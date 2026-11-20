Este 20 de noviembre se cumplen 116 años del Aniversario de la Revolución Mexicana, el cual será celebrado con el clásico desfile que se realiza año con año para honrar a quienes participaron en este hecho histórico.

Se tiene programado que el evento comience a las 10:00 horas, con una ruta que partirá desde la plancha del Zócalo y terminará en la explanada del Monumento a la Revolución. El recorrido previsto pasará por las siguientes calles:

Plaza de la Constitución

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Avenida de la República

De acuerdo con Secretaría de la Defensa Nacional estos serán los participantes para el desfile: