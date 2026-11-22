Mía Rubín y Tarik Othón: así fue su último viaje romántico antes de anunciar su ruptura, Instagram)

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Mía Rubín y Tarik Othón vivieron su último viaje romántico en Japón antes de confirmar, tres años y medio después de iniciar su noviazgo, el fin de su relación la noche del jueves 19 de noviembre en la alfombra roja de los premios GQ Men of the Year 2026.

La pareja recorre Hiroshima, Kioto, Nara, Okinawa y Tokio a comienzos de junio. El viaje se da apenas semanas después de celebrar su tercer aniversario, el 19 de mayo, fecha en que ambos intercambian mensajes públicos de amor en redes sociales.

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Mía Rubín es cantante e hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Mía Rubín Legarreta, de 21 años, es cantante e intérprete de temas como “Tú me matas”, “La mala” y “Amor maldito”. Es hija de la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín, integrante de Timbiriche.

Mía Rubín posa junto a la barandilla de una tribuna con vista a la pista de carreras durante una jornada de automovilismo. (@miarubinlega)

Tarik Othón Pardo, de 22 años, es rejoneador de profesión, modalidad de la tauromaquia que se practica a caballo. La pareja hizo público su noviazgo en mayo de 2023 y sostuvo la relación durante tres años y medio, periodo en el que compartían viajes y momentos juntos en sus redes sociales.

La pareja celebró su tercer aniversario con mensajes públicos

El 19 de mayo, Mía y Tarik celebran tres años juntos. Con ese motivo, la cantante le dedica un mensaje a su entonces pareja: “Yo elijo amarte”, escribe en sus redes.

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Tarik responde con una dedicatoria propia en la que recuerda los viajes, experiencias y sueños compartidos durante la relación. Les quedan “infinitas páginas por escribir”.

Mia Rubín y Tarik Othón posan para una fotografía frente a una escultura en el templo Haedong Yonggungsa en Busan. (@miarubinlega)

Durante su noviazgo, la pareja comparte en redes sociales fotografías de viajes, celebraciones y encuentros familiares, además de mostrar públicamente su apoyo mutuo a los proyectos profesionales de cada uno. También compartían el cuidado de un perrito.

El viaje a Japón: el último que compartieron Mía Rubín y Tarik Othón antes de confirmar su ruptura

La entonces pareja emprendió un viaje romántico al continente asiático en el mes de junio, visitando las ciudades Hiroshima, Kioto, Nara, Okinawa y Tokio.

Ambos subieron fotos e historias sobre su viaje a Japón en sus respectivas redes sociales, aunque tras confirmarse el fin de la relación, Mía Rubín borró las fotos de su cuenta. Mientras que Tarik Othón mantiene los recuerdos en sus historias destacadas.

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Mía Rubín y un acompañante aparecen en un espacio interior con dos búhos apoyados sobre sus brazos. (@miarubinlega)

Los rumores de ruptura surgieron en octubre tras la ausencia de fotos juntos

A finales de octubre, los seguidores de la pareja notan la ausencia repentina de fotografías conjuntas en redes sociales y de apariciones públicas como pareja. Esto detona especulaciones sobre una posible separación.

En ese momento, durante el Beliween, la fiesta de Halloween organizada por Belinda, Mía es cuestionada por la prensa y niega el quiebre. “Últimamente hemos buscado un poco más de privacidad porque creo que en el pasado hemos dejado que mucha gente entre a nuestra relación”, explica entonces.

Mía Rubín confirma la ruptura en la alfombra roja de los premios GQ

La cantante confirma finalmente la separación la noche del 19 de noviembre, al ser abordada por reporteros en la alfombra roja de los premios GQ Men of the Year 2026. “No había hablado de ello porque sé cómo son este tipo de cosas”, dice Mía.

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El rejoneador Tarik Othón se coloca frente a un luchador en un círculo de arena tradicional de sumo ante la mirada de varios espectadores. (@miarubinlega)

La intérprete explica que la decisión se tomó de mutuo acuerdo con Tarik para que cada uno siga sus proyectos profesionales. “Él para mí es una persona muy especial y se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí a seguir los míos. Obviamente, no hay mala leche. Yo siempre le voy a desear lo mejor de lo mejor”, expresó la artista.

Mía reconoce que el desenlace de la historia no fue el que esperaba. “No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero fue una decisión que ambos tomamos. Y aunque vayan a decir ‘ay, desde el amor’, pero sí fue desde el amor. No hay drama, no hay ninguna historia detrás. Simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos creciéramos”, afirma la cantante.

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La artista descarta cualquier conflicto o tercera persona involucrada en la ruptura. Vía Instagram, Mía Rubín ya no conserva fotografías con su expareja, mientras que Tarik aún mantiene algunas imágenes y videos junto a la cantante en su cuenta.