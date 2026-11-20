(Cadillac)

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Sergio ‘Checo’ Pérez estrenó un casco especial para el Gran Premio de Las Vegas 2026, una decoración que busca destacar bajo las luces del circuito callejero y que presenta una combinación de colores poco habitual en el mexicano.

El diseño tiene como base el color negro, acompañado de destellos de colores vivos que resaltan con la iluminación nocturna del Strip.

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La propuesta busca aprovechar el espectáculo visual de Las Vegas y contrasta con la indumentaria especial que utiliza Cadillac para esta competencia.

Con esta imagen, el mexicano afrontará las actividades del fin de semana en un escenario donde ya sabe lo que significa subir al podio, luego de conseguir el tercer lugar en la edición de 2023 cuando competía con Red Bull.

¿Cómo es la decoración especial de Cadillac para el Gran Premio de Las Vegas 2026?

(Cadillac)

Cadillac presentó una decoración exclusiva para el MAC-26, monoplaza que utilizarán sus pilotos durante todo el fin de semana en Las Vegas.

La propuesta conserva los colores característicos de la escudería estadounidense, pero incorpora un efecto translúcido sobre la carrocería que crea la sensación de observar lo que hay debajo de la superficie del automóvil.

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De acuerdo con el equipo, este concepto visual representa un homenaje al ingenio, la innovación y los esfuerzos que hicieron posible su temporada debut en la máxima categoría del automovilismo.

La decoración también estará presente en los uniformes de Checo Pérez y Valtteri Bottas, quienes lucirán indumentaria conmemorativa durante las actividades en Nevada.

Cadillac no será la única escudería que apostará por una imagen diferente. Williams y Aston Martin también prepararon decoraciones especiales para competir en el circuito callejero del Strip, uno de los escenarios más llamativos del calendario de la máxima categoría.

¿Dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en el GP de Las Vegas 2026?

(REUTERS/Jeenah Moon)

Los aficionados mexicanos podrán seguir la participación de Checo Pérez desde las prácticas libres hasta la carrera principal, programada para el sábado 21 de noviembre.

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Estos son los horarios del Gran Premio de Las Vegas, correspondientes al tiempo del centro de México:

Prácticas Libres 1: jueves 19 de noviembre, 18:30 horas.

Prácticas Libres 2: jueves 19 de noviembre, 22:00 horas.

Prácticas Libres 3: viernes 20 de noviembre, 18:30 horas.

Clasificación: viernes 20 de noviembre, 22:00 horas.

Carrera (50 vueltas): sábado 21 de noviembre, 22:00 horas.

La transmisión en México estará disponible a través de las siguientes señales:

Sky Sports

TUDN

Izzi

F1 TV Pro