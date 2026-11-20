Dos integrantes del club de motociclistas Comanchero observan un mapa táctico con rutas marítimas entre México y Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 19 de noviembre a Los Comancheros, una pandilla motociclista con sede en Australia señalada por facilitar el tráfico de cocaína del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia mercados de Oceanía.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a cinco integrantes de la cúpula del grupo bajo la Orden Ejecutiva 14059, la misma que en el pasado ha usado Washington contra estructuras de narcotráfico vinculadas a organizaciones terroristas extranjeras.

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Es la primera ocasión en que una sanción de la OFAC recae sobre un grupo del crimen organizado con sede en Australia, de acuerdo con el comunicado conjunto emitido por la Policía Federal Australiana (AFP) y el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC). La medida se sostuvo, entre otros insumos, en más de 230 reportes de operaciones sospechosas generados por el programa de inteligencia financiera Fintel Alliance.

De un garaje en Sídney a una red con presencia en tres continentes

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

La historia de Los Comancheros arranca en 1968, cuando el inmigrante escocés William George Ross fundó el club en Sídney y se autoproclamó “comandante supremo”. Bajo su mando, la organización adoptó una estructura casi militar, con jerarquías rígidas y un reglamento interno que exigía lealtad absoluta a cambio de protección y pertenencia.

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Durante las décadas siguientes, el club se consolidó como una de las pandillas motociclistas más temidas de Australia. En 1984 protagonizó el episodio más sangriento de su historia: la masacre de Milperra, un tiroteo contra la pandilla rival Bandidos que dejó siete muertos, entre ellos una adolescente de 14 años que presenciaba el enfrentamiento. Ross fue condenado a cadena perpetua, aunque salió de prisión poco después de cumplir cinco años.

El patrón de violencia no se detuvo con los años. En 2009, miembros de Los Comancheros se trenzaron a golpes con integrantes de los Hells Angels en una de las terminales del aeropuerto de Sídney, una riña que terminó con un muerto frente a decenas de pasajeros. El entonces líder del club, Mahmoud Hawi, fue procesado por el caso y, años después de salir libre, murió acribillado afuera de un gimnasio en 2018, en lo que las autoridades atribuyeron a una disputa interna por el control de la organización.

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Cinco líderes sancionados por la OFAC. Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

Esa inestabilidad en el liderazgo se mantiene hasta la actualidad. Según documenta ABC News, el hombre que hoy encabeza la lista de sancionados, Allan Meehan, de 39 años, mantiene un perfil bajo desde su residencia en Nueva Gales del Sur pese a ostentar el título de presidente mundial, y circularon versiones este año de que habría sido expulsado del club tras un conflicto interno de poder.

El expediente de la OFAC no se limita a Meehan. La lista incluye a Alexandre Varela Villar, de 34 años, identificado como comandante global del grupo y radicado en España, además de los hermanos neozelandeses Pasilika y Vetekina Naufahu, de 39 y 41 años, señalados por facilitar importaciones de droga de cientos de kilogramos hacia Nueva Zelanda.

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Completa la lista el asociado Marco Francis Coffen, de 44 años, acusado de proveer plataformas de comunicación encriptada a narcotraficantes para blindarlos de las intervenciones policiales.

El comisionado asistente de Operaciones Globales de la AFP, Stephen Nutt, describió a la organización como “una banda criminal global que socava el orden basado en normas mediante la corrupción y el lavado de dinero”, según el comunicado difundido por AFP News Centre. Nutt añadió que el grupo “inunda nuestro país de drogas, es responsable de delitos violentos y asesinatos, y trafica con veneno en nuestra comunidad y en todo el mundo”.

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La ruta que conecta a Sinaloa y el CJNG con el mercado australiano

Los tentáculos de los cárteles mexicanos han tocado Australia. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

El expediente del Tesoro detalla que Los Comancheros han facilitado embarques de cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Europa y Oceanía, en coordinación con el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Clan del Golfo y Los Choneros.

La relación no es simbólica: según el documento, el Cártel de Sinaloa ha enviado “células durmientes” a Australia con el fin de establecer contacto directo con la pandilla y facilitar la distribución local de droga.

El interés de los cárteles mexicanos por este mercado tiene una explicación de precios. Un reporte conjunto elaborado en noviembre de 2024 por la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, la AFP, la DEA y la Policía de Nueva Zelanda, titulado Mexican Cartel Presence and Impact in Australia and New Zealand, explica que la lejanía geográfica de Australia respecto a las zonas productoras de cocaína en Sudamérica permite cobrar sobreprecios significativos frente a lo que se paga por la misma droga en territorio estadounidense.

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El documento precisaba entonces que no existía evidencia de que el Cártel de Sinaloa o el CJNG hubieran instalado facciones permanentes en Australia o Nueva Zelanda, aunque “casi con certeza” buscaban consolidar una presencia más estable en el mediano plazo. En ese entonces los cárteles mandaban afiliados de forma temporal para resolver la logística de los envíos y dejaban la distribución al menudeo en manos de organizaciones locales ya establecidas, como las pandillas motociclistas.

Loa cárteles contactan con miembros de la pandilla a través de redes sociales. (Infobae México / Jovani Pérez)

Ese mismo reporte apunta que los cárteles mexicanos recurren a redes sociales, particularmente Facebook, para reclutar y mantener contacto con operadores en territorio australiano y neozelandés, y que no existía un único socio local privilegiado: trabajaban de forma simultánea con distintos grupos, lo que de acuerdo a las autoridades incrementaba el riesgo de violencia entre esas organizaciones por el control del mercado.

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De acuerdo con cifras de la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, en enero de 2024 el Cártel de Sinaloa habría contrabandeado más de 4 toneladas de metanfetamina hacia Fiyi mediante transferencias entre embarcaciones, con la participación de personas vinculadas a Australia.

El mismo documento calcula que cerca de 20 toneladas de drogas ilícitas fueron interceptadas en la región del Pacífico desde el inicio de 2026, con un destino probable hacia territorio australiano, utilizando a naciones insulares como puntos intermedios de transbordo.