Miguel Ángel Félix Gallardo, Ismael 'El Mayo' Zambada y Joaquín 'El Chapo' Guzmán se presentan con la silueta de Sinaloa y billetes cayendo de fondo, representando su influencia en el narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo sinaloense que murió el 15 de noviembre a los 80 años, pudo haber amasado una fortuna superior a la de Ismael “El Mayo” Zambada, de acuerdo con Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero, delitos financieros y anticorrupción.

La comparación surge de dos ejercicios distintos: la actualización monetaria de los bienes que las autoridades le aseguraron tras su captura en 1989, de entre 500 y mil millones de dólares, equivalentes hoy a 25 mil 185 millones 172 mil 500 pesos, cerca de 1,365 millones de dólares; y una segunda estimación sobre el flujo total de dinero que movió la organización durante sus once años de operación, con base en reportes de exfuncionarios de la DEA que ubicaban movimientos de hasta 20 millones de dólares mensuales en una sola cuenta bancaria.

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Es sobre esta segunda cifra que el abogado sostiene que Félix Gallardo pudo haber generado más dinero en total que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cuya fortuna se calcula entre 15,000 y 50,000 millones de dólares, según Estados Unidos.

“Lo que pudo haber generado Miguel Ángel Félix Gallardo por medio de la federación o el Cártel de Guadalajara supera por mucho lo que ha ganado el Mayo Zambada, lo que en su momento ganó el Mayo Zambada. Mucho más de lo que ganó el Chapo Guzmán”, mencionó.

El cártel que puso la primera piedra del narco mexicano

Miguel Ángel Félix Gallardo murió el domingo 15 de noviembre. (Flor Cordero/Reuters)

Para Mejía, el Cártel de Guadalajara no debe leerse como una organización criminal aislada, sino como el punto de partida de todo el crimen organizado que opera hoy en México. “Fue algo así como la primera piedra en un hotel, hospital, escuela, presa, cualquier obra que nosotros veamos: aquí está el inicio para la construcción de algo muy grande”, explicó el abogado en el programa Me lo dijo Adela, con Adela Micha.

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Antes de la fundación del cártel en 1978, explicó Mejía Álvarez, existían grupos delictivos dispersos en Michoacán, Sinaloa y la frontera norte, dedicados únicamente al cultivo de marihuana y a comprar cocaína a organizaciones colombianas para pasarla a Estados Unidos. Félix Gallardo, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, transformó ese esquema de simple transportista en una estructura capaz de negociar directamente con los colombianos y revender el producto en territorio estadounidense.

De esa estructura se desprendieron, tras la caída del Cártel de Guadalajara en 1989, los liderazgos que definieron las siguientes tres décadas del narcotráfico mexicano. “Llegaron otras personas como El Chapo Guzmán, como el Güero Palma, como los hermanos Arellano”, enumeró.

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Un cártel que no necesitó fentanilo para hacerse rico

El razonamiento de Mejía Álvarez parte de una pregunta directa: cómo logró Félix Gallardo generar tanto dinero sin contar con la droga que ha disparado las ganancias del narcotráfico contemporáneo.

El especialista atribuye ese margen de ganancia a tres condiciones que ya no existen: la ausencia de leyes contra el lavado de dinero en México, la falta de controles bancarios para detectar clientes vinculados al narcotráfico y una crisis financiera que dejó a los bancos mexicanos sin capacidad de otorgar crédito, tras la nacionalización de la banca. En ese escenario, dijo, el dólar físico se convirtió en una moneda de uso casi sagrado para la economía mexicana.

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“Llegaba un narco y decía: tú tranquilo, yo nervioso, yo pongo. ¿Tú qué pones? Pongo dinero, pongo dolarucos para construir, para comprar, para invertir”, describió Mejía Álvarez sobre la dinámica de la época, cuando los bancos no otorgaban crédito al consumo ni para inversión, y los capos ocuparon ese vacío financiero.

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, no estaba tipificado en el Código Penal Federal durante los años de auge del Cártel de Guadalajara. La figura se incorporó primero como delito fiscal y después se trasladó al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, ya en la década de los noventa, acompañada más tarde por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que obligó al sistema financiero a monitorear a sus clientes.

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Mejía Álvarez citó una cifra para dimensionar el resultado de ese marco legal hasta hoy: apenas 17 sentencias por lavado de dinero en 20 años en México.

Veinte millones de dólares al mes en una sola cuenta bancaria

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. (Reddit)

La magnitud del movimiento financiero de Félix Gallardo también quedó documentada ante el Senado de Estados Unidos. David L. Westrate, entonces administrador adjunto de la Administración para el Control de Drogas (DEA), declaró en septiembre de 1989 ante un comité investigador que los bienes asegurados al capo podían alcanzar un valor cercano a los mil millones de dólares.

Westrate detalló ante los legisladores estadounidenses que el Cártel de Guadalajara llegó a enviar hasta dos toneladas de cocaína mensuales hacia Estados Unidos. Registros del Congreso de ese país señalan que la DEA tuvo conocimiento desde 1982 de que Félix Gallardo movía hasta 20 millones de dólares al mes a través de una sola cuenta bajo su control en Bank of America, un dato que Mejía Álvarez también mencionó.

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Reportes periodísticos de abril de 1989, citando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicaron el valor total de los bienes del capo en una cifra cercana a los 3,000 millones de dólares.

Uno de los hoteles propiedad de Félix Gallardo. (Foto: Guestreservations)

El operativo de aseguramiento, derivado de su captura el 8 de abril de ese año en una residencia de la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, incluyó 90 casas habitación, dos hoteles, 16 ranchos ganaderos, un centro comercial, 16 automóviles, 14 motocicletas y una cantidad no especificada de caballos pura sangre.

Entre esos bienes, Mejía Álvarez destacó el papel de dos hoteles en Zapopan, Guadalajara: el Hotel Suites del Real y el Motor Hotel Américas. A diferencia de comprar autos de lujo o gastar en ostentación, el abogado explicó que invertir en hoteles le permitía a Félix Gallardo generar nómina, pagar impuestos y proyectar una actividad económica legal, en una época en la que, según el especialista, los capos de la vieja guardia llegaron incluso a gozar de cierta admiración social por ser quienes sí tenían liquidez para invertir cuando la banca no prestaba.

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También subrayó que Félix Gallardo nunca vendió una sola de sus propiedades ni perdió el control de sus bienes inmuebles, a diferencia de otros capos que sí liquidaron parte de su patrimonio con el tiempo. El abogado calificó esos inmuebles como “activos fijos redituables”: no bienes ociosos, sino propiedades capaces de generar ingresos constantes y disfrazar el origen del dinero.

El propio especialista relativizó el origen de algunas cifras históricas sobre fortunas de narcotraficantes. Recordó la anécdota que señala que supuestamente Caro Quintero habría intentado negociar su libertad a cambio de dinero en una oferta que le hizo a Carmelita Salinas, al creer que ella tenía parentesco con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando se ofreció a pagar la deuda externa de México.

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