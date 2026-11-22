La resolución aprobada por 14 delegaciones en la Organización de los Estados Americanos reabre una disputa sobre si los instrumentos de defensa interamericana pueden adaptarse a amenazas del crimen transnacional sin vulnerar principios de soberanía. REUTERS/Daniel Becerril

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El embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, rechazó este viernes 20 de noviembre, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente en Washington, la convocatoria al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional.

El representante mexicano pidió no establecer “un vínculo automático” entre crimen organizado y grupos terroristas, al señalar que son fenómenos distintos con marcos jurídicos específicos. La delegación difundió el video de su intervención en la red social X.

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¿Qué aprobó el Consejo Permanente de la OEA?

Durante una sesión en la Organización de los Estados Americanos (OEA), la representación de México expresó su rechazo a la convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) frente a la delincuencia organizada transnacional. En su intervención, el representante diplomático descartó la validez del término "narcoterrorismo" en el derecho internacional y subrayó la importancia del respeto a la soberanía, la no intervención y los marcos jurídicos multilaterales vigentes.

La resolución fue aprobada con 14 votos a favor, dos en contra y una abstención. De acuerdo con medios que reportaron la votación, Brasil y Uruguay votaron en contra y Bahamas se abstuvo. México no forma parte del tratado, del que se retiró en 2002.

El texto fue presentado por 12 delegaciones: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, según informó la OEA.

Entre sus puntos principales:

Constituye el órgano de consulta del TIAR.

Convoca a una reunión de cancilleres en un plazo de 75 días.

Plantea examinar acciones diplomáticas, jurídicas u otras que no impliquen el uso de la fuerza armada.

Permite que el Consejo Permanente actúe de forma provisional como órgano de consulta hasta esa reunión.

El proyecto señala que las actividades de grupos delictivos implicados en el tráfico transnacional de drogas y el terrorismo podrían poner en peligro la paz de América, en términos del artículo 6 del TIAR, según el texto difundido antes de la sesión.

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Los argumentos de México

Según las autoridades, el Clan delGolfo sería el proveedor de la cocaína desde Colombia para el Cartel Nueva Generación de México (Colprensa - Marlon Barros)

Encinas calificó al TIAR de instrumento “anacrónico” y expuso varios puntos jurídicos:

Reconoció que pueden existir intersecciones operativas, logísticas y financieras entre crimen organizado y terrorismo, que deben acreditarse caso por caso .

Rechazó el término narcoterrorismo , al afirmar que no tiene una definición consensuada a nivel internacional.

Sostuvo que designar a una organización criminal como terrorista, conforme al derecho interno de un Estado, no autoriza operaciones militares en territorio de otros países.

Afirmó que el único órgano competente para determinar qué grupos son terroristas es el Consejo de Seguridad de la ONU, y que el uso de la fuerza en otro Estado requiere su autorización.

Los antecedentes que citó el embajador

Encinas recordó que México denunció el TIAR en 2002 y repasó tres episodios. Dijo que el tratado se convocó por primera vez contra el gobierno de Guatemala, con un argumento similar al actual, y citó al secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrighi, para referirse a la intervención estadounidense que puso fin al gobierno de Jacobo Árbenz.

Mencionó también la guerra de las Malvinas, en 1982, y la invocación de 2019 por la crisis en Venezuela, que, a su juicio, mostró los riesgos de usar un tratado de defensa colectiva ante una crisis política interna.

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La alternativa que planteó

El diplomático sostuvo que el crimen organizado se combate fortaleciendo instituciones, reduciendo el mercado de drogas, mejorando los sistemas de justicia, atacando el tráfico de armas y el lavado de activos, y atendiendo las condiciones sociales y económicas.

Afirmó que la OEA ya cuenta con foros para ello, como la Secretaría de Seguridad Multidimensional y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. También expresó que “el narcotráfico no nace al sur de los Estados Unidos”, y pidió que su intervención se incluya como nota al pie de la resolución.

Otras posturas y contexto regional

El presidente estadounidense Donald Trump señala con el dedo mientras participa en un evento de Shield of the Americas al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

El embajador de Uruguay, Edison Lanza, afirmó que el TIAR fue concebido para otras amenazas y que no corresponde usarlo como herramienta principal contra la delincuencia transnacional, según el medio chileno Nuevo Poder.

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La iniciativa se relaciona con el Escudo de las Américas, alianza de seguridad creada en marzo por impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Brasil y México no forman parte de ella, que no excluye explícitamente el uso de fuerzas armadas contra cárteles que Washington considera terroristas, de acuerdo con la agencia AFP.

Antecedentes de la postura mexicana

La última vez que se convocó el órgano de consulta fue en septiembre de 2019, por la crisis en Venezuela, con 12 votos a favor y cinco abstenciones. En ese momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su “profunda preocupación” por la invocación del tratado.

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En octubre de 2026, la delegación encabezada por Encinas también dejó asentada su postura en una nota al pie de una resolución sobre Nicaragua, de acuerdo con Animal Político.

¿Qué sigue?

Con el plazo de 75 días, la reunión de cancilleres tendría que realizarse a más tardar a inicios de febrero de 2027. Hasta ahora, la OEA no ha aprobado intervenciones ni sanciones, según El Deber. Encinas indicó que la delegación mexicana seguirá de cerca las decisiones del órgano de consulta cuando sesione.