta manera, los cinco santuarios estarán disponibles hasta el 31 de marzo de 2027 para quienes deseen observar la migración y hibernación de la mariposa Monarca, bajo las disposiciones establecidas por las autoridades ambientales.