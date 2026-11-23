Una taza de cerámica contiene atole de ponche de frutas caliente junto a ramas de canela y una cesta con tejocotes en una mesa rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma de la canela, la guayaba y la manzana convierte este atole de ponche de frutas en una bebida caliente, cremosa y reconfortante.

No lleva masa ni azúcar añadida: la fruta aporta el dulzor natural y la chía ayuda a espesarlo.

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Esta receta toma como base los sabores del ponche de frutas mexicano, una bebida habitual durante la temporada de frío y las fiestas de invierno.

El resultado combina fruta cocida, especias y leche en una preparación suave para servir caliente.

Un tazón de barro contiene atole de ponche de frutas con trozos de manzana y piña junto a ramas de canela sobre un mantel artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de ponche de frutas

Este atole se prepara con una infusión concentrada de frutas y canela que después se mezcla con leche. La textura se consigue con chía triturada, sin utilizar masa, harina ni fécula de maíz.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 25 minutos.

Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

8 guayabas maduras, lavadas y partidas por la mitad. 1 manzana firme, cortada en trozos. 2 tejocotes, lavados y troceados. Opcionales. 50 g de tamarindo pelado y sin semillas. Opcional. 1 cucharada de flor de jamaica lavada. 1 rama de canela. 500 ml de agua. 1,2 litros de leche sin azúcar, de vaca, avena, almendra o coco. 4 cucharadas de semillas de chía. 1 cucharadita de extracto de vainilla. 1 pizca de sal. 1 trozo pequeño de caña de azúcar, pelado y cortado en bastones. Opcional.

Cómo hacer atole de ponche de frutas, paso a paso

Lava las guayabas, la manzana y los tejocotes. Pon en una olla el agua, la canela, la jamaica, los tejocotes y la caña de azúcar. Cuece a fuego medio durante 10 minutos, hasta que los tejocotes empiecen a ablandarse. Añade la manzana y el tamarindo. Cocina durante 5 minutos más. Incorpora las guayabas y deja que todo cueza otros 8-10 minutos. Apaga el fuego y retira la canela, la jamaica y la caña. Tritura las frutas con parte del líquido de cocción hasta obtener una mezcla fina. Cuela el puré de frutas para retirar las semillas de la guayaba y las fibras del tamarindo. Tritura las semillas de chía en una batidora hasta convertirlas en un polvo grueso. Calienta la leche en otra olla a fuego medio. No dejes que hierva con fuerza. Añade poco a poco el puré de frutas a la leche caliente y remueve con unas varillas. Incorpora la chía triturada, la vainilla y la pizca de sal. Cocina durante 5 minutos, sin dejar de remover, hasta que el atole espese. Mantén el fuego bajo y remueve constantemente para evitar que la leche se pegue o se formen grumos. Deja reposar 5 minutos antes de servir. La chía terminará de aportar cuerpo a la bebida.

Una infografía detalla las seis etapas del proceso de cocción, colado y espesado para elaborar atole de ponche de frutas con leche y chía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones de unos 250 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción, calculados con leche de avena sin azúcar:

Calorías: 150 kcal.

Proteínas: 4 g.

Hidratos de carbono: 25 g.

Grasas: 5 g.

Fibra: 6 g.

Azúcares naturales: 14 g.

Azúcar añadido: 0 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el atole en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 2 días.

Al enfriarse, espesará bastante por la acción de la chía. Para recalentarlo, añade un poco de leche o agua y caliéntalo a fuego bajo, sin dejar que hierva.

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