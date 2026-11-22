Las personas que no lleven bicicleta también podrán acceder al préstamo de unidades de Bici Semovi en los puntos habilitados. Foto: Cuartoscuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México realiza este domingo 22 de noviembre una nueva jornada de Muévete en Bici, con un circuito de 57 kilómetros habilitado de las 8:00 a las 14:00 horas en vialidades de cinco alcaldías.

El recorrido incluye tramos de Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe, Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur, Eje 2 Norte y Coyoacán, de acuerdo con los mapas difundidos por la Semovi.

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La jornada también contempla actividades de seguridad y educación vial en el Ángel de la Independencia, donde habrá juegos, información sobre el Reglamento de Tránsito y orientación para quienes acudan con niñas y niños.

Ruta de 57 kilómetros en cinco alcaldías

El Paseo Dominical conectará zonas de las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza. El circuito cuenta con segmentos de circulación bidireccional y otros de sentido único.

La ruta inicia en la zona norte sobre Calzada de Guadalupe y continúa hacia Paseo de la Reforma. Desde ahí se extiende por calles de la colonia Condesa y baja hacia Patriotismo, División del Norte y el sur de la capital.

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Para planear el trayecto, las personas asistentes podrán considerar los siguientes puntos y vialidades:

Calzada de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Paseo de la Reforma, desde el área de Juárez hasta Chapultepec. Condesa, con conexión en las calles Durango, Mazatlán, Alfonso Reyes y Nuevo León. Patriotismo, como enlace entre la zona centro y el sur. División del Norte, con dirección hacia Coyoacán. Eje 7 Sur, en los tramos de Félix Cuevas, Extremadura y Avenida A. Eje 2 Norte, dentro del circuito del Paseo Dominical. Coyoacán, donde se integra el tramo cercano a Julio Verne.

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El mapa de la Semovi marca puntos de atención en distintos sectores del recorrido. En esos lugares habrá servicios para ciclistas, peatones y personas que requieran apoyo durante la jornada.

La dependencia recomienda revisar la ruta antes de salir, identificar el punto de acceso más cercano y tomar en cuenta el horario de cierre a las 14:00 horas.

Módulos de asistencia médica, mecánica y préstamo de bicicletas

La jornada de Muévete en Bici contará con módulos de asistencia distribuidos a lo largo de los 57 km. La información difundida por la Secretaría de Movilidad señala que habrá atención médica, sanitarios y servicio mecánico.

Las personas que no lleven bicicleta también podrán acceder al préstamo de unidades de Bici Semovi en los puntos habilitados. El programa incluye actividades para distintos grupos de edad y opciones para quienes recorren el circuito a pie.

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Entre los servicios y actividades anunciados se encuentran:

Servicio médico. Sanitarios. Servicio mecánico para bicicletas. Atención de LOCATEL. Préstamo de bicicletas de Bici Semovi. Actividades de la Biciescuela CDMX. Paseo a ciegas. Actividades del INJUVE. Escuela vial de la SSC. Actividades físicas de la SSP. Módulos de Bienestar Animal AGATAN.

La cartografía difundida por la Semovi también identifica puntos con íconos de herramientas, sanitarios, primeros auxilios, préstamo de bicicletas y orientación. Antes de ingresar al recorrido, las y los ciclistas pueden verificar que las llantas tengan aire, que los frenos funcionen y que la cadena esté ajustada.

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Seguridad y educación vial en el Ángel de la Independencia

El Ángel de la Independencia será una de las sedes de actividades durante este domingo. La jornada de seguridad y educación vial está programada de las 8:30 a las 14:00, media hora después del inicio formal del Paseo Dominical.

La programación está dirigida a familias y contempla dinámicas coordinadas con la Policía de Tránsito y el área de Educación Vial. Las actividades buscan acercar información sobre normas de circulación a niñas, niños y personas adultas.

En este punto habrá las siguientes opciones:

Actividades lúdicas. Juego de movilidad. Rally vial. Mesa de dibujo vial. Mesa de juegos viales. Información sobre el Reglamento de Tránsito. Entrega de licencias de manejo infantiles. Orientación sobre depósito vehicular. Información sobre infracciones infantiles.

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La actividad en el Ángel forma parte de los servicios sin costo anunciados para el Paseo Dominical. Las personas asistentes pueden llegar en bicicleta, a pie o incorporarse desde cualquiera de los accesos sobre Paseo de la Reforma.