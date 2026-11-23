La FGR busca ejecutar tres órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y defraudación fiscal una vez que las autoridades migratorias de Estados Unidos concreten la entrega de Gómez Mont (Red social X)

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La exconductora de televisión Inés Gómez Mont recibió transferencias bancarias por más de 178 millones de pesos provenientes de dos empresas fantasma que la FGR vincula con el desvío de recursos públicos destinados a penales federales.

La Fiscalía General de la República documentó 27 movimientos financieros hacia dos cuentas a nombre de la exconductora entre 2016 y 2017.

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Los fondos salieron de partidas presupuestales que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social asignó para servicios de seguridad y mantenimiento carcelario.

Las investigaciones ministeriales determinaron que las dos compañías emisoras carecían de trabajadores registrados ante el IMSS, oficinas operativas reales y maquinaria propia para cumplir los compromisos firmados con la Segob.

Seguridad cibernética y obra civil fueron los giros declarados por las compañías

La primera empresa implicada en el expediente judicial es Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V. Esta razón social declaró ante las autoridades hacendarias que su actividad mercantil consistía en la venta de tecnología de vigilancia, protección perimetral e interconexión de centros de monitoreo.

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Las auditorías de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada descubrieron que la firma no disponía de ingenieros especializados ni plataformas informáticas para prestar los servicios contratados. La compañía operó como una estructura de papel para dispersar el presupuesto penitenciario hacia cuentas bancarias particulares.

La segunda persona moral involucrada es Gupea Construcciones, S.A. de C.V. Su registro formal señalaba como objeto social la ejecución de obra civil, remodelaciones carcelarias y mantenimiento de infraestructura para los centros de readaptación social.

El SAT confirmó que Gupea Construcciones no reportó compra de materiales, naves industriales ni plantilla laboral en el sector de la construcción.

Las autoridades fiscales clasificaron a la empresa como un vehículo diseñado para emitir comprobantes de actividades inexistentes.

Seguridad Privada Cibernética y Gupea Construcciones obtuvieron contratos federales directos para penales sin contar con infraestructura técnica ni trabajadores dados de alta en el IMSS. (IG: turismo_cdmx_/Carl Campbell)

La autoridad ministerial rastreó 27 depósitos bancarios divididos en dos cuentas

La empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética dispersó 88 millones 740 mil pesos a través de 12 operaciones bancarias idénticas hacia una cuenta personal de la exconductora. Cada transferencia registró una suma exacta de 7 millones 395 mil pesos de forma consecutiva.

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Por su parte, Gupea Construcciones depositó más de 89 millones pesos repartidos en dos cuentas de Gómez Mont. El consorcio ejecutó 14 transferencias de 6 millones 348 mil pesos cada una y un movimiento complementario por un millón cien mil pesos.

La combinación de ambos esquemas sumó 27 operaciones financieras que se concentraron en las cuentas bancarias de la presentadora sin que existiera justificación mercantil o comercial entre las partes involucradas.

Entre 2016 y 2017, la exconductora recibió 12 transferencias sistemáticas de 7.3 millones de pesos y otros 15 depósitos que en conjunto sumaron 178.7 millones de pesos a su nombre. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

Los contratos penitenciarios sumaron 2,950 millones de pesos durante el sexenio anterior

La causa penal federal comenzó el 7 de noviembre de 2019 tras la entrega de una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República.

El documento alertó sobre una red de diez personas físicas y ocho personas morales dedicadas a la sustracción de recursos presupuestales.

Las transferencias hacia Gómez Mont se desprenden de dos convenios institucionales por 2,950,000,000 pesos adjudicados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los convenios contemplaban la supuesta modernización del equipo de seguridad en diversas prisiones federales mexicanas.

El dinero público transitó por intermediarias financieras y empresas declaradas como “factureras” para fragmentar las cantidades asignadas.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los fondos terminaron en manos de particulares mediante retiros y transferencias electrónicas directas.

La investigación de la FEMDO acredita que los recursos asignados en 2016 para el monitoreo de prisiones federales terminaron triangulados hacia cuentas bancarias de particulares. (Archivo)

El SAT no localizó facturas ni contratos que justifiquen las transferencias

La revisión realizada por las autoridades hacendarias acreditó que Gómez Mont no emitió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a ninguna de las dos empresas señaladas.

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Tampoco existen contratos de prestación de servicios profesionales, asesorías de comunicación ni pagos salariales registrados.

El Ministerio Público Federal sostiene que la ausencia de documentos contractuales confirma que las transferencias carecen de sustento lícito.

La autoridad tipificó la conducta como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, cargos que contemplan prisión preventiva forzosa.

Las indagatorias ministeriales ligan el funcionamiento de esta estructura financiera con su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.

El expediente identifica a Álvarez Puga como un operador de compañías facturadoras que utilizaban prestanombres para ocultar el destino de recursos federales.

La autoridad hacendaria no detectó comprobantes fiscales digitales ni declaraciones contractuales que respalden los ingresos millonarios recibidos por la presentadora. (Especial)

El proceso de entrega a México continúa bajo custodia en Florida

Gómez Mont permanece recluida en el Broward Transitional Center, en Florida, luego de su detención efectuada por oficiales de control migratorio el 30 de octubre de 2026. Un juez de distrito en ese estado desestimó el recurso de protección presentado por su defensa.

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La fiscal general Ernestina Godoy confirmó que jueces federales mantienen vigentes tres órdenes de aprehensión contra la expresentadora.

Tras el fallo del juez Jeffrey T. Kuntz que desestimó el habeas corpus, la defensa de Gómez Mont busca una audiencia de fianza para frenar su deportación administrativa hacia México. (Archivo)

Una orden corresponde a delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que dos derivan de acusaciones por defraudación fiscal equiparada por 13 millones de pesos.

El gobierno mexicano tramita la entrega de Gómez Mont ante las autoridades estadounidenses para procesarla ante un juez de control federal en el Estado de México. La acusada mantiene el estatus de presunción de inocencia mientras no exista un fallo judicial definitivo.