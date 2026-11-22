The Strokes vuelven al Corona Capital siete años después de su última aparición, cuando encabezaron la edición de 2019, que celebró el décimo aniversario del festival. Composición Fotográfica. (Fotos: Facebook/Corona Capital/The Strokes)

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The Strokes cierra este domingo 22 de noviembre la edición 16 del Corona Capital con un show programado de 23:00 a 1:00 horas en el escenario Corona, dentro de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La jornada reúne a 68 artistas en cinco escenarios y el pronóstico ubica la lluvia entre las 17:00 y las 20:00 horas.

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Tras el viernes de Gorillaz y el sábado encabezado por Twenty One Pilots, el festival llega a su tercera y última jornada con The Strokes como cabeza de cartel, acompañado de The xx, Tricky, Johnny Marr y Lola Young entre los actos de la noche.

The Strokes tienen siete álbumes de estudio, el más reciente es Reality Awaits (2026). FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Cartel completo por escenario, hora por hora

Escenario Corona

15:20 a 16:00 horas: Ratboys

16:40 a 17:20 horas: Good Kid

18:10 a 19:00 horas: The Black Crowes

20:20 a 21:20 horas: Lola Young

23:00 a 1:00 horas: The Strokes

Escenario Doritos

16:00 a 16:40 horas: Bad Suns

17:20 a 18:10 horas: Manic Street Preachers

19:00 a 20:10 horas: Bunt. (In The Round)

21:30 a 22:45 horas: The xx

Escenario Corona Cero

16:00 a 16:40 horas: Freak Slug

17:20 a 18:10 horas: Angine de Poitrine

19:10 a 20:10 horas: Johnny Marr

22:00 a 23:00 horas: Lil Yachty

Escenario Nivea

15:20 a 16:00 horas: Roar

16:40 a 17:20 horas: Tipling Rock

18:10 a 19:00 horas: Loyle Carner

20:10 a 21:30 horas: Tricky

Viva Tent

15:30 a 16:00 horas: Céline Dessberg

16:20 a 17:00 horas: Moyka

17:30 a 18:10 horas: Ninajirachi

18:40 a 19:30 horas: Ela Minus

20:00 a 21:00 horas: Purity Ring

21:40 a 22:40 horas: Rev Run

23:20 a 0:50 horas: Santigold

Horarios y escenarios del domingo 22 noviembre. (Facebook/Festival Corona Capital)

Cruces de horario entre escenarios

De 20:10 a 21:30 horas coinciden Tricky en Nivea y parte del set de Lola Young en Corona, que arranca a las 20:20 horas.

Más tarde, entre las 21:30 y las 22:45 horas, The xx en Doritos se cruza con Lil Yachty en Corona Cero, cuyo set inicia a las 22:00 horas.

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La Línea 9 del Metro (color café) fue inaugurada en 1987 y conecta la estación Tacubaya, al poniente, con Pantitlán, al oriente, pasando por las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva, las más cercanas al Autódromo. (Corona Capital/Ocesa)

El cierre de la noche también presenta superposición: de 23:00 a 0:50 horas, The Strokes toca en Corona al mismo tiempo que Santigold cierra Viva Tent.

Estas coincidencias obligan a los asistentes a elegir entre artistas o desplazarse entre tarimas distantes dentro de la Curva 4.

Pronóstico del clima para la CDMX durante el último día del festival: lluvia entre las 17:00 y las 20:00 horas

De acuerdo con el pronóstico por hora para la Ciudad de México, a las 17:00 horas se espera lluvia débil con una probabilidad de 40% y una precipitación de 0.3 milímetros, coincidiendo con el atardecer.

A las 20:00 horas la probabilidad se mantiene en 40%, con una acumulación estimada de 0.5 milímetros.

Hacia las 23:00 horas el pronóstico cambia a nubes y claros, sin lluvia, por lo que el cierre de The Strokes se daría sin precipitación activa, aunque con temperatura más baja.

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El festival no permite el ingreso con paraguas. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El Servicio Meteorológico Nacional ubica la máxima del día en 23 grados y la mínima en 13 grados.

El frente frío número 8 avanza sobre el noreste del país y, en interacción con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, favorece el ingreso de humedad del Pacífico, el mar Caribe y el golfo de México hacia el centro del territorio nacional.

Esa combinación es la que eleva a 35% la probabilidad de chubascos de entre 5 y 25 milímetros durante la tarde y la noche en la zona del Autódromo.

Recomendaciones ante el pronóstico de lluvia

Ante la ventana de lluvia prevista entre las 17:00 y las 20:00 horas, se recomienda llevar impermeable o rompevientos, ya que el festival no permite el ingreso con paraguas.

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Las rachas de viento de hasta 31 kilómetros por hora durante esas horas complican además el uso de cualquier protección abierta.

Mapa de estacionamientos para el Corona Capital. (Facebook/Festival Corona Capital)

Las temperaturas más bajas de la jornada se concentran en la madrugada y en zonas altas del Valle de México, con reportes de hasta 0 grados en zonas serranas del Estado de México.

Ese descenso puede traducirse en una sensación térmica más fría durante el desalojo del Autódromo, después de la medianoche, cuando concluya el show de The Strokes.

Cómo llegar al Corona Capital y el horario del Metro este domingo

El recinto se ubica en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, con dos accesos peatonales habilitados: la Puerta 6 y la Puerta 15, ambas sobre la avenida Río Churubusco.

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La Puerta 6 está del lado de las estaciones Ciudad Deportiva y Viaducto, y da acceso directo a los escenarios Doritos y Nivea; la Puerta 15 se encuentra sobre la calle Añil, cerca de la estación Velódromo, y conecta con Viva Tent y Corona Cero.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro extiende su servicio hasta la 1:30 horas durante los tres días del festival, en las líneas 1, 2, 3 y 9.

La Línea 9, color café, es la vía más directa hacia el recinto, con las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla a pocos pasos de los accesos.

Las estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo, ambas de la Línea 9, concentrarán el mayor flujo de asistentes al cierre de la jornada, cuando termine el show de The Strokes en punto de la 1:00 horas.

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Qué objetos sí se pueden ingresar al festival y cuáles no

El Corona Capital mantiene restricciones de ingreso que aplican durante los tres días del festival, incluido este domingo.

No se permite el ingreso con objetos considerados peligrosos ni con bebidas o alimentos externos al recinto.

Entre las excepciones permitidas está una botella de plástico reciclable de hasta un litro, siempre que se presente vacía al momento del acceso.

Se permite el ingreso de lentes de sol y bloqueadores solares de no más de 100 ml. (Facebook/Festival Corona Capital)

También se autoriza el bloqueador solar en presentación de crema y el gel antibacterial, este último en envases de hasta 100 mililitros.

El festival no permite el ingreso de paraguas, un dato relevante ante la probabilidad de lluvia prevista para la tarde de hoy.

Se recomienda a los asistentes revisar la lista completa de objetos prohibidos antes de salir hacia el recinto, con el fin de evitar contratiempos en los filtros de ingreso por las puertas 6 y 15.

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No se permite el acceso con pilas, cigarros ni dispositivos electrónicos grandes. (Facebook/Festival Corona Capital)