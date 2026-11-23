La senadora Lilly Téllez solicitó investigar a Luis Arredondo tras la celebración de una boda en la ciudad de Mérida, Yucatán. (Senadores del PAN | Facebook: Rodrigo Luis Arredondo López)

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La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez señaló en su podcast “La Voz Valiente” que el caso del director del Conalep en Morelos evidencia a funcionarios de Morena “nadando en dinero”, tras viralizarse las imágenes de la boda de tres días de la hija de Rodrigo Arredondo López en el hotel Chablé Yucatán, uno de los hospedajes más caros de la península. Téllez exigió que se investigue el origen de los recursos y se rindan cuentas.

La senadora comparó el comportamiento de Arredondo López con el de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han estado envueltos en diversas polémicas económicas y cuestionó cómo un funcionario con un salario mensual bruto de 39 mil 147 pesos puede costear una celebración cuyo gasto estimado ronda los 8 millones de pesos, según Reforma.

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La Royal Villa del Chablé Yucatán cuesta 96 mil 703 pesos por noche

La habitación más económica del hotel ronda los 21 mil pesos por noche. La Royal Villa, la suite más cara, alcanza los 96 mil 703 pesos por noche.

En este segmento de opinión conducido por Lilly Téllez, se abordan presuntos gastos excesivos atribuidos a la boda de la hija de Rodrigo Arredondo, director del CONALEP en Morelos. A través de imágenes de archivo y tomas del evento, se expone la celebración realizada en un hotel exclusivo de Yucatán, contrastando las cifras estimadas del costo del festejo con los ingresos oficiales del funcionario público.

De acuerdo con Reforma, la fiesta incluyó tres jornadas con distintas temáticas y códigos de vestimenta. Entre los proveedores contratados estuvo Alfonso Waithsman, conocido como el maquillista de las estrellas. Uno de los DJ que amenizó el evento tiene una cotización mínima de 30 mil pesos, más gastos de traslado desde Guadalajara, según el mismo medio.

Arredondo López dice que los novios pagaron todo y acusa a la oposición

El exalcalde morenista dijo que asistió únicamente como invitado. “Yo fui como invitado, pagué mi boleto, como lo hicieron otros invitados”, afirmó. Sostuvo que los novios, con una relación de 10 años, financiaron la celebración con sus propios ahorros.

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“Ellos ahorraron y se pagaron su boda. Ahorraron durante 10 años para su fiesta. ¿Qué tiene de malo?”, preguntó el funcionario.

Arredondo López calificó las críticas y la cobertura como una operación política en su contra. “Esta campaña tiene tintes políticos y está orquestada por quienes no quieren que haya paz en el estado. Viene de una oposición que no tiene argumentos y solo exhibe señalamientos sin sustento, sin pruebas contra mi persona”, declaró al mismo medio.

La gobernadora González Saravia citó a cuentas al funcionario

Rodrigo Arredondo López fue llamado a cuentas por la gobernadora Margarita González Saravia tras difundirse las imágenes. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos reportó observaciones por más de 300 millones de pesos en cada uno de los ejercicios fiscales 2022 y 2023, durante su gestión como alcalde de Cuautla, según Reforma.

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Rodrigo Arredondo López asegura que los novios financiaron la celebración con sus ahorros de 10 años y que él acudió solo como invitado.

La senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena presentó desde junio pasado un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para exhortar a González Saravia a separar a Arredondo López del cargo, derivado de una denuncia penal por presuntos actos de corrupción durante su administración municipal 2022-2024, de acuerdo con El Universal.

La esposa de Arredondo, Aracely García Garnica, es hermana de Martha Patricia García Garnica, quien el 2 de septiembre asumió la dirigencia estatal de Morena en Morelos. Aracely García es además aspirante a la presidencia municipal de Cuautla en los comicios de 2027.