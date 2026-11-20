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La ciclista mexicana Yareli Acevedo recibió el Premio Nacional de Deportes 2026 en la categoría de deporte no profesional, un reconocimiento que representa la recompensa a su esfuerzo durante la temporada y una motivación adicional para encarar el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La pedalista capitalina fue distinguida luego de conquistar el campeonato mundial de carrera por puntos femenil en Santiago 2025. A ese resultado sumó una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde consiguió cuatro medallas: una de oro, dos de plata y una de bronce.

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En la justa regional se proclamó campeona del ómnium. También obtuvo la plata en persecución por equipos femenil junto con Sofía Arreola, María Gaxiola y Andrea Robles, además del segundo lugar en madison, prueba que disputó al lado de Arreola. Su participación concluyó con el bronce en la prueba de ruta.

Los resultados de la temporada también la llevaron a consolidarse como una de las principales referentes de resistencia en el ciclismo de pista. Acevedo terminó en el primer lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), después de ganar tres oros y un bronce en el Summer Slam 2026, celebrado en junio en el VELO Sports Center de Carson, California.

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Con esos resultados alcanzó 5,090 puntos en la clasificación mundial de resistencia de élite femenil, por encima de los 4,754 que registró la noruega Anita Yvonne Stenberg, ubicada en el segundo puesto.

Yareli Acevedo reconoce el esfuerzo detrás del Premio Nacional de Deportes

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Para la ciclista, recibir el máximo reconocimiento deportivo que entrega el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), significa ver recompensado el trabajo de varias temporadas. En entrevista con la Comisión, recordó que desde 2025 tenía la ilusión de conseguir esta distinción.

“Me llegó la idea de estar en el Premio Nacional de Deportes en 2025 y sin duda me esforcé en cada competencia para lograrlo. Estoy muy feliz de que el jurado me haya elegido entre las ganadoras y muy contenta de que hayan valorado todo el esfuerzo de este proceso; todavía no me la creo de ser reconocida entre lo mejor del deporte en el país este año”, expresó.

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Al hacer un balance de 2026, Acevedo también reconoció que le habría gustado cerrar la temporada con una medalla en el Campeonato Mundial. Sin embargo, consideró que los resultados forman parte de un proceso que todavía tiene margen de crecimiento antes de la siguiente cita olímpica.

“Íbamos muy bien; hubiera sido la cereza del pastel cerrar con una medalla en el Mundial, pero es parte del proceso. Poco a poco voy asimilando que este año no se dio, lo cual también es positivo porque estamos a año y medio de los Juegos Olímpicos y hay mucho por trabajar y áreas por mejorar, así que no hay nada que reprochar”, señaló.

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El objetivo de Yareli Acevedo para 2027 rumbo a Los Ángeles 2028

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Con la mirada puesta en el próximo ciclo olímpico, la mexicana sabe que el Premio Nacional de Deportes también representa una responsabilidad adicional, justo cuando se acerca el inicio de la repartición de plazas para Los Ángeles 2028.

“Esto me pone más presión, pero sentirla es un privilegio. Estamos muy cerca de que comiencen a repartirse las plazas olímpicas y me siento muy emocionada por ello”, comentó.

Para 2027, Acevedo buscará recuperar la mayor cantidad de puntos posibles en el ranking internacional y mejorar su posición en la clasificación olímpica. La intención es llegar al año de los Juegos con una preparación sólida y entre las mejores competidoras.

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“Vamos a recuperar la máxima cantidad de puntos para colocarnos, como mínimo, a mitad de tabla de la clasificación olímpica o incluso más arriba, entre las mejores. Si tienen que ocurrir errores, que pasen en 2027 para que 2028 sea nuestro mejor año”, concluyó.