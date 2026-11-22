La escritora británica vinculó la definición de mujer con la capacidad biológica para producir gametos grandes. (REUTERS/Toby Melville)

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La senadora Lilly Téllez respondió el 22 de noviembre a una publicación de J.K. Rowling sobre la identidad de las mujeres y los hombres trans. La legisladora del PAN contestó: “Absolutamente de acuerdo”.

En el mensaje, Rowling sostuvo que las mujeres son miembros adultos de una categoría sexual definida por su capacidad biológica para producir gametos grandes, por lo que no necesitan identificarse como mujeres ni cumplir estereotipos de feminidad.

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La escritora también afirmó que los hombres que se definen como trans pertenecen a esa categoría social por su propia declaración y que vestirse o comportarse según una idea femenina no los convierte en mujeres.

J.K. Rowling mantendrá su defensa de los derechos de las mujeres

La autora británica afirmó que ha recibido mensajes de muerte, violación y tortura, pero sostuvo que no dejará de respaldar demandas vinculadas con la protección femenina. CULTURA CONTACTOPHOTO

La escritora británica J.K. Rowling afirmó el pasado 21 de octubre que seguirá defendiendo los derechos de las mujeres y financiando acciones legales pese a lo que describe como una avalancha de amenazas de muerte, violación y tortura, según información de EFE. La autora sostuvo que el activismo trans dominante perjudica especialmente a las mujeres con menos recursos.

Desde entonces, Rowling impulsa el centro Beira’s Place, en Edimburgo, Escocia, para atender a víctimas de violencia sexual, y mantiene un fondo para cubrir gastos judiciales de mujeres que defienden sus derechos. La autora publicó en el mes un nuevo ensayo sobre el tema, seis años después del anterior.

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Rowling negó que su postura implique rechazar los derechos de las personas trans y reconoció que algunas necesitan ayuda y protección. También afirma que las mujeres requieren espacios separados para preservar su intimidad y seguridad, sobre todo después de una agresión sexual.

En el ensayo escribió que las mujeres y las niñas tienen necesidades específicas que los hombres no tienen, aunque se identifiquen como mujeres o hayan tomado hormonas, y concluyó: “Seguiré alzando la voz, seguiré utilizando mi dinero para ayudar a mujeres que de otro modo no podrían permitirse acudir a los tribunales”.

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Autora de Harry Potter niega haber invitado a Jeffrey Epstein al estreno de Broadway en 2018

La autora respondió a una acusación y afirmó que su equipo nunca conoció ni se comunicó con el financista. (EFE/Department of Justice in Washington)

J.K. Rowling negó haber invitado a Jeffrey Epstein al estreno en Broadway de la obra Harry Potter and the Cursed Child, realizado el 22 de abril de 2018, después de que correos incluidos en los llamados archivos Epstein detonaran versiones sobre un supuesto vínculo entre ambos.

La escritora sostuvo que ni ella ni su equipo tuvieron contacto con el financista, quien estaba sentenciado por delitos sexuales y aparecía en el registro de ofensores desde 2008.

“Esto es más que ridículo. Ni yo ni nadie de mi equipo jamás conocimos, nos comunicamos o invitamos a Jeffrey Epstein a nada”, escribió Rowling en X, en respuesta a un usuario que la acusó de haber repartido entradas al magnate una década después de su condena.

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Los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que Epstein habría recibido boletos para la función oficial por una gestión ajena a la autora. De acuerdo con Variety, las entradas fueron tramitadas mediante los productores del montaje teatral.

Museo de Historia Natural dedica su última Noche de Museos de 2026 a Harry Potter

La jornada del miércoles 25 de noviembre reunirá actividades inspiradas en Hogwarts y contenidos ambientales en el recinto de Chapultepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental dedicará su última Noche de Museos de 2026 al universo de Harry Potter el miércoles 25 de noviembre, con casas de Hogwarts, talleres, criaturas fantásticas y contenidos científicos para conmemorar el 17 aniversario del programa cultural en la Ciudad de México.

La jornada se realizará de 18:00 a 20:30 horas en el recinto de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. La taquilla cerrará a las 20:00 horas, por lo que el público deberá adquirir sus entradas antes de ese horario.

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Esta programación combinará juegos, actividades manuales, una charla y transmisiones virtuales con los contenidos ambientales y científicos que distinguen al museo. La invitación está abierta a personas de todas las edades, quienes podrán acudir con capas, bufandas u otros accesorios inspirados en la saga, aunque el atuendo no será requisito para ingresar.

El acceso general tendrá un costo de 39 pesos, mientras que niñas y niños menores de 12 años, estudiantes y maestros pagarán 19 pesos. Las visitas guiadas costarán 16 pesos y requerirán reservación previa.

Las actividades presenciales comenzarán a las 18:00 horas con la selección de casas de Hogwarts, una dinámica para que las personas asistentes conozcan a qué grupo pertenecerían dentro de la escuela de magia.

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El evento también incluirá orbes de profecía, una cacería de magos tenebrosos, elaboración de pociones, creación de un Patronus y el “Test del hechicero”. El programa contempla además la búsqueda de criaturas mágicas, una actividad para identificar personajes y seres vinculados con la fantasía durante el recorrido nocturno.