Este 20 de noviembre se cumplen 116 años del Aniversario de la Revolución Mexicana, el cual será celebrado con el clásico desfile que se realiza año con año para honrar a quienes participaron en este hecho histórico.
Se tiene programado que el evento comience a las 10:00 horas, con una ruta que partirá desde la plancha del Zócalo y terminará en la explanada del Monumento a la Revolución. El recorrido previsto pasará por las siguientes calles:
- Plaza de la Constitución
- Calle 5 de Mayo
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida Juárez
- Avenida de la República
De acuerdo con Secretaría de la Defensa Nacional estos serán los participantes para el desfile:
- 2,911 integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.
- 100 charros civiles.
- 40 soldados del Servicio Militar Nacional.
- 22 niñas y niños, además de 15 civiles en las representaciones históricas.
- Contingentes que evocarán episodios y personajes de la Revolución, incluidos Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y la participación de las adelitas.
- Agrupamientos con 486 caballos, 14 aeronaves, 69 vehículos, 16 vehículos antiguos, seis motocicletas, tres canes y tres águilas.
- Una Bandera Monumental y cuatro Banderas de Guerra.
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