Palenques con trato preferencial, venta de caballos y apoyo logístico para una película marcan la relación que ahora expone un nuevo documental. (CUARTOSCURO / Archivo)

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El documental Narcos y Famosos, estrenado el 19 de noviembre a través de ReelleeTV, reabre un capítulo polémico de la cultura popular mexicana: el vínculo entre el cantante Antonio Aguilar y el narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, fundador del Cártel de Guadalajara. La producción reúne testimonios sobre la relación histórica entre el crimen organizado y figuras del espectáculo en México.

El proyecto está encabezado por Jorge Antonio Godoy López, exagente judicial de Jalisco y testigo protegido de la DEA, reclutado originalmente durante la investigación por el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena. Tras más de dos décadas de silencio por amenazas y restricciones de viaje, Godoy López decidió compartir lo que presenció. La dirección y producción corre a cargo de Juan Carlos Uribe, en colaboración con la periodista Arlette Garibay.

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Compadrazgo y trato preferencial en los palenques

La relación entre Aguilar y Fonseca quedó documentada en el libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández, publicado en 2021. Según el testimonio de un exescolta de “Don Neto”, identificado como “Lira”, entre 1981 y 1982 el cantante y el narcotraficante ya eran compadres.

Un corrido y una película sobre Lamberto Quintero reaparecen como piezas clave para entender la cercanía entre el artista y el narcotraficante sinaloense. FOTO: ARCHIVO / Pedro Valtierra / CUARTOSCURO.COM

El relato describe un palenque en las fiestas de octubre en Guadalajara al que Fonseca habría acudido exclusivamente para ver a Aguilar. Llegó acompañado de una veintena de guardaespaldas armados, con lugar reservado, e ingresó por la puerta destinada a los artistas y no por la entrada general del público.

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De acuerdo con los testimonios recogidos por Hernández, “Don Neto” tenía poder, contactos y dinero suficientes para impulsar carreras artísticas, y habría sido Aguilar la figura a la que decidió abrirle puertas por su fama. El libro también señala que algunos de los mejores caballos del narcotraficante fueron vendidos al cantante, afición que compartían ambos.

A través de esa cercanía, mujeres del entorno de Fonseca habrían llegado a participar en producciones cinematográficas junto a Aguilar. Entre ellas se menciona a Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre e hijastra del cantante, y a Zoyla Flor, quien posteriormente trabajó en películas a su lado.

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Flor Silvestre y Antonio Aguilar también fueron parte de la ovacionada película (Foto: Archivo)

Uno de los puntos centrales del vínculo es el corrido “Lamberto Quintero”, escrito por Paulino Vargas e interpretado por Aguilar alrededor de 1984, considerado uno de los narcocorridos más influyentes de su época. Lamberto Quintero Payán, tío de Rafael Caro Quintero, habría apoyado a Fonseca en sus primeros pasos dentro del crimen organizado.

El patriarca de la dianstía Aguilar también protagonizó una película sobre la vida de Quintero, filmada en 1985 y estrenada en 1987, con Angélica Aragón y Marcela Rubiales en el reparto. Testimonios recogidos por Hernández sostienen que, antes de su detención ese mismo año, “Don Neto” prestó armas y vehículos para la grabación, trasladados por sus escoltas hasta un rancho de Aguilar en Moyahua, Zacatecas.

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La historia de “Don Neto” en el Cártel de Guadalajara

Ernesto Fonseca Carrillo nació en Badiraguato, Sinaloa, y fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Inició en el contrabando en los años setenta y fue detenido el 7 de abril de 1985 por el Ejército Mexicano en Puerto Vallarta, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto Alfredo Zavala.

Un exagente judicial de Jalisco y testigo protegido de la DEA rompió el silencio sobre el vínculo entre el intérprete y "Don Neto". (Infobae)

Permaneció recluido durante décadas, primero en prisiones de máxima seguridad y luego bajo arresto domiciliario desde 2016 por su edad avanzada. En 2025 fue considerado legalmente un hombre libre a los 95 años, tras cumplir la totalidad de su condena.

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Pese a la difusión de estos testimonios, la familia Aguilar no ha emitido una respuesta pública sobre el contenido del libro ni sobre las versiones que ahora retoma el documental Narcos y Famosos. A diferencia de otras figuras mencionadas por Hernández en su investigación, que salieron a desmentir o cuestionar las acusaciones, la dinastía mantiene silencio sobre el tema.

Las fuentes disponibles no señalan a Antonio Aguilar como partícipe directo de actividades de narcotráfico. El relato que circula desde 2021, y que el nuevo documental amplifica con el testimonio de Jorge Antonio Godoy López, describe una relación de amistad, negocios con caballos y colaboración en proyectos artísticos entre el cantante y uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

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