Filtran imágenes de la detención de Héctor Herrera en Estados Unidos (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

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La tarde de este domingo 22 de noviembre trascendió que Héctor Herrera fue detenido en Estados Unidos presuntamente por manejar bajo los efectos del alcohol. El mediocampista de Houston Dynamo quedó a disposición de las autoridades.

Fue por medio de redes sociales que se filtró una imagen del ex jugador de Toluca detenido y bajo la disposición de las autoridades. De acuerdo con la cuenta The North End Podcast, el centrocampista fue detenido la noche del sábado 21 de noviembre en el condado de Montgomery.

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El mediocampista de Houston Dynamo quedó a disposición de las autoridades, aunque no existe información oficial sobre su situación jurídica. Algunas versiones señalan que el futbolista habría recuperado su libertad después de cubrir una fianza. En redes sociales también circula una imagen que correspondería al registro policial del mexicano.

Filtran imágenes de Héctor Herrera detenido

Filtran en redes sociales la detención de Héctor Herrera en Estados Unidos por el cargo de conducir en estado de ebriedad (X/ @TheNorthEndPod) (X/ @TheNorthEndPod)

La misma cuenta que filtró la detención de Héctor Herrera se encargó de compartir imágenes del momento en el que el jugador fue ingresado al centro penitenciario para la toma de sus huellas dactilares y el registro de su infracción. La fotografía evidenció que HH vestía una camisa a cuadros, no se mostraron más detalles del suceso.

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El club texano tiene previsto enfrentar a San Jose Earthquakes el martes 24 de noviembre por la noche, en el primer partido de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste. Houston Dynamo no ha informado si impondrá una medida disciplinaria a Héctor Herrera, tampoco se conoce si el jugador estará a disposición del entrenador para el partido.

Durante la temporada 2026 de la MLS, Herrera participa en 30 encuentros y aparece como titular en 19. El exjugador del Atlético de Madrid acumula 1,769 minutos, registra tres goles, crea 26 oportunidades y completa 1,288 pases con una efectividad de 93%; además, recibe dos tarjetas amarillas y una expulsión directa en la fase regular.

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Polémicas extra cancha de Héctor Herrera

Polémicas extra cancha de Héctor Herrera (Joseph Buvid-Imagn Images)

A lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, Héctor Herrera ha protagonizado una serie de conflictos y polémicas que han manchado su carrera, estos son algunos de los episodios más recordados:

Fiesta de la Selección Mexicana antes de Rusia 2018

En junio de 2018, Herrera aparece vinculado a una reunión de jugadores de la Selección Mexicana después del partido de despedida ante Escocia. Fotografías difundidas por una revista detonaron versiones sobre la presencia de escorts y abrieron un debate sobre la conducta de los seleccionados días antes del Mundial.

Juan Carlos Osorio sostuvo entonces que la reunión ocurrió durante un día libre y que estaba enterado. Herrera obtuvo permiso para salir de la concentración en Dinamarca y viajar a Portugal para atender un asunto familiar. Años después, el mediocampista reconoce que acudió a la fiesta y admite que fue un error por el momento en que ocurrió, aunque rechaza algunas versiones difundidas sobre la reunión.

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Concierto de Grupo Firme mientras estaba fuera por una lesión, en 2022

En septiembre de 2022, Herrera asiste a un concierto de Grupo Firme en Houston. En videos difundidos en redes sociales se observa al futbolista beber directamente de una botella que le acerca Eduin Caz.

El hecho genera críticas porque Herrera no había participado con Houston Dynamo en encuentros recientes debido a una molestia física. Parte de la afición cuestiona que acudiera al evento y consumiera alcohol en pleno proceso de recuperación, a pocos meses del Mundial de Qatar 2022. No se reporta una sanción deportiva derivada de ese episodio.

Escupitajo a un árbitro en los playoffs de la MLS, en 2024

Aunque ocurre durante un partido y no fuera de la cancha, es uno de los episodios disciplinarios que más impactan su imagen pública. El 3 de noviembre de 2024, durante el duelo entre Houston Dynamo y Seattle Sounders, Herrera escupe en dirección al árbitro Armando Villarreal después de recibir una tarjeta amarilla.

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El VAR revisa la jugada y el mexicano recibe tarjeta roja. La MLS le impone dos partidos adicionales de suspensión, para un total de tres, además de una multa económica no revelada. La sanción queda pendiente tras su salida de Houston y se aplica posteriormente en Liga MX con Toluca.

Separación de Shantal Mayo y especulaciones públicas

La separación de Herrera y Shantal Mayo se hace pública en febrero de 2025, después de una relación de alrededor de 15 años. El caso provoca versiones y señalamientos en redes sociales sobre las razones de la ruptura.

Herrera declara después que él cometió “el error”, pero no da detalles. Por tratarse de un asunto familiar, lo sólido es consignar sus propias declaraciones y evitar presentar rumores sobre terceros como hechos.

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