La Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa acudió al domicilio donde ocurrió la privación de la libertad para recabar testimonios e indicios que permitan esclarecer el ataque y localizar a las víctimas. (Imagen ilustrativa | Crédito: Cuartoscuro)

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Tres jóvenes de 17, 19 y 23 años fueron privados de la libertad por hombres armados que irrumpieron en una vivienda del fraccionamiento Stanza Torralba, al oriente de Culiacán, Sinaloa.

Los primeros reportes indican que los agresores entraron hasta una de las habitaciones donde se encontraban las víctimas, las sometieron y se las llevaron por la fuerza en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

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De acuerdo con medios locales, la incursión ocurrió la tarde-noche del sábado 21 de noviembre, en un domicilio ubicado sobre la calle Macerata, en el sector El Barrio, entre la colonia Ampliación El Barrio y la zona de Siete Gotas. Los jóvenes fueron sorprendidos por un grupo de sujetos que portaba armas largas y cortas, además de equipo táctico, quienes llegaron en un vehículo de modelo reciente.

Los primeros reportes indican que los hombres armados entraron hasta la habitación en la que estaban los tres y los sacaron del inmueble. Después huyeron con ellos hacia un rumbo desconocido. Versiones recabadas entre vecinos refieren que las víctimas fueron subidas por la fuerza a varios vehículos, aunque no se han precisado las características de las unidades ni el número de participantes en el ataque.

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Entre los jóvenes se encuentra un adolescente de 17 años, además de dos personas de 19 y 23 años. Reportes locales los identifican por sus nombres de pila, pero las autoridades no han difundido información pública que permita establecer el motivo de la privación de la libertad, si los agresores conocían a las víctimas o si el ataque estaba dirigido contra alguno de ellos en particular.

Después de recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al fraccionamiento y desplegaron recorridos en los alrededores para intentar localizar a los jóvenes. Personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado también se presentó en el domicilio para recabar testimonios y evidencias.

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Hasta el cierre de esta nota informativa, no se había confirmado la localización de los tres ni se había informado sobre personas detenidas por este hecho.

Otro grupo armado se llevó a tres hombres en un fraccionamiento de Culiacán

La privación de la libertad en Stanza Torralba ocurre después de otro caso con tres víctimas registrado en Culiacán apenas una semana antes. El sábado 14 de noviembre, civiles armados interceptaron a tres hombres frente a una vivienda del fraccionamiento Stanza Córcega, al sur de la capital sinaloense.

Los agresores sometieron a las víctimas y se las llevaron en dos vehículos, una camioneta Toyota RAV4 y un Nissan Tiida, de acuerdo con los primeros reportes. Uno de los hombres fue identificado como Víctor Gerardo, mientras que las identidades de los otros dos no fueron difundidas.

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La privación de la libertad fue reportada poco después de las 15:00 horas. En el lugar quedó una camioneta de modelo antiguo abandonada, aunque no se estableció públicamente si estaba relacionada con los hechos. Corporaciones de seguridad acudieron al fraccionamiento y realizaron recorridos sin que se reportaran detenciones o la localización de los afectados en las primeras diligencias.

Ambos episodios ocurrieron en complejos residenciales llamados Stanza, pero en sectores distintos de Culiacán y con una semana de diferencia. No existe información que permita vincularlos o afirmar que los responsables pertenecen a una misma organización criminal.

Culiacán permanece en medio de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, un conflicto que ha extendido los homicidios, ataques armados y desapariciones a distintos sectores de la capital sinaloense. (Imagen ilustrativa | Crédito: X @Santiagod181281)

Desapariciones y reclutamiento, otra alerta por jóvenes localizados en Sinaloa

La privación de la libertad de los tres jóvenes también ocurre en medio de reportes de desapariciones que involucran a adolescentes y jóvenes en Sinaloa. El 20 de noviembre, autoridades federales localizaron con vida a dos jóvenes de 16 y 18 años que habían sido reportados como desaparecidos por reclutamiento.

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La Comisión Nacional de Búsqueda informó que recibió una ubicación de referencia a las 8:48 horas y que la Guardia Nacional confirmó el hallazgo a las 11:56 horas. En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con información difundida por colectivos de búsqueda, uno de los jóvenes consiguió un teléfono y logró pedir ayuda, lo que permitió activar la coordinación para localizarlos. Ambos presentaban signos de violencia y fueron trasladados a Jalisco para recibir atención.

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Este caso tuvo un desenlace distinto, pues los adolescentes fueron encontrados con vida; sin embargo, la información oficial no detalló el sitio donde permanecían, las circunstancias de su captación ni el grupo criminal que presuntamente estuvo detrás del reclutamiento.

La desaparición de personas y su posible incorporación a estructuras criminales son dos de las líneas que mantienen en alerta a familias y colectivos en la entidad, particularmente ante la posibilidad de que las víctimas sean trasladadas entre municipios o estados.

Sinaloa acumula más de 4 mil homicidios desde el inicio de la disputa criminal

La violencia en Culiacán forma parte de una crisis de seguridad que se prolonga desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, principalmente Los Chapitos y La Mayiza, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos en julio de ese año.

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Los enfrentamientos entre ambas estructuras han derivado en asesinatos, privaciones de la libertad, ataques armados, robo de vehículos y episodios de violencia en zonas urbanas y rurales. La confrontación se ha extendido a distintos municipios y ha obligado a desplegar operativos de fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con el balance del Periódico Noroeste con datos de autoridades, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 19 de noviembre de 2026 se contabilizaron 4 mil 241 homicidios dolosos y 4 mil 656 personas privadas de la libertad en Sinaloa. En el mismo periodo se registraron 12 mil 949 vehículos robados, además de 4 mil 103 personas detenidas y 221 abatidas.

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Las privaciones de la libertad superan el número de homicidios dolosos acumulados en ese corte, aunque los registros corresponden a denuncias y reportes de personas afectadas, por lo que no equivalen necesariamente al número de víctimas que permanecen desaparecidas.

Octubre de 2026 también registró un repunte de violencia letal. La Fiscalía estatal contabilizó 169 homicidios dolosos y 22 feminicidios, para un total de 191 asesinatos durante ese mes, cifra que lo colocó como uno de los periodos más violentos del año en Sinaloa.

En ese escenario, la desaparición de los tres jóvenes en Stanza Torralba genera en Culiacán una búsqueda urgente: conocer dónde están, establecer por qué fueron sacados de su casa y determinar quiénes participaron en la irrupción armada.