Un fotomontaje integra a los grupos Gorillaz, Twenty One Pilots y Little Jesus junto a conciertos y paisajes urbanos emblemáticos de Ciudad de México. (Composición fotográfica/Archivo, Presidencia, Redes Sociales)

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México conmemora el 116 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico-militar, mientras festivales musicales internacionales, ferias gastronómicas y decenas de actividades culturales gratuitas se distribuyen entre distintas alcaldías.

La oferta incluye desde el desfile oficial por la Revolución Mexicana hasta el festival Corona Capital, pasando por un megabaile de salsa gratuito, ferias de libros y comida, música afrolatina, teatro comunitario y conciertos de música clásica. Los epicentros de actividad son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Coyoacán, Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

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Franz Enríquez Rangel, vocero de la SEDECO, sostiene que el festival genera un sinfín de empleos directos e indirectos en la Ciudad de México. (Crédito: Raúl A. González / Infobae México)

Conmemoración oficial y actos cívicos

El Desfile Cívico-Militar por el aniversario de la Revolución Mexicana parte a las 10:00 horas del Zócalo capitalino hacia el Monumento a la Revolución. El recorrido avanza por 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Avenida de la República, con cierres viales en el primer cuadro del Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es gratuita.

Desfile militar por el día de la revolución mexicana dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum- Créditos: Presidencia

En el mismo marco conmemorativo, el Centro Cultural José Martí (Doctor Mora 1, colonia Centro, Cuauhtémoc) proyecta a las 16:00 horas la película El compadre Mendoza, dirigida por Fernando de Fuentes y ambientada en la Revolución mexicana.

El Colegio Nacional ofrece de 18:00 a 20:00 horas la conferencia “La construcción del México moderno. Los grupos de intelectuales revolucionarios”, a cargo de Javier Garciadiego, con transmisión en vivo.

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El Palacio Postal, en el Centro Histórico, exhibe la exposición Amor Eterno: Por siempre Juan Gabriel, con más de 100 artículos originales entre fotografías y objetos personales del cantante.

Festivales y conciertos masivos

El festival Corona Capital XVI arranca su primer día en el Autódromo Hermanos Rodríguez, alcaldía Iztacalco, desde las 14:00 horas, con presentaciones de Gorillaz, Mumford & Sons, James Blake, Daniel Caesar, The Kooks, Chvrches, The xx y The Strokes, entre más de 65 bandas en cartel. El acceso al recinto, a la intemperie, se extiende hasta las 23:00 horas.

El festival Corona Capital XVI arranca su primer día en el Autódromo Hermanos Rodríguez, alcaldía Iztacalco, desde las 14:00 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Expo Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, se realiza la primera jornada de Time Warp México, primera edición en el país de este festival alemán de techno, con Adam Beyer, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Black Coffee, Kobosil y Seth Troxler, desde las 17:00 horas hasta las 02:00 del día siguiente, con boletos desde 1.550 pesos.

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Otros conciertos programados para la noche:

Los Ángeles Azules, en el Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo, a partir de las 20:00 horas, con orquesta sinfónica.

CD9, con su espectáculo Parallax: The Live Experience, en la Arena Ciudad de México, a las 21:00 horas.

Testament, en el Circo Volador.

Francisca Valenzuela, en el Foro Puebla.

Mitú, dúo colombiano, en el Foro Indie Rocks!

Eduardo Viñuela, dentro del 48 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, con entrada gratuita.

En el Centro Cultural José Martí también hay programación musical gratuita: a las 17:00 horas, la jornada “Nuestro País”, dedicada a bandas independientes mexicanas, y a las 19:00 horas la obra escénica El fandango de los muertos.

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Megabaile de salsa gratuito

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó un megabaile de salsa gratuito para hoy en el Centro Cultural La Pirámide Luis G. Basurto, ubicado en la calle 24 sin número, esquina con cerrada Pirámide, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.

Un cartel del Centro Cultural La Pirámide anuncia un encuentro comunitario de salsa con entrada libre en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. (Centro Cultural La pirámide)

La actividad, bautizada como “La Salsa Mundial”, comienza a las 16:00 horas con entrada libre. El programa combina música en vivo a cargo de DJs, clases gratuitas de baile y presentaciones coreográficas abiertas a la participación del público, con el grupo Salsa en Línea como protagonista de las coreografías.

Música afrolatina y actividades comunitarias

El proyecto musical Sonido Afrolacustre se presenta de forma gratuita a las 17:00 horas en el FARO Indios Verdes, alcaldía Gustavo A. Madero. La propuesta recorre géneros populares caribeños como plena, cumbia, bolero, bachata, merengue y guaracha.

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La propuesta recorre géneros populares caribeños como plena, cumbia, bolero, bachata, merengue y guaracha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo recinto se realiza un Club de Lectura Comunitario y la presentación del libro Un proyecto de vida, ambos de acceso gratuito.

El FARO Aragón, también en Gustavo A. Madero, ofrece la actividad Lucha por el Barrio, encuentro comunitario de entrada libre.

En Utopía Ixtapalcalli Cultural, alcaldía Iztapalapa, se presenta el espectáculo Maldita Lisiada.

Ferias y mercados culturales

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ 44) inició el 13 de noviembre y continúa en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, de 9:00 a 19:00 horas, con entrada libre. El programa incluye más de mil 500 actividades gratuitas, muestras de arte, talleres y espectáculos, con propuestas editoriales ligadas a la ciencia, el maíz y los pueblos originarios.

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El programa incluye más de mil 500 actividades gratuitas (Cenart)

En el Complejo Cultural Los Pinos, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, se desarrolla la segunda Feria del Frijol, de 10:00 a 17:00 horas, con platillos regionales, productos de productores, charlas, talleres y cine dedicados a este ingrediente de la cocina mexicana.

La alcaldía Cuauhtémoc también recibe Barrio NFL en Casa Grande (Fernando Montes de Oca 126, colonia Condesa), experiencia gratuita previo registro en app, de 10:00 a 17:00 horas, con exhibiciones del Trofeo Vince Lombardi y anillos del Super Bowl, previa al partido de la NFL del domingo en el Estadio Banorte.

Teatro, música clásica y exposiciones

La imagen muestra a personas disfrutando de un espectáculo teatral, una película en el cine y obras de arte en un museo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Teatro El Galeón presenta la obra El adiós a las 20:00 horas, con acceso mediante taquilla.

El Palacio de Bellas Artes recibe a la National Symphony Orchestra Academy of Arts, con entrada a partir de las 19:30 horas.

En el Lunario del Auditorio Nacional se presenta el espectáculo Hablemos de lo que no Existe, y el Teatro Metropólitan ofrece una función dedicada a The Best of Rock in Spanish.

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El Museo Casa del Risco, en Plaza de San Jacinto 5, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, presenta desde las 12:00 horas una exposición temporal sobre la nochebuena interpretada mediante ikebana, disciplina japonesa de composición floral.

El Museo de Arte Popular, en Revillagigedo 11, colonia Centro, Cuauhtémoc, exhibe una muestra dedicada a las piñatas mexicanas, con diseños, materiales y técnicas artesanales, en horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

En el Centro Cultural Xavier Villaurrutia, avenida Nuevo León 91, colonia Hipódromo, Cuauhtémoc, se presenta a las 18:00 horas el libro Horror Cósmico Mexicano 3, encuentro de entrada libre para aficionados al terror literario.

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Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, exhibe hasta hoy la exposición temporal Movimientos febriles en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo.

Tecnología e innovación

Nerdearla México celebra su segundo día presencial en Expo Reforma, desde las 9:00 horas, con entrada gratuita previo registro, dentro de la agenda de eventos de tecnología e inteligencia artificial.

Cultura japonesa este fin de semana

El festival Aki Matsuri 2026 se instala en la Asociación México Japonesa, Fujiyama 144, colonia Águilas, alcaldía Álvaro Obregón, con gastronomía, música, danza y un mercado de productos culturales japoneses. El evento inicia mañana sábado 21 de noviembre y continúa el domingo 22, en horario de 12:00 a 20:00 horas, con costo desde 140 pesos, e incluye platillos como ramen, takoyaki, preparaciones con matcha y talleres de origami y caligrafía japonesa.