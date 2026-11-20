Agentes policiales y servicios de emergencia acuden al lugar de una emboscada contra el director de la Policía Municipal en Guanajuato. (Facebook: Correo)

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Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, dejó sin vida al director de la corporación, Rafael Galván Navarro, y herido a su escolta, Eduardo Casiano.

Los dos elementos fueron agredidos cuando se encontraban en servicio y circulaban por el camino que conecta a la comunidad de La Guadalupita con la cabecera municipal.

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La agresión ocurrió la noche del jueves. Los policías viajaban en la unidad oficial 26 cuando fueron sorprendidos por hombres armados que dispararon contra la patrulla.

Ambos resultaron heridos y fueron trasladados a un sanatorio de Pueblo Nuevo. De acuerdo con El Sol de Irapuato, ambos fallecieron debido a las lesiones.

Ayuntamiento de Pueblo Nuevo confirma ataque

El Ayuntamiento confirmó la muerte de Galván Navarro, quien estaba al frente de la Dirección de Seguridad Pública municipal, e informó que otro integrante de la corporación había resultado lesionado.

Según el informe, Rafael Galván Navarro y Eduardo Casiano regresaban de la zona de La Guadalupita cuando fueron interceptados por los agresores. El segundo elemento viajaba en el asiento del copiloto, mientras que el director de la Policía Municipal se encontraba en la misma unidad.

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Tras los disparos, se desplegó un operativo en el que participaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes acudieron para apoyar las labores de seguridad.

El gobierno municipal señaló que los dos policías cumplían con sus responsabilidades cuando ocurrió el ataque. Hasta la información proporcionada no se reportaban detenciones ni se habían dado a conocer posibles motivos de la agresión.

Vehículos de la Policía Estatal y de emergencias permanecen en una calle de Pueblo Nuevo, Guanajuato, tras un tiroteo nocturno. (Facebook)

Guanajuato acumula asesinatos de policías durante 2026

El homicidio del director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo se suma a la violencia contra integrantes de corporaciones de seguridad en Guanajuato.

De acuerdo con el recuento de Causa en Común citado por El Sol de Irapuato, la entidad había registrado 24 asesinatos de agentes hasta el 12 de noviembre. Con los dos casos reportados en Pueblo Nuevo, el saldo aumentaría a 26.

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A nivel nacional, la organización contabilizaba 252 asesinatos de integrantes de instituciones de seguridad hasta el 12 de noviembre. De ellos, 101 correspondían a policías municipales, 82 a policías estatales, 47 a elementos de la Guardia Nacional, 14 del Ejército, seis de la Policía Federal y dos de la Marina.

Guanajuato figuraba entre las entidades con más casos, detrás de Jalisco, con 37; Michoacán, con 34, y Sinaloa, con 26. El Estado de México registraba 19.

Ayuntamiento de Pueblo Nuevo condena el ataque y colaborará con la Fiscalía

Tras el asesinato de Rafael Galván Navarro, el Gobierno Municipal de Pueblo Nuevo expresó sus condolencias a familiares, amistades y compañeros del director policial. También condenó la agresión y anunció que mantendrá el acompañamiento institucional a los afectados.

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En un comunicado, la administración municipal manifestó su disposición para colaborar con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en las investigaciones.

“Condenamos estos actos de violencia. Por ello, mantenemos plena disposición y colaboración con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para contribuir al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los probables responsables y la aplicación de la justicia”, señaló.

El Ayuntamiento agregó que trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz estatal y autoridades federales para reforzar la vigilancia en el municipio.

Hasta el momento, el ataque permanece bajo investigación, sin que se hayan informado avances sobre la identidad de los responsables.