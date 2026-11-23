El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano y el único capaz de regenerarse parcialmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La grasa acumulada en el hígado puede derivar en fibrosis, cirrosis o insuficiencia hepática si no se modifica la alimentación a tiempo, advierte la Secretaría de Salud.

Seis grupos de alimentos concentran la mayor parte del daño: grasas saturadas, grasas trans, bebidas azucaradas, carbohidratos refinados, carnes procesadas y alcohol.

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En México, la Secretaría de Salud y el IMSS estiman que más de la mitad de los adultos padece algún grado de hígado graso.

La enfermedad no produce síntomas en sus primeras etapas y avanza con cada comida inadecuada sin que la persona lo note.

En México, más de la mitad de los adultos tiene algún grado de hígado graso, estima el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Nutrition, con datos de más de 500 mil personas, encontró que consumir grandes cantidades de alimentos ultraprocesados se asocia con un riesgo 22% mayor de desarrollar hígado graso no alcohólico.

Por cada 10% adicional de ultraprocesados en la dieta diaria, el riesgo de la enfermedad aumenta 6%.

Las grasas saturadas deterioran la función hepática y elevan el colesterol LDL

Las carnes rojas, los embutidos y los productos lácteos enteros —crema, mantequilla, leche entera, helado— contienen grasas saturadas que el hígado no puede procesar eficientemente cuando se consumen de forma frecuente.

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Este tipo de grasa reduce la función hepática y eleva el colesterol LDL, lo que también incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Los alimentos fritos elevan simultáneamente el colesterol LDL y la grasa almacenada en el hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos fritos y envasados industrialmente entran en esta misma categoría.

Su consumo repetido sobrecarga al hígado con lípidos que terminan acumulándose en sus células, proceso que da origen y acelera la progresión del hígado graso.

La Clínica Mayo recomienda eliminarlos de la dieta diaria o reservarlos para ocasiones excepcionales en personas con diagnóstico de hígado graso no alcohólico, conocido médicamente como MASLD por sus siglas en inglés.

El colesterol LDL elevado y el hígado graso comparten los mismos factores de riesgo: dieta alta en grasas y sedentarismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas trans son ácidos grasos industriales que obstruyen arterias y dañan el hígado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las grasas trans de origen industrial son una de las principales causas prevenibles de enfermedad cardíaca y daño hepático.

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A diferencia de las grasas saturadas, que se encuentran de forma natural en algunos alimentos, las grasas trans son el resultado de procesos industriales de hidrogenación.

El hígado convierte el exceso de glucosa que no se usa como energía directamente en grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se encuentran en pasteles y pan empaquetado, botanas saladas, comidas congeladas y manteca vegetal.

Su consumo frecuente no solo acumula grasa en el hígado, sino que deteriora la barrera intestinal y genera inflamación sistémica que agrava la enfermedad hepática.

Las bebidas azucaradas acumulan grasa en el hígado de forma directa e independiente de las calorías totales

Refrescos, jugos industrializados, tés embotellados y bebidas energéticas contienen azúcares simples —principalmente fructosa— que el hígado convierte directamente en grasa cuando se consumen en exceso.

La hepatóloga Kathleen Viveiros, del Hospital Brigham and Women’s e instructora de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard, señala en un artículo publicado en Harvard Health Publishing que las bebidas endulzadas con jarabe de maíz de alta fructosa elevan los depósitos de grasa en el hígado de forma directa, al margen del total de calorías consumidas durante el día.

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Beber un refresco al día durante años puede generar acumulación de grasa en el hígado incluso en personas con peso normal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón de Estados Unidos (NIDDK) recomienda evitar alimentos y bebidas que contengan grandes cantidades de azúcares simples, especialmente fructosa, presente en refrescos, bebidas deportivas, tés endulzados y jugos.

El azúcar de mesa también es una fuente importante de fructosa, ya que se convierte en glucosa y fructosa durante la digestión.

Los carbohidratos refinados elevan la glucosa en sangre y favorecen la acumulación de grasa hepática

Pan blanco, galletas industriales y productos de panadería empaquetada tienen un índice glucémico alto: elevan rápidamente los niveles de glucosa en sangre y generan picos de insulina que favorecen que el hígado almacene el exceso de azúcar en forma de grasa.

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El NIDDK recomienda sustituirlos por alimentos con índice glucémico bajo, como la mayoría de las frutas, las verduras y los cereales integrales, que afectan menos la glucosa en sangre.

Los cereales integrales tienen el doble de fibra que sus versiones refinadas y un índice glucémico significativamente menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las papas fritas de bolsa y los cereales de caja azucarados también entran en esta categoría.

Combinan carbohidratos refinados con grasas trans o saturadas, lo que los convierte en uno de los grupos de alimentos más perjudiciales para el hígado graso.

Las carnes procesadas combinan grasas saturadas con sodio y conservadores que inflaman el hígado

Salchichas, nuggets, jamón, mortadela y carnes frías aportan grasas saturadas junto con altas cantidades de sodio, nitratos y conservadores artificiales.

La Clínica Mayo los incluye entre los alimentos que deben eliminarse o restringirse al mínimo en personas con hígado graso, ya que su composición acelera la inflamación del órgano y contribuye a la progresión de la enfermedad hacia etapas más graves.

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Las carnes procesadas son clasificadas como Grupo 1 (G1), lo cual significa que hay suficiente evidencia de carcinogenicidad en humanos. (YouTube/Facultad de Medicina UNAM)

La doctora Blanca Lizaola-Mayo, hepatóloga de trasplante y Directora Médica del Centro de Trasplante Hepático de la Clínica Mayo en Arizona, ha señalado en un artículo de Mayo Clinic Press que los cambios en el estilo de vida —incluida la eliminación de estos alimentos— pueden revertir la fibrosis hepática en pacientes con diagnóstico temprano.

El alcohol agrava el hígado graso aunque no sea su causa original

El hígado graso no alcohólico no se origina por el consumo de alcohol, pero esta sustancia puede empeorar el daño de forma directa.

La doctora Lizaola-Mayo indica que el uso moderado a intenso de alcohol se asocia con una cicatrización más rápida del hígado y un mayor riesgo de cirrosis en personas con MASLD.

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El hígado metaboliza el alcohol con prioridad sobre cualquier otro nutriente, lo que interrumpe su función normal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso el consumo leve genera incertidumbre entre los especialistas, por lo que la abstinencia es la recomendación más extendida.

El doctor Enrique Wolpert, presidente médico honorario de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, recalcó en un comunicado de la Secretaría de Salud que evitar la ingesta de alcohol es parte esencial del tratamiento y la prevención del hígado graso, junto con el cambio de hábitos alimenticios y la actividad física diaria.