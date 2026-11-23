El aroma de la canela, la guayaba y la manzana convierte este atole de ponche de frutas en una bebida caliente, cremosa y reconfortante.
No lleva masa ni azúcar añadida: la fruta aporta el dulzor natural y la chía ayuda a espesarlo.
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Esta receta toma como base los sabores del ponche de frutas mexicano, una bebida habitual durante la temporada de frío y las fiestas de invierno.
El resultado combina fruta cocida, especias y leche en una preparación suave para servir caliente.
Receta de atole de ponche de frutas
Este atole se prepara con una infusión concentrada de frutas y canela que después se mezcla con leche. La textura se consigue con chía triturada, sin utilizar masa, harina ni fécula de maíz.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
- Tiempo total: 40 minutos.
Ingredientes
- 8 guayabas maduras, lavadas y partidas por la mitad.
- 1 manzana firme, cortada en trozos.
- 2 tejocotes, lavados y troceados. Opcionales.
- 50 g de tamarindo pelado y sin semillas. Opcional.
- 1 cucharada de flor de jamaica lavada.
- 1 rama de canela.
- 500 ml de agua.
- 1,2 litros de leche sin azúcar, de vaca, avena, almendra o coco.
- 4 cucharadas de semillas de chía.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- 1 trozo pequeño de caña de azúcar, pelado y cortado en bastones. Opcional.
Cómo hacer atole de ponche de frutas, paso a paso
- Lava las guayabas, la manzana y los tejocotes.
- Pon en una olla el agua, la canela, la jamaica, los tejocotes y la caña de azúcar.
- Cuece a fuego medio durante 10 minutos, hasta que los tejocotes empiecen a ablandarse.
- Añade la manzana y el tamarindo. Cocina durante 5 minutos más.
- Incorpora las guayabas y deja que todo cueza otros 8-10 minutos.
- Apaga el fuego y retira la canela, la jamaica y la caña.
- Tritura las frutas con parte del líquido de cocción hasta obtener una mezcla fina.
- Cuela el puré de frutas para retirar las semillas de la guayaba y las fibras del tamarindo.
- Tritura las semillas de chía en una batidora hasta convertirlas en un polvo grueso.
- Calienta la leche en otra olla a fuego medio. No dejes que hierva con fuerza.
- Añade poco a poco el puré de frutas a la leche caliente y remueve con unas varillas.
- Incorpora la chía triturada, la vainilla y la pizca de sal.
- Cocina durante 5 minutos, sin dejar de remover, hasta que el atole espese.
- Mantén el fuego bajo y remueve constantemente para evitar que la leche se pegue o se formen grumos.
- Deja reposar 5 minutos antes de servir. La chía terminará de aportar cuerpo a la bebida.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones de unos 250 ml cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por porción, calculados con leche de avena sin azúcar:
- Calorías: 150 kcal.
- Proteínas: 4 g.
- Hidratos de carbono: 25 g.
- Grasas: 5 g.
- Fibra: 6 g.
- Azúcares naturales: 14 g.
- Azúcar añadido: 0 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el atole en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 2 días.
Al enfriarse, espesará bastante por la acción de la chía. Para recalentarlo, añade un poco de leche o agua y caliéntalo a fuego bajo, sin dejar que hierva.
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