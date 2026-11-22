Golpean al CJNG en Veracruz con un decomiso de más 10 millones de pesos en droga. Defensa

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Autoridades mexicanas aseguraron casi 39 kilos de una sustancia con características de metanfetamina en un operativo realizado en Veracruz contra presuntas estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hallazgo se produjo el 21 de noviembre de 2026 durante labores de reconocimiento terrestre a cargo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El operativo se concentró en la localidad de Paso Coyote, perteneciente al municipio de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz. Durante esas labores, el personal militar y de seguridad localizó la droga junto con armamento y un vehículo, elementos que las autoridades vinculan de forma presunta con la organización criminal.

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Detalles del aseguramiento

El decomiso incluyó 38.805 kilogramos (38 kilogramos con 805 gramos) de una sustancia con las características de la metanfetamina, de acuerdo con lo informado. Junto con la droga, las fuerzas federales encontraron un cargador y 44 cartuchos, además de dos chalecos tácticos.

También quedó asegurado un vehículo, aunque el reporte no especifica marca, modelo ni características adicionales del automotor. Todos estos elementos fueron localizados en el mismo punto de revisión dentro de Paso Coyote.

Las autoridades señalaron que lo decomisado está presuntamente vinculado a la organización delictiva identificada como Cártel Jalisco Nueva Generación. El reporte no detalla si hubo detenciones durante el operativo ni si se identificó a responsables en el lugar de los hechos.

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Impacto económico estimado

El aseguramiento representa una afectación económica calculada en 10.7 millones de pesos (mdp) para las finanzas de la organización delictiva señalada. Esta cifra corresponde al valor estimado de la droga y el material incautado en el mercado ilegal.

Según se informó, este tipo de operativos busca debilitar las capacidades operativas y logísticas de los grupos criminales que operan en la región. Las autoridades federales sostienen que la incautación de estas cantidades de droga impide que lleguen a los puntos de distribución y, con ello, a las calles.

Golpean al CJNG en Veracruz con un decomiso de más 10 millones de pesos en droga. Defensa

El municipio de Tierra Blanca, donde se ubica Paso Coyote, forma parte de las zonas de Veracruz donde las fuerzas federales han mantenido despliegues de seguridad en los últimos meses, de acuerdo con el reporte de este operativo en particular.

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Siguientes pasos legales

Todo lo asegurado, es decir, la sustancia con características de metanfetamina, el cargador, los cartuchos, los chalecos tácticos y el vehículo, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Tierra Blanca, Veracruz.

La dependencia continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la droga, el armamento y el vehículo, así como su posible vínculo directo con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El reporte no precisa plazos ni etapas adicionales del proceso de investigación.

Un parche bordado con el logotipo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se observa en una prenda de tela oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación de responsables ni sobre diligencias adicionales derivadas de este aseguramiento en particular. La FGR es la instancia encargada de definir los pasos legales a seguir con base en las evidencias recabadas durante el operativo del 21 de noviembre en Paso Coyote.

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Disputa territorial del CJNG en Veracruz

En las semanas recientes, Veracruz ha registrado otros episodios de violencia vinculados a la disputa territorial del CJNG en la entidad. Días antes, el 18 y 19 de noviembre, una serie de narcobloqueos paralizó el norte del estado en municipios como Poza Rica, Papantla, Tihuatlán y Cazones.

Según reportes de autoridades, esos bloqueos con ponchallantas se atribuyeron a un choque entre el CJNG y la llamada Mafia Veracruzana, así como a la presunta captura de un mando criminal durante un operativo federal. Una tercera versión, sobre el secuestro del empresario Jaime Barbeito Morales en Poza Rica, fue desmentida por el propio afectado y su familia.

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El norte de Veracruz ha sido escenario de enfrentamientos y operativos durante meses, como reflejo de la pugna entre el CJNG y grupos locales por el control territorial de la región petrolera. Los narcobloqueos de esa semana fueron interpretados por las autoridades como una demostración de fuerza del grupo criminal ante el despliegue de fuerzas federales y estatales en la zona.