Las autoridades realizaron el aseguramiento gracias a revisiones con rayos X e inspecciones físicas. @AduanasMx

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Autoridades mexicanas aseguraron metanfetamina, ketamina y derivados de cannabis ocultos en envíos postales con destino y origen internacional que transitaban por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El operativo fue reportado mediante un comunicado de prensa conjunto fechado el 22 de noviembre de 2026.

Los paquetes iban dirigidos a Chipre, Chile y Argentina, y otros procedían de España y Estados Unidos. Las sustancias quedaron disimuladas dentro de objetos cotidianos como bombas de aire, un colchón inflable, juegos de mesa, una férula de muñeca y frascos de vidrio.

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Operativo conjunto en el Centro Postal Mecanizado

Los aseguramientos se realizaron en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado de la aduana del AICM. Participaron de forma coordinada la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Correos de México.

En total se detectaron drogas ocultas en cinco envíos postales distintos, entre exportaciones e importaciones, mediante equipos de rayos X e inspecciones físicas posteriores. El procedimiento permitió identificar metanfetamina, ketamina y derivados de cannabis camuflados dentro de objetos cotidianos enviados por correo internacional.

Las autoridades realizaron el aseguramiento gracias a revisiones con rayos X e inspecciones físicas. @AduanasMx

El hallazgo se originó a partir de revisiones no intrusivas con equipos de rayos X, que posteriormente fueron confirmadas con inspecciones físicas directas sobre los paquetes sospechosos. Esta metodología combinada es la que permitió ubicar las sustancias en cada uno de los envíos detectados.

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De acuerdo con el comunicado, el trabajo coordinado entre las distintas dependencias y el uso de tecnología aduanera posibilitaron la detección de métodos de ocultamiento que las autoridades calificaron de sofisticados dentro del servicio postal internacional.

Rutas de la metanfetamina hacia el extranjero

El mayor volumen correspondió a clorhidrato de metanfetamina, distribuido en tres envíos con destinos distintos. El primero consistió en 3.06 kilos de la sustancia, ocultos dentro de un paquete con bombas de aire en un envío de exportación con destino a Chipre.

Las autoridades realizaron el aseguramiento gracias a revisiones con rayos X e inspecciones físicas. @AduanasMx

Un segundo cargamento de 1.09 kilos de clorhidrato de metanfetamina fue hallado en un envío que pretendía salir hacia Santiago de Chile. La droga estaba disimulada en una caja que contenía un colchón inflable y un recipiente cubierto con una placa de acero.

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El tercer hallazgo de esta sustancia correspondió a 0.525 kilos de clorhidrato de metanfetamina, localizados en un envío de importación con destino a Buenos Aires. En este caso, la droga estaba oculta entre juegos de mesa.

En conjunto, los tres aseguramientos de metanfetamina suman alrededor de 4.67 kilos repartidos entre destinos en Europa y Sudamérica, según el detalle entregado por las autoridades participantes en el operativo.

Ketamina desde España y cannabis desde Estados Unidos

Además de la metanfetamina, se aseguró 1.26 kilos de clorhidrato de ketamina dentro de una caja que contenía una férula de muñeca. Este envío tenía como procedencia la ciudad de Palma, en España.

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También fueron detectados 1.86 kilos de productos derivados de cannabis, contenidos en 24 frascos de vidrio. El paquete correspondía a un envío de importación procedente de California, Estados Unidos.

Las autoridades realizaron el aseguramiento gracias a revisiones con rayos X e inspecciones físicas. @AduanasMx

En ambos casos, las sustancias fueron ocultas dentro de objetos de uso cotidiano o médico, siguiendo un patrón similar al observado en los envíos de metanfetamina detectados en la misma operación.

Investigación y postura de las autoridades

En todos los casos, las sustancias fueron confirmadas mediante análisis de laboratorio posteriores a su detección inicial. Las mercancías aseguradas fueron entregadas formalmente a personal de la FGR para dar continuidad a las carpetas de investigación correspondientes.

La ANAM, en coordinación con las dependencias del Gabinete de Seguridad, reiteró su compromiso con la seguridad de la cadena logística internacional y el combate al tráfico de sustancias ilícitas, en apego al marco jurídico vigente.

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Según el comunicado conjunto, los aseguramientos confirman la efectividad de la colaboración interinstitucional y el uso de tecnología e inteligencia aduanera para combatir el tráfico ilícito de drogas a través de los servicios postales internacionales.

Decomisos recientes en el AICM

El operativo del 22 de noviembre no es un caso aislado. En las semanas y meses previos, la aduana del AICM registró varias intervenciones similares en envíos postales internacionales.

El 21 de noviembre, autoridades decomisaron 5,34 kilos de cocaína impregnada en ocho camisetas blancas, dentro de un paquete con destino a Chile, según informó el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades realizaron el aseguramiento gracias a revisiones con rayos X e inspecciones físicas. @AduanasMx

Un caso con cifras casi idénticas se había reportado el 12 de noviembre: otro envío con ocho playeras impregnadas con cocaína y un peso aproximado de 5,34 kilos, también con destino a Chile, de acuerdo con un comunicado oficial.

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El 25 de octubre, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reportó el hallazgo de 367 gramos de metanfetamina ocultos en bases de carga para controles de videojuegos, en un envío con destino al Reino Unido.

Y el 30 de octubre, personal aduanero detectó 2,5 kilos de una sustancia no identificada en ese momento, oculta en una caja declarada como juguetes, también con destino al Reino Unido, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).