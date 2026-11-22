La luna llena ocurre cuando la Tierra se ubica exactamente entre el Sol y la Luna, dejando el lado visible del satélite completamente iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La luna llena de noviembre 2026 ocurrirá el martes 24 de este mes a las 08:53 horas en el centro de México, según las efemérides astronómicas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Ese momento corresponde a las 14:53 UTC y representa el instante exacto en que la Luna estará completamente iluminada desde la perspectiva terrestre.

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Este fenómeno también clasifica como superluna. El INAOE calcula que el satélite natural se ubicará a aproximadamente 360 mil 746 kilómetros de la Tierra al momento de alcanzar su fase llena, una distancia que hace que el disco lunar se perciba 6.5% más grande de lo habitual.

Una superluna se produce cuando la luna llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de la órbita lunar a la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la luna de noviembre se ve más grande y brillante que otras lunas llenas

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) explica que una superluna ocurre cuando la fase de luna llena coincide con el momento en que el satélite natural se encuentra cerca del perigeo, el punto más próximo de su órbita a la Tierra.

En ese punto, la luna puede aparecer hasta 14% más grande y 30% más brillante que una luna llena común.

La Luna tarda aproximadamente 29.5 días en completar un ciclo desde luna nueva hasta luna llena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia, sin embargo, no siempre es evidente a simple vista. Según la NASA, el contraste resulta más notorio cuando la luna está cerca del horizonte, donde una ilusión óptica conocida como “ilusión lunar” hace que el satélite parezca considerablemente más grande al estar enmarcado por árboles, edificios o montañas.

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Esa misma cercanía al horizonte también puede darle al disco lunar tonos dorados o anaranjados, porque la luz recorre una capa más gruesa de la atmósfera terrestre.

Por qué la luna llena de noviembre es conocida como la ‘’Luna del Castor’’

El nombre proviene de una tradición relacionada con los pueblos indígenas de Norteamérica y con el comercio de pieles durante la época colonial.

Noviembre era la temporada en que los castores comenzaban a refugiarse y a preparar sus madrigueras antes del invierno, y también el momento en que los tramperos los cazaban para obtener sus pieles gruesas.

La ilusión lunar que hace que la luna parezca más grande cerca del horizonte no tiene una explicación científica definitiva; es un fenómeno perceptual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En inglés se conoce como Beaver Moon, y en 2026 coincide con la cercanía del satélite a la Tierra, de ahí el nombre Superluna del Castor.

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Otros nombres tradicionales para la luna llena de noviembre incluyen Luna de la Escarcha y Luna Helada, en referencia a las primeras heladas que marcan el inicio del invierno en el noreste de América del Norte.

A qué hora sale la luna el 24 de noviembre y cuándo verla mejor

Las 08:53 horas corresponden al instante astronómico exacto de la luna llena, pero a esa hora la luz solar dificulta la observación.

Las efemérides del INAOE indican que en la Ciudad de México la luna saldrá por el horizonte oriental alrededor de las 18:02 horas del martes 24 de noviembre.

La NASA recomienda buscarla hacia el este al momento del atardecer.

Para muchas culturas indígenas, el nombre de la luna llena no designa solo ese día sino el ciclo lunar completo de 29 días, equivalente a un mes de su calendario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se necesita telescopio ni equipo especializado para observarla. Basta con ubicar un punto con vista despejada hacia el horizonte oriental, llegar unos minutos antes de la salida de la luna y esperar.

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El disco lunar permanecerá visible durante buena parte de la noche del 24 y hasta las primeras horas del miércoles 25, siempre que el cielo esté despejado.

La noche del 23 también ofrece buenas condiciones de visibilidad, ya que la luna lucirá casi completamente iluminada desde al menos tres días antes del pico.

Cuándo llegará la luna al punto más cercano a la Tierra en noviembre

El perigeo ocurrirá el miércoles 25 de noviembre a las 21:01 horas, cuando la luna se ubicará a 359 mil 312 kilómetros de la Tierra, aún más cerca que durante la fase llena del día anterior.

La hora exacta de salida de la luna varía según la ubicación geográfica del observador. En ciudades del norte de México como Monterrey o Tijuana la diferencia puede ser de varios minutos respecto a la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese es el punto exacto de su órbita en que el satélite estará más próximo al planeta en todo el mes.

La de noviembre es la primera de cuatro superlunas consecutivas

La Superluna del Castor abre una serie de cuatro superlunas seguidas que se extenderá hasta principios de 2027, según la información de la NASA.

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La segunda ocurrirá el 23 de diciembre de 2026 con la llamada Luna Fría, que será la más grande y brillante del año al acercarse aún más a la Tierra.

Los cielos más despejados de México en noviembre suelen encontrarse en zonas áridas del norte y el altiplano central, alejadas de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera llegará el 22 de enero de 2027 con la Luna del Lobo, y la cuarta cerrará la racha el 20 de febrero de 2027 con la Luna de la Nieve.

El término “superluna” fue acuñado en 1979 por el astrólogo Richard Nolle para describir una luna llena o nueva que ocurre cuando el satélite está dentro del 90% de su punto más cercano a la Tierra. Los astrónomos se refieren al mismo fenómeno como perigeo-sizigia.

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