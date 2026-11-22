La producción de La Granja VIP emitió un pronunciamiento en el que descarta maltrato a las especies del reality y sostiene que inspectores de la PAOT verificaron la alimentación, el alojamiento y la atención médica veterinaria permanente en el set. (Especial )

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La productora del reality de TV Azteca La Granja VIP rechaza cualquier forma de maltrato animal y asegura que las autoridades capitalinas constataron las condiciones de bienestar de las especies alojadas en sus instalaciones.

La empresa sostiene que mantiene supervisión veterinaria durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. La postura pública responde a los señalamientos de la audiencia y a las advertencias emitidas por dependencias del gobierno de la Ciudad de México.

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En un comunicado emitido desde la capital del país, la producción informa que facilitó el acceso a sus instalaciones a inspectores especializados.

La compañía afirma que los protocolos de alimentación, hidratación y descanso cumplen con los requerimientos necesarios para cada animal dentro del foro televisivo.

La casa productora del reality difundió un pronunciamiento donde afirma que colabora de manera transparente con las autoridades y cuenta con protocolos veterinarios permanentes. (IG: fremantlemex)

La PAOT constató las condiciones de estancia y alimentación

La empresa productora afirma que colabora de manera abierta con la PAOT, a través de su Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales.

Durante una visita de inspección, el personal de la procuraduría verificó el estado físico de los ejemplares en el set de grabación.

Según el documento de la producción, los funcionarios capitalinos dejaron constancia del buen estado de salud de los animales. El reporte institucional avaló las condiciones de alojamiento, las raciones de alimento y el acceso libre al agua para todas las especies del encierro.

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La compañía asegura que atiende cada una de las observaciones emitidas por la procuraduría ambiental. Para respaldar sus procedimientos, la producción puso a disposición de las autoridades las bitácoras diarias de cuidado, los manuales internos de manejo y la documentación clínica veterinaria de cada ejemplar.

Personal especializado de la PAOT acudió a las instalaciones del set en Tlalpan para revisar las condiciones de encierro, alimentación y abasto de agua de los ejemplares.

El gobierno capitalino advirtió sanciones penales por omisiones

La postura de la productora ocurre tras el requerimiento emitido el 18 de noviembre por la Agencia de Atención Animal. Mediante el oficio oficial SEDEMA/AGATAN/01253/2026, la dependencia notificó a la televisora y a los realizadores sobre múltiples quejas ciudadanas relacionadas con el trato hacia los animales.

El oficio suscrito por la titular de la agencia advierte que los actos de sufrimiento o tortura configuran delitos sancionados por los artículos 350 y 350 Bis del Código Penal capitalino. El documento señala la existencia de denuncias formales presentadas ante la fiscalía local por presuntas agresiones.

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La autoridad ambiental señaló que la producción incumplía el artículo 40 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. Ese ordenamiento obliga a los programas de televisión a contar con personal calificado por entidades públicas y a certificar la salud de las especies mediante informes médicos oficiales.

La dependencia capitalina exigió frenar cualquier práctica que provoque estrés, dolor o ansiedad a las especies en el foro. Entre sus peticiones planteó la realización de mesas de trabajo y la autorización para que médicos veterinarios institucionales ingresen a evaluar a los animales.

Mediante el oficio SEDEMA/AGATAN/01253/2026, el gobierno de la Ciudad de México advirtió que las conductas de maltrato u omisión hacia animales en foros de grabación encuadran en los artículos 350 y 350 Bis del Código Penal capitalino. (@AgatanCdmx)

Las denuncias ciudadanas detonaron investigaciones ante la fiscalía

El descontento del público comenzó tras la difusión de grabaciones de la transmisión 24/7. El foco de los reclamos se centró en Tlacoyo, un perro mestizo adoptado como mascota del programa que convive diariamente con los concursantes dentro de la propiedad rural habilitada en la alcaldía Tlalpan.

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El exfutbolista Mario “Mono” Osuna recibió una sanción con nominación directa el 4 de noviembre tras confrontar al perro en la cocina. El participante fue captado en videos previos cuando jaloneaba al animal para sacarlo de una cama, lo que desató peticiones de expulsión inmediata.

El 20 de octubre activistas ingresaron una denuncia de hechos ante la FGJCDMX contra los responsables del cuidado de los ejemplares. Los seguidores del programa documentaron episodios adicionales donde participantes manipularon bruscamente a un chivo y jalaron las extremidades del perro en distintas áreas comunes.

La presencia de roedores en los dormitorios asignados a los participantes también generó cuestionamientos durante noviembre. Los espectadores exigieron explicaciones a la televisora sobre los controles sanitarios en las instalaciones donde conviven caballos, vacas, cerdos, conejos y aves de corral.

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Los reclamos del público por el manejo del perro Tlacoyo derivaron en una nominación disciplinaria contra Mario “Mono” Osuna y en una denuncia de hechos ingresada ante la Fiscalía General de Justicia capitalina. (Especial )

Protocolos internos aplican para concursantes y equipo técnico

Ante las quejas del público, la productora afirma que no tolera ninguna expresión de violencia hacia las especies. La compañía precisa que las directrices de trato digno son de observancia obligatoria para las celebridades participantes y para todo el personal técnico de la grabación.

El comunicado institucional enfatiza que el bienestar de las especies representa una prioridad permanente dentro del proyecto televisivo.

La empresa exhorta a la audiencia a consultar fuentes oficiales sobre la situación de los animales y reitera su disposición para colaborar con las autoridades regulatorias.

La emisión de este posicionamiento coincide con la realización de la gala dominical de expulsión transmitida por Azteca Uno.

La productora sostiene que las normas de respeto y trato digno a las especies rigen tanto para los habitantes como para el personal de producción. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El pronunciamiento marca la primera respuesta pública formal de los realizadores frente a las investigaciones administrativas abiertas por las autoridades de la capital.

La PAOT y la Agencia de Atención Animal mantienen abiertas sus diligencias administrativas sobre las instalaciones del programa.

Ambas dependencias capitalinas determinarán en los próximos días si la producción solventó la totalidad de los requerimientos técnicos o si amerita sanciones conforme a la legislación local.

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