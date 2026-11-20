El creador de contenido Santiago Vizl sostiene una entrevista con el periodista Javier Alatorre.

Guardar

Santiago Vizl y Javier Alatorre protagonizaron un momento esperado en sus vidas y, simultáneamente, relevante en la farándula mexicana.

Durante décadas, las revistas de corazón y los seguidores de ambos han popularizado la creencia de que existe una supuesta relación paternofilial entre el presentador de Hechos y el hijo de la locutora Fernanda Familiar.

PUBLICIDAD

El propio Santiago Vizl ha reforzado esta idea al esquivar los cuestionamientos. Sin embargo, en una reciente entrevista para su proyecto de YouTube, La Barra de Santiago, el creador de contenido abordó el tema con seriedad y cuestionó a Javier Alatorre sobre su relación con su madre, con él y con su hermana, Natalia Vizl.

¿Javier Alatorre es el padre de Santiago Vizl?

Al inicio de la conversación, Alatorre se sincera y reconoce que no se siente cómodo siendo el entrevistado. No obstante, Santiago logra hacerlo entrar en confianza al invitarlo a recordar algunos aspectos de su infancia.

Sus preguntas se centran en la trayectoria del periodista. Sin embargo, en la etapa final de la charla, le advierte a Alatorre que debe plantearle cuestionamientos “que me ayuden a sanar”.

PUBLICIDAD

“¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de mí?“, pregunta el youtuber. Javier Alatorre sonríe, pues su relación fue casi inmediata: ”Pues cuando naciste, muchacho, yo tengo la evidencia. Aquí entre nos, pues yo ayudé a tu nacimiento. Estaba ahí cuando naciste y fue un momento de una enorme felicidad para todos", respondió el comunicador.

Santiago Vizl cuestiona a Javier Alatorre sobre su presunta paternidad. (YouTube)

Aunque no aparece a cuadro, Santiago Vizl indica que su madre los acompaña durante la grabación. Posteriormente, señala que durante muchos años estuvieron distanciados.

Sin profundizar en las causas, Javier Alatorre le señala que, si bien no pudo estar presente en varias etapas de su vida y de la de su hermana, su conexión era como un hilo que a veces se alarga y se acorta.

PUBLICIDAD

Finalmente, el joven hace referencia a los rumores sobre un vínculo de padre e hijo entre ambos: “A lo largo de la vida muchas personas nos han dicho qué somos, y yo te quiero preguntar: ¿yo qué soy para ti?“.

Entre risas, el periodista deja en claro que Santiago es alguien importante en su vida y forma parte de un círculo muy reducido de personas.

“Eres una persona muy exitosa, muy importante, como todas las personas que me han rodeado por muchos años de mi vida, como tu mamá, como tu hermana, como tú, como muchos. Tampoco es que tenga tantos amigos, pero a los que tengo trato de cuidarlos. Me gusta lo que veo”, expresó.

Javier Alatorre ha sido hermético sobre su vida personal. (Javier Alatorre / Facebook)

¿Cómo surgió el rumor?

El hermetismo en torno a la identidad del padre de Santiago y su hermana Natalia, así como la estrecha relación que Javier Alatorre y Fernanda Familiar mantuvieron durante una etapa de sus vidas, dieron paso a especulaciones que fueron avivadas por la prensa rosa.

PUBLICIDAD

En septiembre de 2026, Santiago Vizl abordó los rumores en una charla para el portal TVNotas: “La verdad, creo que hay cosas mucho más importantes en la vida que estar aclarando ese tipo de cosas, por ejemplo, mi proyecto personal. Lo que estoy tratando de hacer hoy en día me define mucho más”.

Su respuesta reavivó el tema y llevó a su madre a romper el silencio. “La verdad, (el tema) lo tomamos de risa. Decía Javier: “¡Que no me niegue este chamaco! Pongan las dos fotos y vean las similitudes”“.

La locutora sostuvo que la idea le parecía ridícula, aunque reconoció que su falta de interés por hablar de su vida personal contribuyó a perpetuar los rumores. “Lo chistoso es que se apellida Vizl, o sea, hay un Christian Vizl que es su papá, pues”.

PUBLICIDAD

Fernanda Familiar ha sido relacionada con el fotógrafo Christian Vizl; no obstante, no existen registros públicos que confirmen una relación entre ambos.